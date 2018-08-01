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Конец банды ГТА. Ради чего на самом деле мигранты из ЦА убивали рос-водителей?
12:11 03.08.2018

Идея икс: суд вынес обвинительный приговор банде ГТА

Ради чего на самом деле мигранты из Средней Азии убивали российских водителей

Иван Петров

В первый день августа Мособлсуд признал виновными в убийствах и разбойных нападениях пятерых членов одной из самых кровожадных банд, вошедших в криминальную историю страны как ГТА. Оглашение приговора будет длиться неделю - в деле почти 200 томов, и четверым из пятерки отморозков светит пожизненное. О криминальном пути монстров - в материале портала iz.ru.

Ужас трассы "Дон"

Предостерегать своих близких от ночных поездок по магистрали, связывающей столицу с югом России, жители столичного региона начали еще в 2012 году - уже тогда появились слухи о загадочных убийцах с большой дороги. Ночная охота на одиноко идущие автомобили действительно началась именно в это время, но об этом долго не сообщалось. Характерный почерк бандитов определился в 2014 году.

Это случилось после нападения на чету Лебедевых - информация о трагедии просочилась в прессу. Преступники действовали методами диверсантов - они разбросали шипы на дороге и ждали, пока водитель остановится, чтобы заменить пробитое колесо. Бандиты убивали людей разными способами - одних холодным оружием, других расстреливали. Всего за три года они расправились с 17 людьми (еще двоим удалось выжить), совершив в общей сложности 15 нападений.

Не каждое преступление сообщников сопровождалось хищением имущества, поэтому следователи долго не могли объяснить мотивацию подозреваемых. По сути, проводилась войсковая операция (участвовали в вылазке от трех до 10 человек), а чего ради - непонятно. Со временем было установлено, что бандиты все же забирали у людей личные вещи. В частности, гаджеты. А иногда даже вещи, которые довольно проблематично сбыть. Например, женское платье.

Несколько пострадавших выжили во время нападений, они и дали в руки оперативников улики, определившие направление их дальнейшей работы. Свидетели смогли описать детали внешности нескольких убийц - судя по описанию, все нападавшие были выходцами из Средней Азии. Большую роль в определении круга подозреваемых сыграли специалисты ФСБ, а также технические мероприятия. Изначально следствие вышло на главаря банды - Ибайдулло Суханова. А затем, отработав его контакты, сыщикам удалось выйти на остальных членов банды.

Большая сложность в изобличении преступников заключалась и в том, что многие из фигурантов расследования находились на территории России нелегально либо по подложным документам. И все-таки сыщикам МВД удалось вычислить всех действующих лиц.

Идеологический разбой

Следственный комитет изначально настаивал на одном единственном, корыстном, мотиве, которым руководствовалась банда. И все же все их злодейства пронизаны религиозной ненавистью как к потерпевшим, так и к стране их временного пребывания. Дело в том, что костяк сообщества был сформирован из террористов. Главным идейным вдохновителем преступного братства, как считают сыщики, был Ибайдулло Субханов, 1982 года рождения. Он родился в киргизском Оше и увлекся радикальным исламизмом. В 2011 году он выехал в Сирию и вступил в ряды запрещенной в России организации "Исламское государство". В лагере террористов прошел боевую подготовку, а уже в 2012 году оказался в России как трудовой мигрант. Он въехал по липовым документам на имя Рустама Усманова.

Субханов был самым опасным из членов шайки - при задержании отказался сдаться и заявил спецназовцам, что готов подорвать себя и их. Бойцы СОБРа "Рысь" вынуждены были ликвидировать экстремиста. Именно он подбирал кадры в смертоносную дружину. Есть мнение, что ночные разбои - лишь полигон для бригады фанатиков, готовых выполнить задание поважнее. Всего в состав бригады Субханова вошло как минимум 14 человек. Многие из них также состояли в другой запрещенной организации - "Хизб ут-Тахрир".

Радикальные взгляды своего младшего брата Ибайдулло разделял и Холик Субханов (1974 года рождения) - он первым обосновался в России и устроился разнорабочим на дачу высокопоставленного чиновника. Его следователи считают казначеем банды и ответственным за техническое оснащение преступников. Он обладал техническими познаниями и слесарными навыками, переделывал травматические и газовые пистолеты для стрельбы боевыми патронами. На допросах старший Субханов рассказал следователям, что входил в так называемый джамаат и проходил спецподготовку в Пакистане. В частности, его обучали стрельбе, психологическим приемам, позволяющим не привлекать внимание в толпе, рукопашному бою, минированию и способам ведения партизанской войны.

Еще один важный член банды ГТА был задержан в Таджикистане в ноябре 2015 года. Это Баир Гуломов. Он, являясь членом той же "Хизб ут-Тахрир", участвовал в вовлечении гастарбайтеров в деятельность шайки, подбирал отчаянных парней из числа водителей и работников рынка. Он был тесно связан с другим своим единомышленником - экстремистом Фаррухом Азамджоновым. В Таджикистане его считают вербовщиком ИГИЛ (запрещена в России).

Согласно показаниям рядовых фигурантов расследования в суде, для многих рядовых участников нападений присутствовала материальная заинтересованность - главари платили деньги за "операции", также они забирали у жертв то, что могло пригодиться им в хозяйстве. В частности, преступники изымали драгоценности погибших и дарили их своим близким.

"Они действовали как стервятники, уносили с места преступления не только денежные средства, драгоценности, но и личные вещи убитых, а также еду, которую находили в салонах автомобилей", - прокомментировал ТАСС источник, знакомый с материалами дела.

Что же касается организаторов, то они могли действовать по иным, более пугающим мотивам, нежели "пехота". К слову, еще один активный член банды ГТА Мурод Каримов (он был главным исполнителем разбоев и отдавал приказы соучастникам на местах преступлений) уже осужден в Таджикистане за экстремизм. А переговоры о выдаче российской стороне фигурантов расследования ведутся на уровне генпрокуратур двух стран.

Перестрелка в суде

Субханов-старший был застрелен полицией во время последнего преступления банды. Чуть больше года назад, 1 августа, в Мосгорсуде произошла беспрецедентная попытка побега. Из-за небрежно организованного сопровождения подсудимых двое сотрудников полиции оказались в лифте с несколькими подсудимыми по делу банды. Преступники не упустили возможности еще раз доказать свою дурную славу отморозков. Сообщники разоружили двоих конвоиров. И попытались пойти на прорыв.

Ситуацию спасли самоотверженные коллеги полицейских и бойцы Росгвардии. Они эвакуировали людей с этажа, куда двигался лифт, и приняли бой. Трое разбойников были застрелены, еще два бандита ранены. Пострадали также и силовики. Проверка позже выявила грубые нарушения правил конвоирования - в частности, наручники на подозреваемых были застегнуты спереди. Это позволило одному из злодеев накинуть замок на шею конвоиру-женщине, а его сообщникам - разоружить ее и напарника.

По словам источника портала iz.ru, близкого к расследованию, сыщики, раскрывшие преступление, были в шоке после новости о попытке побега преступников из-под стражи. Они недоумевали, как охрану таких подготовленных боевиков могли доверить обычному конвою. В ситуациях, когда речь идет о группировке такого уровня, обычно привлекают спецназ.

Тренировались на россиянах

Любопытная версия о мотиве преступлений группировки прозвучала в "Новой газете". Источник издания утверждает, что братья Субхановы активно готовились к масштабным протестным действиям в Узбекистане. Новобранцев на лесных полигонах в Подмосковье учили стрелять по портретам бывшего главы республики Ислама Каримова (скончался 2 сентября 2016 года).

Также, по словам собеседника, установлено, что средства, добытые во время нападений, направлялись на финансирование военных организаций в Пакистан. Один из подсудимых, Анвар Улугмурадов, рассказал следствию, что давал клятву исполнять приказы Ибайдулло Субханова, в том числе об убийствах людей. Позже мужчина отказался от своих слов.

Увы, те, кто сегодня находится на скамье подсудимых, едва ли обладают информацией о стратегическом замысле, для которого была создана группировка ГТА. Все значимые игроки этой партии - Субхановы - в могиле. Что же касается Фарруха Азамджонова и Баира Гуломова, находящихся в Таджикистане, то их экстрадиция в Россию может стать сложным, политически окрашенным процессом.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533287460
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