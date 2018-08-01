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Крушение вертолета. Почему кыргызские военные начальники замалчивают инцидент
07:56 03.08.2018

02 августа 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Аида ДЖУМАШОВА

Со дня крушения вертолета в горах Кыргызстана прошло две недели. По факту ЧП Военная прокуратура возбудила уголовное дело.

Генеральный штаб Вооруженных сил должен провести внутреннее расследование. Любой авиаинцидент, как правило, влечет хотя бы временное, но отстранение от должности отвечающих за безопасность полетов чиновников. Однако в нашем случае все остаются на своих постах.

ИА "24.kg" решило разобраться, почему до сих пор никто не наказан и покроет ли страховка стоимость боевого воздушного судна.

Тайна, покрытая мраком
В Управлении информационного обеспечения Генерального штаба подтвердили данные о том, что в настоящее время от занимаемых должностей никто не отстранен. В ведомстве сослались на внутренние правила. Однако на вопрос, чем именно мотивировано такое решение, не смогли ответить.
Не смогли рассказать в Генштабе и о том, на какую сумму застрахован вертолет.

В главном военном ведомстве лишь сообщили, что сейчас идет следствие, работает международная комиссия.

Между тем ИА "24.kg" стало известно, что упавший вертолет застрахован на $1 миллион, тогда как, по информации российских сайтов, воздушное судно можно приобрести в среднем за $10 миллионов.

Сумма страховки боевого воздушного судна в любом случае не покроет ущерба.

Странная позиция МАК
Из собственных источников редакция выяснила, что один из бортовых самописцев уже расшифрован. Следствию осталось расшифровать белый ящик вертолета.

Заключение Военная прокуратура даст после того, как вылетит на место происшествия. Однако неизвестно, на чем полетит следственная группа, поскольку у всех воздушных судов вышел срок эксплуатации.

Помимо следователей надзорного органа, происшествие должен расследовать и Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Но его представители в Кыргызстан не приехали. На сайте МАК не только нет информации о визите специалистов в республику, но и не зарегистрировано само происшествие.

Военная прокуратура уже направила запрос в МАК, но ответа пока не получила.

На сегодня работает лишь комиссия Министерства обороны России на основании договора между военными ведомствами. Никаких данных в открытых источниках о том, на какой стадии находится расследование, нет.

Мнение эксперта
По словам военного летчика Адиля Джумабаева, причиной крушения могли стать не только плохие метеоусловия, но и, возможно, ошибка пилота.
"Вертолет летел на высоте почти четыре тысячи метров над уровнем моря. Когда воздушное судно летит в разряженном воздухе, ему нужны большие мощности и идеальные метеоусловия, то есть должен быть встречный ветер. На такой высоте малейшая ошибка пилота чревата последствиями", - поделился своим мнением Адиль Джумабаев.

Ошибку пилота исключать тоже нельзя, так как в таких условиях воздушным судном должен управлять опытный летчик

Адиль Джумабаев
Напомним, с момента распада Советского Союза в горах Кыргызстана разбились шесть вертолетов, четыре из которых выполняли задачи по спасению туристов. Адиль Джумабаев рассказал, что два боевых вертолета потерпели крушение во время баткенских событий. По два вертолета Минобороны и Министерства чрезвычайных ситуаций разбились в мирное время.

"На моей памяти разбились четыре боевых вертолета - два во время баткенских событий и два на Южном и Северном Энильчеке. Еще два вертолета МЧС упали в горах Кыргызстана в начале 2000-х годов. Один из них - на Энильчеке, второй - в долине Арпа. Последние четыре воздушных судна потерпели крушение при спасательных операциях", - отметил Адиль Джумабаев.

Армия есть, вертолетов нет
В последнее время все чаще звучат предположения, что Кыргызстан может остаться без боевых вертолетов, так как их ресурс истек. Однако опытный летчик пояснил, что нельзя считать отечественные вертолеты старыми.

Многие депутаты сравнивают вертолеты с машинами. Это не совсем верно

Адиль Джумабаев
"К примеру, вертолет 2010 года выпуска может быть непригодным для полетов, а воздушное судно 2000-го в исправном состоянии. У каждого воздушного судна есть свой ресурс. Срок эксплуатации вертолета может быть 10 лет, но по времени он может летать тысячу часов. Если эти часы использовали за пять лет, то вертолет уже не может летать. Если часы не использовали, но прошло десять лет, то вертолет тоже считается утратившим ресурс", - пояснил военный летчик.

При этом деньги на продление срока службы вертолетов должны выделять из бюджета.

Глава туристической фирмы "Ак-Сай Тревел" Елена Калашникова, чьи туристы и были в разбившемся вертолете, отказалась от комментариев.

Она сослалась на то, что в Военной прокуратуре ей рекомендовали не рассказывать что-либо журналистам. Не хочет глава самой крупной туристической фирмы, которая принимает в Кыргызстане иностранных туристов, говорить и о размерах страховки.

Что хочет скрыть Генштаб?
При крушении вертолета пострадали шесть человек - трое военнослужащих и трое иностранных туристов. Самые тяжелые травмы получила гражданка Польши. Она до сих пор находится в частной клинике. Ее состояние оценивается как тяжелое. Пострадавшие во время ЧП военнослужащие уже идут на поправку.

Что касается воздушного судна, то оно продолжает лежать в горах. Поднимать его пока не собираются. Вертолет вроде и рады бы вернуть, но вытаскивать его с Энильчека просто не на чем. А судя по тому, как Генеральный штаб пытается скрыть детали аварии, итоги внутреннего расследования и наказывать своих не спешит, можно предположить, что дело о крушении вертолета хотят замять.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533272160
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