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Чем владеет семья экс-кыр-премьера Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
07:44 03.08.2018

Бывший премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев содержится в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции в рамках расследуемого уголовного дела по модернизации Бишкекской ТЭЦ.

ИА "24.kg" собрало в список имущество, принадлежащее бывшему чиновнику и его семье на правах собственности.

1Экс-премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву:
- жилой дом, расположенный по адресу: город Бишкек, улица Бектенова, 128, код ЕНИ 1040100050384;

- автомашина "Тойота Камри", 2008 года выпуска, госномер В3966ВА;

- автомашина "Мерседес Бенц 500", 2000 года выпуска, госномер B6316AI;

- автомашина "Мерседес Бенц Б500", 2000 года выпуска, госномер Е4948.

2Сыну Жоомарту Жантороевичу Сатыбалдиеву:
- магазин, расположенный по адресу: город Ош, микрорайон "Анар", 15а/51, код ЕНИ 511040325012601051;

- автомашина "Тойота Камри", 2015 года выпуска, госномер 01KG881ACD.

3Сыну Исламбеку Жантороевичу Сатыбалдиеву:
- земельные участки, расположенные по адресу: Чуйская область, Сокулукский район, село Фрунзе, улица Проектируемая, д. 81, код ЕНИ 7082010011350;

- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д. 80, код ЕНИ 7082010011349;

- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д. 115, код ЕНИ 7082010011384;

- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.117, код ЕНИ 7082010011386;

- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д. 101, код ЕНИ 7082010011370;

- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.99, код ЕНИ 7082010011368;

- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.63, код ЕНИ 708201001 1332;

- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.62, код ЕНИ 7082010011331;

- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.82, код ЕНИ 7082010011351;

- жилой дом, расположенный по адресу: город Ош, микрорайон "Ак-Тилек", ул.28, д.10, код ЕНИ 5110403211682;

- грузовая машина МАЗ 6303-020, год выпуска не установлен, госномер 03546М;

- грузовая машина МАЗ 6422, год выпуска не установлен, госномер О0153AG.

4Сыну Жанторо уулу Кубату:
- автомашина "Лексус-ЕС- 350", 2006 года выпуска, госномер В7800АЕ;

- автомашина "Мерседес Бенц ОЕК280", 2008 года выпуска, госномер 01KG497ABF;

- автомашина "Хонда Одиссей", 2006 года выпуска, госномер 01KG820AAR;

- грузовая машина МАЗ 551605212124 2003 года выпуска, госномер E4926D;

- грузовая машина КамАЗ 6520-06, 2006 года выпуска, госномер Е2409С.

5Супруге Канышай Турдукеевне Смадияровой:
- производственное помещение, расположенное по адресу: г. Бишкек, улица Ахунбаева, 129б, код ЕНИ 102020036002802006;

- квартира и гараж, расположенные по адресу: г. Бишкек, улица Ахунбаева, 129б, код ЕНИ 102020036002801004;

- автомашина "Лексус RX330", 2004 года выпуска, госномер Е7800Е;

- автомашина "БМВ 325", 1993 года выпуска, госномер B5036R;

- автомашина "Тойота Прада", 2005 года выпуска, госномер B7800L.

В пресс-центре ГКНБ ИА "24.kg" подтвердили, что на все это имущество наложен арест в рамках расследования уголовного дела по обвинению Жанторо Сатыбалдиева в коррупции.

Источник - 24.kg
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