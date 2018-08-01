 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 03.08.2018
12:10  В Казахстане мечети, находящиеся в радиусе 300 метров от школ будут снесены
12:07  Черная заря. Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
09:11  Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента Зимбабве
08:53  Непростое соседство. Как в РФ относятся к антироссийским выпадам, участившимся в Казахстане? - С.Притчин
08:47  КазПравительство: есть ли толк от реорганизаций и новых назначений? - Данияр Ашимбаев
08:42  3-и Всемирные игрища кочевников совместят с кино-форумом в этногородке
08:19  Москва умело балансирует свои интересы на Ближнем Востоке, - М.Ошеров
08:13  Угроза украинизации Туркмении становится все более актуальной, - А.Запольскис
07:56  Крушение вертолета. Почему кыргызские военные начальники замалчивают инцидент
07:52  Россия атакует электоральную систему Америки, - New York Times
07:44  Чем владеет семья экс-кыр-премьера Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
07:39  Учителя школ массово убирают улицы Ашхабада
07:38  Таджикистан будет собирать собственные автобусы и грузовики
07:29  Баланда гуще? Надежда Савченко просится в российскую тюрьму
07:27  Анкаре предлагают похоронить отношения с Россией, - И.Субботин
07:23  ВМС Ирана блокируют Персидский залив, - В.Мухин
01:32  Как очистить карму по-тайваньски, - Чэнь Цюнь Фан и М.Осташева
00:30  Новая веха в казахстано-китайских отношениях: Казахстан не выдал беженку
Четверг, 02.08.2018
21:33  Закат шведского социализма
20:43  Интимная тайна рушит карьеру Макрона, - П.Акопов
15:38  Французский парламент одобрил резонансный миграционный закон, - Die Zeit
14:12  Роман Абрамович пустил KAZ Minerals на Чукотку. Казахстанская компания покупает Баимский медный проект за $900 млн
14:07  Интернет-зависимость: как распознать, что вы больны, - Focus
13:37  У мигрантов из Кыргызстана отбирают законно купленные в России участки
11:38  Министр образования Казахстана пояснил отмену заочного обучения
11:35  Чем привлекает российских браконьеров казахстанская часть Каспия
11:28  Как живет новоизбранный хан Памирских кыргызов Ажы Буту
11:27  Снимают с рейсов. Студенток из Туркменистана не выпускают в Турцию
11:26  Салям, Аэлита! Казахстан и Россия создадут ракету для полета на Марс
08:42  Россия разыгрывает карту возвращения сирийских беженцев, - La Croix
08:37  Иранский разворот Трампа может быть полезен Европе, - Tagesspiegel
08:34  Шкалит за + 50. В Туркменистане умирают от аномальной жары
08:20  Планов - громадье! Узбекистан и ЕБРР расписали проектов на сумму более $1 млрд
07:43  Душегуб Кощанов. В Западном Казахстане экс-депутат отделался условным сроком за ДТП, повлекшее две смерти
07:39  Власти Ашхабада оставляют пожилых горожан снесенных домов без жилья
07:11  Армения отрывается от Москвы и ОДКБ, - "Къ"
07:04  Помпео поставил миллионы против миллиардов Китая, - В.Скосырев
00:33  На горизонте война за Ормузский пролив? - Е.Пустовойтова
00:05  Strategist: Трамп готов на все, чтобы остановить падение США
00:03  Следующие президентские выборы в Афгане состоятся 20/04/19
Среда, 01.08.2018
21:52  Михаил Ионов - покоритель Памира и Семиреченский губернатор (история)
21:51  Казахстан не получит приоритета в РФ: почему стране так важен экспорт угля?
20:52  Новым полпредом (губернатором) Иссык-Кульской области Киргизии назначен Акылбек Осмоналиев
20:45  Российских журналистов в ЦАР похитила, пытала и казнила джихадистская банда "Селека"
13:35  Венгерская Советская Республика: взлет и падение мировой революции, - И.Дубровин
13:24  В казахстанском Тарбагатае найден сакский царский курган - поднято 3000 драгоценных предметов!
13:17  В Туркмении новый глава Мин-ва торговли и ВЭС Амандурды Ишанов
13:10  Нулевая терпимость по-казахстански, - В.Эйхгорн
13:06  Узбекистан решил блокировать сайты с экстремистским контентом
12:58  Во вьетнамском Дананге открыли высотный мост, который поддерживают огромные ладони (видео)
12:39  ИГИЛ в Кыргызстане? Пора ли звать ОДКБ? - "ВБ"
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента Зимбабве
09:11 03.08.2018

Эммерсон Мнангагва занял кресло главы государства после отстранения от власти Роберта Мугабе
Действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента страны, сообщила центральная избирательная комиссия после подсчета голосов во всех десяти провинциях.

Мнангагва набрал 50,8% голосов, его основной соперник - кандидат от оппозиционного альянса "Движение за демократические перемены" (MDC) Нельсон Чамиза - 44,3%.

В абсолютных цифрах Эммерсон Мнангагва, который представляет правящую партию "Зимбабвийский африканский национальный союз" (ZANU PF), набрал более 2,46 млн голосов.

Представители оппозиции заявили, что достоверность результатов проверить невозможно. В центризбиркоме страны прошедшие выборы назвали честными.

Выборы сопровождались протестами в столице страны
Получив более 50% голосов избирателей, Мнангагва избежал второго тура президентских выборов.

Источник - ВВС
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533276660
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  