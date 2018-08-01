Чем владеет семья экс-кыр-премьера Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества

07:44 03.08.2018 Бывший премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев содержится в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции в рамках расследуемого уголовного дела по модернизации Бишкекской ТЭЦ.



ИА "24.kg" собрало в список имущество, принадлежащее бывшему чиновнику и его семье на правах собственности.



1Экс-премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву:

- жилой дом, расположенный по адресу: город Бишкек, улица Бектенова, 128, код ЕНИ 1040100050384;



- автомашина "Тойота Камри", 2008 года выпуска, госномер В3966ВА;



- автомашина "Мерседес Бенц 500", 2000 года выпуска, госномер B6316AI;



- автомашина "Мерседес Бенц Б500", 2000 года выпуска, госномер Е4948.



2Сыну Жоомарту Жантороевичу Сатыбалдиеву:

- магазин, расположенный по адресу: город Ош, микрорайон "Анар", 15а/51, код ЕНИ 511040325012601051;



- автомашина "Тойота Камри", 2015 года выпуска, госномер 01KG881ACD.



3Сыну Исламбеку Жантороевичу Сатыбалдиеву:

- земельные участки, расположенные по адресу: Чуйская область, Сокулукский район, село Фрунзе, улица Проектируемая, д. 81, код ЕНИ 7082010011350;



- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д. 80, код ЕНИ 7082010011349;



- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д. 115, код ЕНИ 7082010011384;



- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.117, код ЕНИ 7082010011386;



- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д. 101, код ЕНИ 7082010011370;



- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.99, код ЕНИ 7082010011368;



- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.63, код ЕНИ 708201001 1332;



- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.62, код ЕНИ 7082010011331;



- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.82, код ЕНИ 7082010011351;



- жилой дом, расположенный по адресу: город Ош, микрорайон "Ак-Тилек", ул.28, д.10, код ЕНИ 5110403211682;



- грузовая машина МАЗ 6303-020, год выпуска не установлен, госномер 03546М;



- грузовая машина МАЗ 6422, год выпуска не установлен, госномер О0153AG.



4Сыну Жанторо уулу Кубату:

- автомашина "Лексус-ЕС- 350", 2006 года выпуска, госномер В7800АЕ;



- автомашина "Мерседес Бенц ОЕК280", 2008 года выпуска, госномер 01KG497ABF;



- автомашина "Хонда Одиссей", 2006 года выпуска, госномер 01KG820AAR;



- грузовая машина МАЗ 551605212124 2003 года выпуска, госномер E4926D;



- грузовая машина КамАЗ 6520-06, 2006 года выпуска, госномер Е2409С.



5Супруге Канышай Турдукеевне Смадияровой:

- производственное помещение, расположенное по адресу: г. Бишкек, улица Ахунбаева, 129б, код ЕНИ 102020036002802006;



- квартира и гараж, расположенные по адресу: г. Бишкек, улица Ахунбаева, 129б, код ЕНИ 102020036002801004;



- автомашина "Лексус RX330", 2004 года выпуска, госномер Е7800Е;



- автомашина "БМВ 325", 1993 года выпуска, госномер B5036R;



- автомашина "Тойота Прада", 2005 года выпуска, госномер B7800L.



В пресс-центре ГКНБ ИА "24.kg" подтвердили, что на все это имущество наложен арест в рамках расследования уголовного дела по обвинению Жанторо Сатыбалдиева в коррупции. Источник - 24.kg

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