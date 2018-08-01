Непростое соседство. Как в РФ относятся к антироссийским выпадам, участившимся в Казахстане? - С.Притчин

08:53 03.08.2018 В последнее время все явственнее просматривается негативное восприятие частью казахстанцев того, что происходит в России, и, аналогично, общественным мнением соседней страны тех решений, которые принимаются у нас. Об имеющихся в этом плане проблемах и возникающих казусах мы беседуем с руководителем аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения Российской академии наук (РАН) Станиславом Притчиным.



Много шума из ничего



- Как аналитическое сообщество РФ реагирует на все более частые антиросиийские выпады в Казахстане, на проявления элементов русофобии в отдельных СМИ и особенно в соцсетях? Они как-то отслеживаются, а, быть может, анализируются, или это в России мало кому интересно?



- В российском экспертном сообществе не так много людей, которые пристально следят за Центральной Азией или Казахстаном, в частности. И от их взгляда не уходит то, что, к сожалению, определенные антироссийские тенденции в общественном мнении вашей страны в последнее время проявляются все чаще и чаще, становясь заметной частью общественной дискуссии. Хотя их вряд ли можно назвать глобальным трендом, но тем не менее…



Казахстан является независимым государством, сам определяет приоритеты своего развития и внутренние идеологические установки. В таких условиях единственно возможной реакцией России на подобные проявления антироссийских настроений остается налаживание конструктивного диалога между экспертами, лидерами общественного мнения двух стран.



- Не так давно довольно бурную реакцию в Казахстане вызвали высказывания ведущих некоторых политических ток-шоу российского ТВ по поводу соглашения между РК и США об американском транзите в Афганистан (для нужд Пентагона) через порты на Каспии. Было даже официальное заявление казахстанского МИДа. Такие моменты вызывают множество вопросов относительно восприятия Казахстана в России как на официальном, так и на неофициальном уровне. Например, мы для вас по-прежнему сателлит или же все же самостоятельное государство, с интересами которого стоило бы считаться?



- Очень объемный вопрос, а последняя его часть самодостаточна и требует отдельной дискуссии. В контексте обсуждаемой нами темы, под которой подразумевается наличие антироссийских трендов в общественном мнении вашей страны, мы видим очень бурную реакцию на любое высказывание российских публичных персон в отношении Казахстана. Сразу оговорюсь: эти люди в большинстве своем не выражают официальную позицию РФ, не привлекаются к принятию политических решений. Об этом неоднократно заявлял российский МИД.



С одной стороны, понятна крайне острая и негативная реакция у вас на подобные заявления российских журналистов. С другой стороны, если бы широкая аудитория в РФ имела возможность слышать заявления казахстанских лидеров общественного мнения в отношении России, знала суть и содержание их претензий, то, я думаю, реакция российского общества была бы не менее острой и негативной.



Казахстан здесь в определенном смысле "спасает" элемент несбалансированности в информационном освещении. У нас о вашей стране в практическом плане известно не так уж и много. Даже проживающие на границе с Казахстаном российские граждане зачастую не знают, чем он отличается, например, от Кыргызстана. Поэтому то, что происходит в вашей республике, не является частью дискурса для российского общества. И уж тем более ему неизвестны набор претензий к России и причины негативных настроений, о которых вы говорите.



Вместе с тем, необходимо понимать, что на политическом уровне Казахстан является для России очень важным партнером (и наоборот), но вот, например, в плане продвижения своего имиджа в России у Казахстана есть заметные пробелы. В такой ситуации и у нас, и у вас появляются отдельные блогеры, журналисты и даже политики, спекулирующие на каких-то проблемных аспектах. Кто-то делает достаточно провокационный вброс, а дальше начинается цепная реакция, и уже с другой стороны следует информационная "ответка".



Да, эти люди имеют какое-то влияние на формирование части общественного мнения, но последнее очень редко является фактором принятия решений на внешнеполитическом уровне. В итоге получается очень много шума из ничего, а политические процессы идут своим чередом – наши президенты встречаются чаще, чем кто-либо, задействовано большое количество самых различных двусторонних площадок, в том числе уникальный формат приграничного сотрудничества. Такого нет больше ни у кого, а у нас появилось в силу большой протяженности общей границы и огромного количества приграничных регионов – 20 с обеих сторон. Страны сотрудничают в рамках ЕАЭС, в скором времени ожидается подписание Конвенции по Каспию.



А выступления казахстанских или российских блогеров – это большей частью мнение людей, которые мало занимаются конкретными вопросами. Необходимо смотреть на факты, анализировать, как идут переговоры по тем или иным принципиальным проблемам, и отделять мух от котлет.



В то же время надо понимать, что ситуация с формированием общественного мнения в наших странах несколько разнится. Например, в Казахстане считается нормальным критиковать Россию, и это является серьезным фактором внутренней дискуссии. Поэтому вашим властям сложнее принимать решения по углублению сотрудничества с Россией, например, в рамках ЕАЭС. И в данном случае этот фактор становится уже частью процесса принятия решений…



Надуманные страхи и искусственные фобии



- После известных событий в Украине со стороны России на самых разных уровнях (от политиков до блогеров) время от времени декларируется необходимость аннексии северных территорий Казахстана. Этот регион действительно представляет стратегический интерес для России? Насколько, с вашей точки зрения, возможно повторение сценария Крыма и Донбасса в северных областях Казахстана?



- Считаю, что вопрос звучит не совсем корректно. Вы говорите: "Время от времени декларируется"… Декларируется кем?



Основной шум был вокруг попавшего в Сеть заявления фракции либерально-демократической партии на закрытом заседании комитета (Госдумы) по внешней политике. Причем сам комитет не поддержал позицию ЛДПР, то есть это не является его официальной позицией. После чего внешнеполитические ведомства наших стран тоже сделали несколько заявлений относительно того, что все существующие соглашения о государственной границе подписаны, ратифицированы и не подлежат пересмотру.



Сегодня мы видим ситуацию, когда позиция отдельных блогеров отождествляется с официальной точкой зрения всей страны. Но не будем забывать, что в России проживают 150 миллионов человек, и среди них немало таких, кто пытается добиться популярности любыми возможными способами. В том числе и за счет вброса каких-то вещей провокационного свойства. Но к реальной политике это никакого отношения не имеет.



Что касается Северного Казахстана... Здесь присутствуют спекуляции другого порядка. Ведь никто до сих пор не может объяснить, откуда растут ноги вбросов по этому поводу, а это были именно вбросы. Между тем, впервые они появились в западных аналитических кругах. Дескать, следующим объектом интереса России применительно к постсоветскому пространству будет именно Казахстан.



Но очень важно понимать, что ваша страна является для РФ самым надежным партнером. И даже если теоретически допустить, что Россия предпримет что-то подобное, а значит, вообще потеряет Казахстан как партнера, то соответственно она лишится возможности продвигать свои интересы в Центральной Азии. Потому что именно ваша страна является связующим звеном между РФ и этим важным для нее регионом.



Более того, Казахстан проводит ответственную, сбалансированную внешнюю политику. Республика никогда не декларировала намерение вступить в НАТО. А это является одним из самых ключевых для России моментов. Ведь именно из-за того, что Украина хотела вступить в НАТО, началось обострение двусторонних отношений. Поэтому нет никакого смысла автоматически проецировать эту ситуацию на Казахстан. Отношения РФ с РК стабильные, предсказуемые и понятные.



Подобного рода вбросы, как и вся эта тема в целом, бьют в первую очередь по российско-казахстанским отношениям. В то же время они порождают в казахстанском обществе страхи и фобии в отношении России. Ситуация с Грузией в 2008-м и с Украиной в 2014-м, первые шаги пришедших там к власти людей были направлены на разрыв всех имевшихся к тому моменту договоренностей с Россией. В том числе и в военной сфере, включая пребывание черноморского флота в Севастополе.



Никто никому ничего не указывает



- Могут ли вышеуказанные тенденции отразиться на интеграционных проектах (например на том же ЕАЭС), которые и без того переживают не лучшие времена?



- Будем отталкиваться от того, что в Казахстане сложилось в основном негативное восприятие ЕАЭС. При этом у вас, как, кстати, и в России очень мало экспертов, способных с цифрами в руках объяснить, какие потери несет или, напротив, какую выгоду имеет Казахстан от участия в ЕАЭС. Во всяком случае, я с такой качественной аналитикой сталкиваюсь очень редко. А раз нет четкой аргументации с расчетами, то не совсем понятно, почему существует такой негатив в отношении ЕАЭС. И отсюда возникает ощущение, что он в большей степени мотивирован какими-то иными факторами, нежели защитой национальных или экономических интересов своей страны.



Необходимо признать, что ЕАЭС пока работает не так идеально, как хотелось бы. Но анализ истории других интеграционных проектов, например, того же Евросоюза, показывает, что там это заняло немало времени и что процесс тоже был не всегда поступательным. Мы переживаем начальный этап становления, и потому вполне возможно, что в некоторых вопросах ощущения негативного свойства подогреваются искусственно. Можно предположить, что и дальнейшая эволюция ЕАЭС будет непростой…



- В российской прессе в последнее время педалируется тезис о том, что, дескать, "Казахстан медленно, но верно отдаляется от России". При этом приводятся не очень убедительные аргументы вроде того, что казахи хотят перевести свой язык на латинский алфавит. Но разве это не сугубо внутренняя проблема казахского социума? Откуда растут корни таких спекуляций? И какую они преследуют цель?



- Давайте вернемся к вашему первому вопросу. Ваш базовый посыл строился на том, что в Казахстане сегодня популярной становится критика в адрес России. И когда в российской прессе появляются отдельные некомплиментарные публикации о Казахстане, то сразу же возникает очередная волна негатива в отношении России. Дескать, как же так, мы - суверенное государство, мы сами определяем пути своего развития, а вы вмешиваетесь. Но ведь в этих публикациях речь не идет о том, что Казахстан должен делать что-то под диктовку РФ и умерить антироссийскую риторику. Если бы вопрос ставился так, то это действительно было бы вмешательством во внутренние дела вашей страны.



В экспертном сообществе РФ не все считают, что латинизация казахского языка является каким-то антироссийским шагом. В то же время некоторая часть моих коллег полагает, что это шаг именно в таком направлении. Основания – выход из пространства кириллицы, которая рассматривается как объединяющий фактор. К тому же есть не совсем позитивный опыт перехода на латиницу Узбекистана, где общество оказалось фактически расколотым на несколько культурологических сегментов.



В Казахстане это подается как модернизация сознания, модернизация казахского языка. Понятно, что речь идет о долгосрочном проекте. И цели, в принципе, тоже понятны – добиться того, чтобы алфавит передавал все звуки, которые имеются в казахском языке, сблизить письмо с устной речью и т.д. Но мои коллеги задаются вопросом: это можно сделать только через латиницу, или же такие цели достижимы через модернизацию кириллического алфавита?..



Добрососедство важнее всего



- Исходя из вышесказанного, задам такой вопрос: существует ли реальная угроза осложнения, ухудшения наших взаимоотношений? Возможно ли такое, чтобы Россия предприняла вслед за критикой Казахстана какие-либо практические шаги?



- Это зависит от того, как будет развиваться ситуация. Сделаем теоретическое допущение, что в Казахстане к власти пришли политические круги, которые, условно говоря, берут курс на вхождение в НАТО. Конечно же, Россия в такой ситуации будет реагировать с учетом нашей глубинной взаимозависимости, с учетом того, что у нас общая граница протяженностью более семи тысяч километров и что вся система безопасности построена на взаимном доверии и взаимном прикрытии. При таком сценарии России придется менять военную доктрину, менять стратегические планы. То есть действовать так, как это было в случае с Украиной. Она же была частью общего пространства, и когда Киев выбрал курс на стратегическое сотрудничество с НАТО, то это означало, что в случае гипотетического конфликта РФ с НАТО территория Украины будет использована против России. Соответственно все военные планы потребовали коренного пересмотра и перестройки.



Глобально, на политическом уровне сегодня отношения наших стран стабильные и предсказуемые. Для нормального и успешного развития обоих государств есть только один путь – путь стратегического сотрудничества. Все остальные варианты будут болезненными и сопряженными с потерями - как для России, так и для Казахстана. Поэтому необходимо реально оценивать ситуацию. И геополитическую, и экономическую, и с точки зрения практических интересов наших стран. И более ответственно подходить к внутренним дискуссиям и возможным проблемным вопросам. А еще важно просто уважать друг друга. Мы – соседи, и нам некуда деться друг от друга.



Автор: Кенже Татиля Источник - camonitor.kz

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