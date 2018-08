Черная заря. Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли

12:07 03.08.2018 Великая африканская война - так называют почти неизвестный в мировой среде военный конфликт. Между тем он стал самым кровавым со времен Второй мировой. В Демократической Республике Конго, по площади сравнимой с территорией Западной Европы, слились воедино этнические противоречия, жажда власти и стремление к захвату природных ресурсов. В эту войну, начавшуюся 2 августа 1998 года, были втянуты девять стран и свыше 20 группировок, воюющих на 50 фронтах. Как ни удивительно, объективных причин начинать побоище, унесшее жизни 5 миллионов человек, не было. Большинство погибших стали жертвами голода и эпидемий, вызванных антисанитарией, повсеместно царящей в стране, покрытой непроходимыми лесами, где практически нет асфальтированных дорог и телефонов. Цивилизованный мир едва ли заметил происходящее, ведь этот регион не считается стратегически важным. "Лента.ру" напоминает о масштабной трагедии современности.



"По шоколадным водам реки Конго проплывают изуродованные трупы. Один из боевиков, который считается министром по делам детей, дрожит от страха. С минуты на минуту из столицы страны Киншасы к нему должны приехать спецпредставители ООН. Как скрыть от них, что его группа повстанцев зверски убила и выпотрошила 150 человек в городке Кисангани, после чего набила их животы камнями и сбросила в реку? Вместо того чтобы сказать правду, он улыбается, раскланивается перед посланниками и охотно принимает от них еду и другие необходимые вещи", - так описывает The Economist один из эпизодов войны, разразившейся в Конго 20 лет назад и получившей неофициальное название Первой мировой африканской войны.



Одной из особенностей этой войны стала нечеловеческая жестокость. Полмиллиона женщин стали жертвами сексуального насилия, зачастую боевики нападали на пятилетних девочек и насиловали их палками или стволами автоматов, вспарывали животы беременным. По признаниям боевиков, многие из них убивали в день по сто человек.



"Они хотели показать местным жителям, как дорого им обойдется сопротивление. Они просто не боялись мести. Эти убийцы расчленяли священников, жестоко насиловали монахинь, вырывали еще не родившихся младенцев из чрева их матерей, кромсали трупы, складывая из них оригами", - описывал происходящее очевидец.



Задолго до трагедии



В 1960 году конголезцы получили независимость от Бельгии и обрели территорию с крупнейшими месторождениями алмазов, золота, вольфрама, кобальта, меди, урана и тантала. К началу войны в Заире (так называлась Демократическая Республика Конго с 1971-го по 1997 год) на протяжении 30 лет правил диктатор Сесе Секо Мобуту. При нем во второй по площади африканской стране люди жили довольно мирно, но бедно. Все средства, которые давали страны Запада, проваливались в бездонные карманы президента и его окружения.



Спокойная жизнь закончилась в начале 90-х, когда в соседней Руанде началась жесточайшая гражданская война между народностями хуту и тутси, стремительно переросшая в геноцид, в результате которого были истреблены около миллиона тутси.



Кабилу и возглавляемый им "Альянс демократических сил за освобождение Конго" поддержали Уганда, Руанда, Ангола и Бурунди. Под их давлением режим Мобуту пал, сам он бежал в Марокко, где вскоре умер.



Те, кому удалось избежать гибели, хлынули в Заир. Вместе с ними к соседям под видом беженцев перебрались и представители хуту, замешанные в геноциде. Борьбу друг с другом они продолжили уже на территории Заира. Это было на руку противникам президента Мобуту. Главный оппозиционер страны Лоран-Дезире Кабила, которого называли соратником Че Гевары и маститым партизанским вожаком, возглавил восстание.



Соседям по Африканскому континенту пришлось выбирать, на чью сторону встать в этом конфликте. Кабилу и возглавляемый им "Альянс демократических сил за освобождение Конго" поддержали Уганда, Руанда, Ангола и Бурунди. Под их давлением режим Мобуту пал, сам он бежал в Марокко, где вскоре и умер. После 32 лет у власти он оставил страну с разрушенной экономикой, долгом в размере 14,5 миллиарда долларов, коррумпированной политической системой и инфляцией в 9800 процентов.



Казалось бы, со сменой власти в стране война должна была закончиться, но все пошло по другому сценарию.



В пекле войны



Новый лидер первым делом переименовал страну в Демократическую Республику Конго и рассорился с союзниками. Он стал массово депортировать тутси, выдавливать представителей народностей неконголезского происхождения из армии и других силовых структур, опасаясь, что тутси решили окончательно обосноваться в Конго и превратить ослабленное войной государство в свою страну.



Непопулярные меры стали ударом по авторитету Кабилы и спровоцировали восстание в городе Гома, куда перебрались свыше миллиона представителей тутси. Командующий ими генерал Жан-Пьер Ондекан отдал приказ наступать на столицу - Киншасу. Кабила решил сделать ставку на заклятых врагов тутси - хуту. Закипела гражданская война с присущими ей этническими чистками.



Африканские соседи снова выбирали, какую сторону конфликта занять. Ангола, Зимбабве, Намибия, Судан и Чад поддержали Кабилу и его правительство; Бурунди, Руанда, Уганда и представители ангольской оппозиционной партии УНИТА стали воевать бок о бок с повстанцами.



Бурунди, Руанда, Уганда и представители ангольской оппозиционной партии УНИТА стали воевать бок о бок с повстанцами.



Каждая из сторон преследовала свои цели. Судан искал повод повоевать с Угандой чужими руками, Ангола захотела ввязаться в конфликт, чтобы усмирить и разбить собственных повстанцев УНИТА, использовавших территорию Конго для поставки оружия и боеприпасов, а Намибия пошла на это из-за союзнических обязательств перед Анголой. И у Зимбабве были свои причины: занимавший тогда пост президента Роберт Мугабе завидовал мощи ЮАР и мечтал сделать свою страну сильной региональной державой.



К слову, помимо девяти африканских стран в конфликт были втянуты и другие государства. Так, Северная Корея отправила в помощь Кабиле 400 специалистов для тренировки военных и тысячи единиц оружия в обмен на будущие поставки меди, кобальта и урана.



Многие западные дипломаты и эксперты полагают, что США тайно помогали Руанде и Уганде, пишет The Economist. Официально Госдеп это отрицает, однако сложно представить, как эти бедные страны могли так долго воевать, не получая помощи извне. Учитывая то, что весь оборонный бюджет Уганды составляет 100 миллионов долларов, вряд ли страна могла потянуть военную операцию в Конго.



На пути к завершению



Вначале повстанцы развили успешное наступление на столицу, одерживая победу за победой. Однако достичь решающего успеха им так и не удалось: на помощь правительству пришло мощное подкрепление из Анголы. С помощью ее солдат повстанцев удалось вытеснить из крупных городов Матади и Китона. Однако у них сохранялись мощные силы на территории Анголы, куда они оттянули часть правительственных войск. Это позволило им захватить большие территории на востоке Конго, включая город Кисангани. На этом удача отвернулась от повстанцев. Всего за несколько месяцев конфликт в Конго окончательно перерос в общеафриканский. Союзники правительства были лучше оснащены, поэтому успехи не заставили себя долго ждать.



Тутси, которым удалось избежать гибели, хлынули в Заир. Вместе с ними к соседям под видом беженцев перебрались и представители хуту, замешанные в геноциде.



Война приняла затяжной характер с позиционными боями за важные населенные пункты. Сменяющие друг друга военные группировки постоянно устраивали кровавые бани, безжалостно истребляя друг друга и мирное население, жизнь которого превратилась в кровавые будни.



Конголезцы были по-настоящему запуганы. Проживающие в Южном Киву местные жители боялись заводить коров, поскольку сменяющие друг друга военные группировки то и дело отнимали скот. Помимо этого, боевики требовали мзду: с каждой хижины по доллару - так называемый "налог на безопасность". Тех, кто отказывался платить, ждала жестокая расправа.



В 2001 году произошло событие, которое во многом повернуло ход истории. Был убит президент Кабила. Подробности этого убийства до сих пор доподлинно неизвестны. По одной из версий, на военном совете произошла серьезная ссора, в результате которой глава государства получил две пули от своего телохранителя - одну в спину, другую в ногу. По другой - в вождя стрелял один из министров. Кабилу доставили на вертолете в больницу, однако спасти его не удалось.



Война приняла затяжной характер с позиционными боями за важные населенные пункты.



К власти пришел сын президента Жозеф, заинтересованный в том, чтобы как можно скорее закончить войну. Но повстанцы и поддерживающие их африканские союзники не спешили закончить конфликт. Несмотря на это, в июле 2002 года в столице ЮАР - Претории - Жозеф Кабила и руандийский президент-тутси Поль Кагаме подписали мирный договор. Согласно документу, руандийские военные покинули Конго, хуту разоружились, а тутси получили официальное представительство в стране.



Однако боевые столкновения до сих пор не закончились. Войска иностранных государств покинули территорию Конго, однако более 70 различных повстанческих группировок по-прежнему остаются в восточных провинциях страны, особенно богатых залежами полезных ископаемых. Эти группировки делятся на две категории: одни используют восток страны как базу для нападения на соседние страны - Уганду, Руанду и Бурунди; другие поддерживаются правительствами этих стран для незаконной добычи полезных ископаемых и их последующей контрабанды.



Еще не конец



Находящиеся в стране группировки заинтересованы в контроле над добычей полезных ископаемых. Причем наибольшую значимость для них имеют даже не золото и алмазы, а колтан, ценность которого в последние годы возросла из-за того, что содержащиеся в нем тантал и ниобий используются при изготовлении практически всех современных электронных устройств.



Насилие на территории страны тоже продолжается. В 2017 году более двух миллионов человек бежали из своих домов, еще 370 тысяч, живущих рядом с угандийской границей, могут покинуть свои жилища в ближайшее время.



Не лучшим образом обстоят дела и в столице ДРК - Киншасе. Всего у 20 процентов из пятимиллионого населения города есть работа, при этом большинство из них получают восемь-девять долларов в месяц. В городе практически нет топлива, люди встают затемно, чтобы пешком добраться до работы. Многие целый день ничего не едят, в лучшем случае их рацион состоит из маниоки и кукурузных лепешек. Менее 30 процентов детей ходят в школу, и лишь немногие могут позволить себе такую роскошь, как вызов врача на дом.



Главный оппозиционер страны - политик Лоран-Дезире Кабила, которого называли соратником Че Гевары и маститым партизанским вожаком, возглавил восстание.



"При этом у Конго колоссальный потенциал. Расположенная в самом сердце Африки, эта страна могла бы соединять север, юг, восток и запад, если бы только в ней были дороги, - пишет The Economist. - В ее недрах скрываются большие залежи меди, кобальта, цинка, олова, алмазов и золота. В непроходимых лесах живут тысячи редких животных и растений. Территорию страны пересекает полноводная река, впадающая в Атлантический океан. Это государство могло бы стать мощнейшей африканской страной, однако плохое руководство и отсутствие безопасности делают это невозможным".



Конго по-прежнему лежит в руинах. Свыше пяти миллионов человек, ставших жертвами этого конфликта, погибли ни за что. Война продемонстрировала лишь чудовищную жестокость ее участников. В отличие от Второй мировой, полностью изменившей расклад сил в мире, конфликт на Африканском континенте продолжает тлеть.



Диагноз Конго поставил все тот же журнал The Economist: "Территория Конго в четыре раза превышает Францию, но там меньше асфальтированных дорог, чем в крошечном Люксембурге. В среднем у женщины, живущей в Конго, шесть детей, почти половина конголезцев моложе 14 лет. И они чертовски бедны. Только каждый седьмой из них зарабатывает больше 1,25 доллара в день. Продолжительность жизни не превышает 58 лет". Согласно данным Великобритании, оказывающей помощь Конго, к 2030 году эта страна займет первое место в мире по чудовищной бедности населения.



Ксения Мельникова Источник - Lenta.ru

