 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 03.08.2018
14:46  Турецких министров ударили "актом Магнитского", - С.Строкань
14:34  Душанбе и Тегеран рассорил теракт. Конфликт может помешать Ирану вступить в ШОС, - "Къ"
12:11  Конец банды ГТА. Ради чего на самом деле мигранты из ЦА убивали рос-водителей?
12:10  В Казахстане мечети, находящиеся в радиусе 300 метров от школ будут снесены
12:07  Черная заря. Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
09:11  Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента Зимбабве
08:53  Непростое соседство. Как в РФ относятся к антироссийским выпадам, участившимся в Казахстане? - С.Притчин
08:47  КазПравительство: есть ли толк от реорганизаций и новых назначений? - Данияр Ашимбаев
08:42  3-и Всемирные игрища кочевников совместят с кино-форумом в этногородке
08:19  Москва умело балансирует свои интересы на Ближнем Востоке, - М.Ошеров
08:13  Угроза украинизации Туркмении становится все более актуальной, - А.Запольскис
07:56  Крушение вертолета. Почему кыргызские военные начальники замалчивают инцидент
07:52  Россия атакует электоральную систему Америки, - New York Times
07:44  Чем владеет семья экс-кыр-премьера Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
07:39  Учителя школ массово убирают улицы Ашхабада
07:38  Таджикистан будет собирать собственные автобусы и грузовики
07:29  Баланда гуще? Надежда Савченко просится в российскую тюрьму
07:27  Анкаре предлагают похоронить отношения с Россией, - И.Субботин
07:23  ВМС Ирана блокируют Персидский залив, - В.Мухин
01:32  Как очистить карму по-тайваньски, - Чэнь Цюнь Фан и М.Осташева
00:30  Новая веха в казахстано-китайских отношениях: Казахстан не выдал беженку
Четверг, 02.08.2018
21:33  Закат шведского социализма
20:43  Интимная тайна рушит карьеру Макрона, - П.Акопов
15:38  Французский парламент одобрил резонансный миграционный закон, - Die Zeit
14:12  Роман Абрамович пустил KAZ Minerals на Чукотку. Казахстанская компания покупает Баимский медный проект за $900 млн
14:07  Интернет-зависимость: как распознать, что вы больны, - Focus
13:37  У мигрантов из Кыргызстана отбирают законно купленные в России участки
11:38  Министр образования Казахстана пояснил отмену заочного обучения
11:35  Чем привлекает российских браконьеров казахстанская часть Каспия
11:28  Как живет новоизбранный хан Памирских кыргызов Ажы Буту
11:27  Снимают с рейсов. Студенток из Туркменистана не выпускают в Турцию
11:26  Салям, Аэлита! Казахстан и Россия создадут ракету для полета на Марс
08:42  Россия разыгрывает карту возвращения сирийских беженцев, - La Croix
08:37  Иранский разворот Трампа может быть полезен Европе, - Tagesspiegel
08:34  Шкалит за + 50. В Туркменистане умирают от аномальной жары
08:20  Планов - громадье! Узбекистан и ЕБРР расписали проектов на сумму более $1 млрд
07:43  Душегуб Кощанов. В Западном Казахстане экс-депутат отделался условным сроком за ДТП, повлекшее две смерти
07:39  Власти Ашхабада оставляют пожилых горожан снесенных домов без жилья
07:11  Армения отрывается от Москвы и ОДКБ, - "Къ"
07:04  Помпео поставил миллионы против миллиардов Китая, - В.Скосырев
00:33  На горизонте война за Ормузский пролив? - Е.Пустовойтова
00:05  Strategist: Трамп готов на все, чтобы остановить падение США
00:03  Следующие президентские выборы в Афгане состоятся 20/04/19
Среда, 01.08.2018
21:52  Михаил Ионов - покоритель Памира и Семиреченский губернатор (история)
21:51  Казахстан не получит приоритета в РФ: почему стране так важен экспорт угля?
20:52  Новым полпредом (губернатором) Иссык-Кульской области Киргизии назначен Акылбек Осмоналиев
20:45  Российских журналистов в ЦАР похитила, пытала и казнила джихадистская банда "Селека"
13:35  Венгерская Советская Республика: взлет и падение мировой революции, - И.Дубровин
13:24  В казахстанском Тарбагатае найден сакский царский курган - поднято 3000 драгоценных предметов!
13:17  В Туркмении новый глава Мин-ва торговли и ВЭС Амандурды Ишанов
13:10  Нулевая терпимость по-казахстански, - В.Эйхгорн
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Душанбе и Тегеран рассорил теракт. Конфликт может помешать Ирану вступить в ШОС, - "Къ"
14:34 03.08.2018

Кирилл Кривошеев, "Коммерсант", 2 августа 18

Отношения между Таджикистаном и Ираном достигли низшей отметки. Душанбе, по сути, возложил на Тегеран ответственность за теракт, в результате которого погибли четыре западных туриста. После того как таджикские власти заявили, что боевиков готовили в Иране, посла Таджикистана вызвали в иранский МИД. Ухудшение отношений между двумя странами затрагивает интересы Москвы. Россия поддерживает стремление Ирана вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но этому противится Таджикистан. Теперь, считают эксперты, Душанбе наверняка ужесточит позицию по этому вопросу.

В четверг посол Таджикистана в Иране Нематулло Эмомзода был вызван в МИД Исламской Республики. Как заявил представитель иранского МИДа Бахрам Касеми, дипломату выразили недовольство по поводу "фальшивых и беспочвенных" обвинений в причастности Ирана к теракту против западных туристов, осуществленному 29 июля.

Напомним, два американца, швейцарец и голландец, путешествовавшие на велосипедах по Таджикистану, погибли после того, как злоумышленники сбили их легковым автомобилем, а затем добили ножами. Хотя расследование теракта еще не завершено, власти Таджикистана уже уверенно указали на тех, кто за ним стоит.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Однако МВД республики настаивает на том, что преступление совершено членами Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВ, оппозиционная партия, объявленная экстремистской и запрещенная в 2015 году). Этот вывод силовики основывают на показаниях единственного выжившего преступника Хусейна Абдусамадова, который якобы сознался, что в 2014–2015 годах проходил идеологическую и диверсионную подготовку в Иране. В МВД также говорят о связи задержанного с неким Носирхуджой Убайдовым по прозвищу Кори-Носир - членом ПИВТ и заказчиком преступления.
Эксперты подвергают сомнению и версию о причастности ПИВТ к преступлению, и наличие иранского следа. "Никто из наших собеседников в рядах ПИВТ даже не слышал о Кори-Носире",- сказал "Ъ" представитель правозащитной организации Human Rights Watch по Центральной Азии Стив Свердлоу и добавил, что членам ПИВТ было бы нелогично совершать атаку на граждан тех стран, в которых они просят убежища.

В четверг представитель ПИВТ Махмуджон Файзрахмонов заявил, что Носирхуджа Убайдов не является членом ПИВТ и не фигурирует в документах партии. В беседе с "Ъ" он подтвердил, что после запрета партии многие ее члены бежали в Иран, РФ и Турцию, но потом перебрались в Европу.
Сомнение в версии властей еще больше укрепило попавшее в сеть видео, на котором засняты участники нападения на туристов, в том числе Хусейн Абдусамадов. Они сидят на берегу Нурекского водохранилища под флагом ИГ.
Но таджикские власти вовсе не считают, что видео разрушает их версию, и продолжают настаивать на иранском следе. "Видео, распространенное ИГ, еще раз доказывает, что ПИВТ поддерживает тесную связь и сотрудничает с этой террористической группой",- заявило в среду государственное агентство Таджикистана "Ховар" без ссылок на кого-либо. С похожими заявлениями выступили и проправительственные эксперты. "Как нам стало известно, ответственность за это преступление взяла на себя так называемая террористическая группировка "Исламское государство", а исполнителями этого чудовищного, заранее разработанного террористического акта стали воспитанники террористическо-экстремистской организации ПИВТ",- говорится во вчерашнем заявлении Общественного совета Таджикистана.
У набирающего обороты таджикско-иранского конфликта есть измерение, которое затрагивает интересы России. Москва поддерживает стремление Ирана стать полноценным членом ШОС. Но все попытки интеграции Тегерана в этот альянс жестко блокирует Душанбе.

"Из-за принципиальной позиции Таджикистана на июньском саммите ШОС в Циндао вопрос вступления Ирана даже не поднимался",- отметил в беседе с "Ъ" гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. По его словам, в связи c этим у Ирана уже даже накопилась обида на Москву, которая, как считают иранские власти, вполне могла бы "использовать свой огромный авторитет в Центральной Азии и попросить Таджикистан не препятствовать расширению ШОС".
"Иран максимально учитывает интересы России во всем мире, в том числе в Центральной Азии. И рассчитывает на взаимность со стороны России",- сказал господин Сафаров.

Эксперт клуба "Валдай", старший преподаватель тегеранского Университета имени Шахида Бехешти Хамидреза Азизи уверен, что прозвучавшие в адрес Тегерана обвинения будут использованы Таджикистаном для противодействия вступлению Ирана в ШОС. По мнению эксперта, Душанбе действует с подачи Саудовской Аравии, "влияние которой в Таджикистане растет".
"Полноценное членство Ирана (в ШОС.- "Ъ") укрепит международное положение страны, что никак не готов принять Эр-Рияд",- сказал "Ъ" господин Азизи. Он добавил, что Москва может попытаться разрядить напряженность между сторонами конфликта, но никто не ожидает, что она прямо станет на сторону Ирана. "Когда речь идет о Таджикистане, ситуация усложняется, так как это по факту союзник России",- пояснил эксперт.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533296040
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  