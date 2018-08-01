Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента Зимбабве

09:11 03.08.2018 Эммерсон Мнангагва занял кресло главы государства после отстранения от власти Роберта Мугабе

Действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента страны, сообщила центральная избирательная комиссия после подсчета голосов во всех десяти провинциях.



Мнангагва набрал 50,8% голосов, его основной соперник - кандидат от оппозиционного альянса "Движение за демократические перемены" (MDC) Нельсон Чамиза - 44,3%.



В абсолютных цифрах Эммерсон Мнангагва, который представляет правящую партию "Зимбабвийский африканский национальный союз" (ZANU PF), набрал более 2,46 млн голосов.



Представители оппозиции заявили, что достоверность результатов проверить невозможно. В центризбиркоме страны прошедшие выборы назвали честными.



Выборы сопровождались протестами в столице страны

Получив более 50% голосов избирателей, Мнангагва избежал второго тура президентских выборов. Источник - ВВС

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