 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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3-и Всемирные игрища кочевников совместят с кино-форумом в этногородке
08:42 03.08.2018

В рамках III Всемирных игр кочевников состоится первый международный кинофорум
Мунара Боромбаева.

В рамках III Всемирных игр кочевников (ВИК) с 3 по 6 сентября в этногородке Кырчын состоится первый международный кинофорум этно-экологических фильмов "Мөңгу" ("Ледник"). Об этом сообщается на официальном сайте Игр в пятницу.

В ходе мероприятия будут организованы специальные киноюрты и площадка под открытым небом для просмотра фильмов.
Цель международного кинофорума - поддержка движения по сохранению природных ресурсов; защите окружающей среды и биокультурного разнообразия.
"Через кинематографическое искусство мы хотим показать положительные и отрицательные стороны влияния глобализации на нашу планету и на качество жизни людей. Для нас важно, чтобы зрители ощутили масштаб затрагиваемых вопросов и, возможно, мы увидим, как кинематограф может помочь в их решении. В рамках кинофорума зрителям будут продемонстрированы лучшие кинопроизведения. Мы постараемся создать интересную, творческую атмосферу для кинематографистов и гостей мероприятия. Надеемся, что само мероприятие и место его проведения дадут им новые идеи и вдохновение к творчеству. Уверен, что "Мөңгү" даст стимул возрождению культуры кочевых народов, которые испокон веков жили в гармонии с природой", - сказал глава Союза кинематографистов Кыргызской Республики Таалайбек Кулмендеев.
В рамках кинофорума этно-экологических фильмов состоятся спецпоказы, семинары, мастер-классы с участием международных и национальных кинематографистов, экологов, экспертов в области защиты окружающей экосистемы.

Источник - КирТАГ
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