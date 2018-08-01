Душанбе и Тегеран рассорил теракт. Конфликт может помешать Ирану вступить в ШОС, - "Къ"

14:34 03.08.2018 Кирилл Кривошеев, "Коммерсант", 2 августа 18



Отношения между Таджикистаном и Ираном достигли низшей отметки. Душанбе, по сути, возложил на Тегеран ответственность за теракт, в результате которого погибли четыре западных туриста. После того как таджикские власти заявили, что боевиков готовили в Иране, посла Таджикистана вызвали в иранский МИД. Ухудшение отношений между двумя странами затрагивает интересы Москвы. Россия поддерживает стремление Ирана вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но этому противится Таджикистан. Теперь, считают эксперты, Душанбе наверняка ужесточит позицию по этому вопросу.



В четверг посол Таджикистана в Иране Нематулло Эмомзода был вызван в МИД Исламской Республики. Как заявил представитель иранского МИДа Бахрам Касеми, дипломату выразили недовольство по поводу "фальшивых и беспочвенных" обвинений в причастности Ирана к теракту против западных туристов, осуществленному 29 июля.



Напомним, два американца, швейцарец и голландец, путешествовавшие на велосипедах по Таджикистану, погибли после того, как злоумышленники сбили их легковым автомобилем, а затем добили ножами. Хотя расследование теракта еще не завершено, власти Таджикистана уже уверенно указали на тех, кто за ним стоит.



Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Однако МВД республики настаивает на том, что преступление совершено членами Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВ, оппозиционная партия, объявленная экстремистской и запрещенная в 2015 году). Этот вывод силовики основывают на показаниях единственного выжившего преступника Хусейна Абдусамадова, который якобы сознался, что в 2014–2015 годах проходил идеологическую и диверсионную подготовку в Иране. В МВД также говорят о связи задержанного с неким Носирхуджой Убайдовым по прозвищу Кори-Носир - членом ПИВТ и заказчиком преступления.

Эксперты подвергают сомнению и версию о причастности ПИВТ к преступлению, и наличие иранского следа. "Никто из наших собеседников в рядах ПИВТ даже не слышал о Кори-Носире",- сказал "Ъ" представитель правозащитной организации Human Rights Watch по Центральной Азии Стив Свердлоу и добавил, что членам ПИВТ было бы нелогично совершать атаку на граждан тех стран, в которых они просят убежища.



В четверг представитель ПИВТ Махмуджон Файзрахмонов заявил, что Носирхуджа Убайдов не является членом ПИВТ и не фигурирует в документах партии. В беседе с "Ъ" он подтвердил, что после запрета партии многие ее члены бежали в Иран, РФ и Турцию, но потом перебрались в Европу.

Сомнение в версии властей еще больше укрепило попавшее в сеть видео, на котором засняты участники нападения на туристов, в том числе Хусейн Абдусамадов. Они сидят на берегу Нурекского водохранилища под флагом ИГ.

Но таджикские власти вовсе не считают, что видео разрушает их версию, и продолжают настаивать на иранском следе. "Видео, распространенное ИГ, еще раз доказывает, что ПИВТ поддерживает тесную связь и сотрудничает с этой террористической группой",- заявило в среду государственное агентство Таджикистана "Ховар" без ссылок на кого-либо. С похожими заявлениями выступили и проправительственные эксперты. "Как нам стало известно, ответственность за это преступление взяла на себя так называемая террористическая группировка "Исламское государство", а исполнителями этого чудовищного, заранее разработанного террористического акта стали воспитанники террористическо-экстремистской организации ПИВТ",- говорится во вчерашнем заявлении Общественного совета Таджикистана.

У набирающего обороты таджикско-иранского конфликта есть измерение, которое затрагивает интересы России. Москва поддерживает стремление Ирана стать полноценным членом ШОС. Но все попытки интеграции Тегерана в этот альянс жестко блокирует Душанбе.



"Из-за принципиальной позиции Таджикистана на июньском саммите ШОС в Циндао вопрос вступления Ирана даже не поднимался",- отметил в беседе с "Ъ" гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. По его словам, в связи c этим у Ирана уже даже накопилась обида на Москву, которая, как считают иранские власти, вполне могла бы "использовать свой огромный авторитет в Центральной Азии и попросить Таджикистан не препятствовать расширению ШОС".

"Иран максимально учитывает интересы России во всем мире, в том числе в Центральной Азии. И рассчитывает на взаимность со стороны России",- сказал господин Сафаров.



Эксперт клуба "Валдай", старший преподаватель тегеранского Университета имени Шахида Бехешти Хамидреза Азизи уверен, что прозвучавшие в адрес Тегерана обвинения будут использованы Таджикистаном для противодействия вступлению Ирана в ШОС. По мнению эксперта, Душанбе действует с подачи Саудовской Аравии, "влияние которой в Таджикистане растет".

"Полноценное членство Ирана (в ШОС.- "Ъ") укрепит международное положение страны, что никак не готов принять Эр-Рияд",- сказал "Ъ" господин Азизи. Он добавил, что Москва может попытаться разрядить напряженность между сторонами конфликта, но никто не ожидает, что она прямо станет на сторону Ирана. "Когда речь идет о Таджикистане, ситуация усложняется, так как это по факту союзник России",- пояснил эксперт. Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533296040

Новости Казахстана

