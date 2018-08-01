|Учителя школ массово убирают улицы Ашхабада
07:39 03.08.2018
В Ашхабаде продолжается массовое привлечение преподавателей школ к уборке улиц.
Как рассказал Азатлыку обозреватель из Ашхабада Аманмырат Бугаев, возвратившиеся из 45 дневного отпуска преподаватели, с восходом солнца и до 10-11 часов утра подметают улицы возле школ и пропалывают сорняки в близлежащих парках.
"Возле школ есть парки. Их заставляют пропалывать траву в этих парках, подметать улицы. После этого, в 10 часов наступает жара. Учителя возвращаются в школы и обзванивают родителей своих учеников, чтобы сообщить им про новые школьные формы", - говорит Аманмырат Бугаев.
Напомним, что в этом году для учащихся учебных заведений были введены новые школьные формы. Девочки теперь должны будут носить свободные платья и национальные штаны с вышивкой. Облегающие платья впредь будут запрещены.
По словам Аманмырата Бугаева, преподавателям не платят дополнительно за уборку улиц.
Беседовавший с учителями обозреватель из Ашхабада также рассказал, что уборка улиц преподавателями началась в середине июля и будет продолжаться до начала учебного года.