Москва умело балансирует свои интересы на Ближнем Востоке, - М.Ошеров

08:19 03.08.2018 ТВЕРДЫЙ ГОЛОС РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Москва умело балансирует свои интересы на Ближнем Востоке

Михаил Ошеров

1 августа 2018



Новый российский посол в Государстве Израиль г-н Викторов ясно и четко заявил о законности иранского присутствия в Сирии: "Приоритетом является обеспечение безопасности Израиля. И это – не пустые слова для российской внешней политики. Иранцы играют очень важную роль в наших общих усилиях по искоренению террористов в Сирии. Мы можем говорить с нашими иранскими партнерами очень честно и открыто, пытаясь убедить их делать или не делать что-либо".



Это был фактический ответ России на многочисленные параноидальные заявления премьер-министра Израиля и его министров о том, что государство Израиль не потерпит никакого иранского присутствия на территории Сирии ни в какой форме.



Израильтяне подкрепляли эти слова непрерывными актами агрессии против Сирии, в которых погибали офицеры и солдаты сирийской армии. Это происходило в нарушение соглашения о прекращении огня между Израилем и Сирией от 1974-го года. Только это соглашение сдерживает Сирию от операции по возвращению оккупированных Израилем сирийских Голанских высот.



С другой стороны, именно государство Израиль все предыдущие годы готовило и осуществляло акты агрессии и террора против Исламской республики Иран.



Убийства иранских физиков, дипломатов, генералов, разведка объектов в Иране с территории Азербайджана, вербовка в Азербайджане террористов, поддержка курдских и азербайджанских сепаратистов в Иране, подготовка к комбинированному авиационному и ракетному удару через территорию Саудовской Аравии с юга и с территории Грузии (по первоначальным израильским планам до 2008-го года) и с территории Азербайджана с севера.



Это все - акты и планы прямой и непрямой агрессии государства Израиля против Ирана. И после всего этого израильские официальные лица нагло талдычат всему миру об "иранской угрозе".



Ранее представители российской дипломатии в Израиле поддерживали Израиль во многих вопросах - вопреки национальным интересам России и вопреки позиции далекого от здания российского посольства в Израиле российского МИДа. В частности, надеюсь, уже бывший заместитель посла России в Израиле г-н Фролов в свое время заявил в интервью англоязычной израильской газете "Times of Israel":



"In the case of aggression against Israel, not only will the United States stand by Israel’s side - Russia, too, will be on Israel’s side," Russian Deputy Ambassador to Israel Leonid Frolov said.



Или по-русски: "В случае агрессии против Израиля не только Соединенные Штаты будут стоять на стороне Израиля, Россия тоже будет на стороне Израиля".



Это возмутительное для российского дипломата заявление, полностью поддерживающее и оправдывающее агрессию государства Израиль против союзника России - Сирийской арабской республики, и противоречащее Заявлению МИДа России от 10 февраля 2018-го года показало, что предыдущий состав российского посольства в Израиле скорее представлял интересы государства Израиль в России, чем интересы России в Израиле.



Сейчас ситуация изменилась. Новый посол России в Израиле сделал принципиальное заявление о позиции России, не оставляющее никаких возможностей домысливания и различного трактования.



Новые времена на Ближнем Востоке подкреплены мощью российского оружия, верностью союзникам и твердым голосом российской дипломатии. Источник - iarex.ru

