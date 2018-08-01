|Чем владеет семья экс-кыр-премьера Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
07:44 03.08.2018
Бывший премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев содержится в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции в рамках расследуемого уголовного дела по модернизации Бишкекской ТЭЦ.
ИА "24.kg" собрало в список имущество, принадлежащее бывшему чиновнику и его семье на правах собственности.
1Экс-премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву:
- жилой дом, расположенный по адресу: город Бишкек, улица Бектенова, 128, код ЕНИ 1040100050384;
- автомашина "Тойота Камри", 2008 года выпуска, госномер В3966ВА;
- автомашина "Мерседес Бенц 500", 2000 года выпуска, госномер B6316AI;
- автомашина "Мерседес Бенц Б500", 2000 года выпуска, госномер Е4948.
2Сыну Жоомарту Жантороевичу Сатыбалдиеву:
- магазин, расположенный по адресу: город Ош, микрорайон "Анар", 15а/51, код ЕНИ 511040325012601051;
- автомашина "Тойота Камри", 2015 года выпуска, госномер 01KG881ACD.
3Сыну Исламбеку Жантороевичу Сатыбалдиеву:
- земельные участки, расположенные по адресу: Чуйская область, Сокулукский район, село Фрунзе, улица Проектируемая, д. 81, код ЕНИ 7082010011350;
- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д. 80, код ЕНИ 7082010011349;
- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д. 115, код ЕНИ 7082010011384;
- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.117, код ЕНИ 7082010011386;
- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д. 101, код ЕНИ 7082010011370;
- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.99, код ЕНИ 7082010011368;
- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.63, код ЕНИ 708201001 1332;
- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.62, код ЕНИ 7082010011331;
- Сокулукский район, село Фрунзе, ул. Проектируемая, д.82, код ЕНИ 7082010011351;
- жилой дом, расположенный по адресу: город Ош, микрорайон "Ак-Тилек", ул.28, д.10, код ЕНИ 5110403211682;
- грузовая машина МАЗ 6303-020, год выпуска не установлен, госномер 03546М;
- грузовая машина МАЗ 6422, год выпуска не установлен, госномер О0153AG.
4Сыну Жанторо уулу Кубату:
- автомашина "Лексус-ЕС- 350", 2006 года выпуска, госномер В7800АЕ;
- автомашина "Мерседес Бенц ОЕК280", 2008 года выпуска, госномер 01KG497ABF;
- автомашина "Хонда Одиссей", 2006 года выпуска, госномер 01KG820AAR;
- грузовая машина МАЗ 551605212124 2003 года выпуска, госномер E4926D;
- грузовая машина КамАЗ 6520-06, 2006 года выпуска, госномер Е2409С.
5Супруге Канышай Турдукеевне Смадияровой:
- производственное помещение, расположенное по адресу: г. Бишкек, улица Ахунбаева, 129б, код ЕНИ 102020036002802006;
- квартира и гараж, расположенные по адресу: г. Бишкек, улица Ахунбаева, 129б, код ЕНИ 102020036002801004;
- автомашина "Лексус RX330", 2004 года выпуска, госномер Е7800Е;
- автомашина "БМВ 325", 1993 года выпуска, госномер B5036R;
- автомашина "Тойота Прада", 2005 года выпуска, госномер B7800L.
В пресс-центре ГКНБ ИА "24.kg" подтвердили, что на все это имущество наложен арест в рамках расследования уголовного дела по обвинению Жанторо Сатыбалдиева в коррупции.