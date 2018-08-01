Баланда гуще? Надежда Савченко просится в российскую тюрьму

07:29 03.08.2018 Депутат Верховной рады предлагает обменять себя на арестованных в РФ украинцев

Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

2 авг. 18



В Украине завершилось расследование дела депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Наступил этап ознакомления стороны защиты с материалами дела. Савченко и Рубан предложили обменять их на украинцев, которых в Киеве считают "политзаключенными". Эксперты считают, что обмена не будет: в период предвыборной кампании начнется суд.



Напомним, Рубана задержали 8 марта с.г. на линии разграничения с ДНР. В его автомобиле, по сообщению СБУ, была спрятана партия оружия. Спустя неделю в "деле Рубана" прозвучало имя Савченко.



Генпрокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной раде, заявил, что оружие предназначалось для осуществления теракта в центре Киева: "У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет".



Рубан был задержан сразу же. Для ареста Савченко потребовалось согласие парламента: 22 марта ее взяли под стражу. Суды уже несколько раз продлевали подозреваемым меру пресечения в виде двухмесячного содержания в следственных изоляторах. Срок предварительного заключения Владимира Рубана истечет в конце августа, Надежды Савченко – в сентябре. К тому времени, как ожидается, защита уже ознакомится с материалами дела. Адвокат Валентин Рыбин сказал вчера агентству "ЛигаИнфо", этот период не ограничен во времени, но защита не собирается затягивать процесс. Он отметил, что сейчас формально уже можно приступить к изучению собранных доказательств, но реально адвокаты получат к ним доступ только через 10 дней: "К сожалению, военная прокуратура не дает нам возможности до 13 августа начать ознакомление с материалами производства".



Военная прокуратура, подчиненная Генпрокуратуре Украины, будет представлять сторону обвинения в суде. Подозреваемым вменяют в вину сговор с целью силового захвата власти, подготовку покушения на жизнь высших должностных лиц Украины, подготовку к осуществлению теракта, содействие террористической организации (речь идет о ДНР), незаконное обращение с оружием. Главный военный прокурор Анатолий Матиос сказал украинским СМИ, что накануне Дня независимости Украины (24 августа) будут обнародованы доказательства, украинцы убедятся, что "есть достаточные основания направлять обвинительный акт в суд".



Савченко и Рубан ранее отказались свидетельствовать против себя. Еще в марте депутат утверждала, что никаких преступлений не готовила, а стремилась устроить "политическую провокацию". По ее словам, узнав о слежке и возможности покушения на свою жизнь, она попыталась выяснить, кто за этим стоит. Поэтому, мол, подыгрывала людям, обсуждавшим заведомо неосуществимые ("бредовые", как сказала Савченко) идеи в кухонных разговорах. Записи этих разговоров, обнародованные на заседании Верховной рады, убедили депутатов в необходимости отменить иммунитет коллеги и разрешить ее задержание на время следствия.



В апреле Савченко прошла проверку на детекторе лжи. Позже представители СБУ сообщили журналистам, что полиграф подтвердил преступные намерения подозреваемой. Но Савченко потребовала провести повторное исследование. Сторона защиты возмутилась тем, что в первый раз адвокатам не сообщили о том, что изменилось место проверки: она проводилась не в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, а в Главном управлении СБУ по Киеву и Киевской области. Опоздав, адвокаты стали подозревать, что до начала исследования на их подзащитную могли оказать влияние, отразившееся в результатах. Повторная экспертиза в июле не состоялась. Как рассказала телеканалу NewsOne сестра Надежды Савченко Вера, подозреваемая сама отказалась проходить проверку, поскольку "в учреждение снова не допустили адвокатов". По словам Веры Савченко, второй причиной отказа Надежды повторно проходить полиграф стал список вопросов: "Те же (что и в апреле. – "НГ") – искаженные и с оттенком вины".



Параллельно проводилось исследование оружия, которое Рубан и Савченко якобы собирались использовать для осуществления теракта. Вчера в ходе брифинга, посвященного завершению расследования, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что радиус поражения охватил район в центре Киева, где "находится 217 жилых домов (проживают 25 тыс. человек), расположено 17 образовательных учреждений – детские сады, школы, лицеи (434 дошкольника, 4 137 школьников и 900 преподавателей), есть много медицинских учреждений (работает около 5 тыс. человек), органы судебной и административной власти, религиозные учреждения, объекты торговли". По его словам, в случае теракта под угрозой оказалось бы до 70 тыс. человек. Это означает, что реально пострадать могло около 7,5 тыс. человек. Для таких масштабов теракта, по словам Рувина, требовалось задействовать два десятка людей.



Существовала ли такая группа, неизвестно. В марте генпрокурор Украины сделал несколько заявлений о том, что Савченко и Рубан могли быть связаны с общественной организацией "Украинский выбор – право народа", лидером которой является Виктор Медведчук. В частности, Юрий Луценко сказал в эфире политического ток-шоу: "У нас есть вопросы к деятельности "Украинского выбора" как центра антиукраинской пропаганды. За две недели до событий, связанных с задержанием Рубана и Савченко, СБУ, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы, по планам Москвы в Днепре, Харькове, Львове, Киевской и Николаевской областях организовали подрывную деятельность... Центром таких действий, по многим данным, может быть… "Украинский выбор"… Мы действительно этим занимаемся больше года".



Вчера Юрий Луценко сменил риторику: "Причастны ли к этому делу (Савченко и Рубана. – "НГ") другие граждане Украины, в том числе известные общественные или политические деятели, – следствием не доказано. Но работа в этом направлении продолжается... На данный момент достаточных доказательств, чтобы предоставить Медведчуку какой-то другой процессуальный статус, кроме свидетеля, у следствия нет. Мы тщательно изучаем связи Надежды Савченко еще в 1990-х годах с "околомедведчуковскими" общественными структурами, тщательно изучаем связи лиц, связанных с Савченко, с Медведчуком… Но пока у следствия нет доказательств. Сейчас у него нет статуса в этом деле".



Зато в отношении Савченко и Рубана, как заявил Луценко, все доказательства есть: "Они подтверждают первичную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы путем использования оружия, которое было предоставлено злоумышленникам Савченко и Рубану с ведома российских офицеров в звании подполковника и полковника". Он отметил, что в сговоре участвовал глава ДНР Александр Захарченко. "Считаем, что еще в этом году суд должен начаться и войти в активную фазу. Когда может быть вынесено решение, я комментировать не буду", – сказал Луценко. На том же брифинге он задал вопрос о звании Героя Украины, которое присвоено Савченко: "Очень трудно объяснить… как человек, за которого полмира боролось, человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия, стал врагом страны". По словам генпрокурора, сейчас четыре человека, удостоенных звания Героя Украины, находятся под следствием. Юрий Луценко считает, что это дискредитировало статус награды. Он предложил отменить "советское по стилю и по духу" звание, учредив новую высшую награду – Золотой Трезубец.



В Украине были прецеденты отмены звания "Герой Украины". В случае с Савченко такие попытки до суда не предпринимаются. Те, кто выступает против депутата, припоминают ей поездки в ДНР/ЛНР, тайную встречу с лидерами республик, которых в Украине официально признали "оккупационными администрациями", а также письма Савченко президенту РФ. Она обращалась к Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинцев, арестованных и осужденных в РФ, которых в Киеве считают "политзаключенными".



После истечения первых двух месяцев ареста в Украине Савченко объявила, что предлагает обменять себя на украинских "политзаключенных". Сейчас "дело Савченко", громко прозвучавшее в марте, уже почти не привлекает внимания.



Киев Источник - независимая газета

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