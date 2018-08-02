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Анкаре предлагают похоронить отношения с Россией, - И.Субботин
07:27 03.08.2018

2.08.2018

Анкаре предлагают похоронить отношения с Россией

Контакты США и Турции переходят в санкционный режим
Игорь Субботин

Госсекретарь Майкл Помпео и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, как ожидается, встретятся 3 июля в Сингапуре на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Вероятно, именно после министерских переговоров турецкая сторона примет решение об ответе на санкции, введенные Вашингтоном за арест американского пастора. В турецкой экспертной среде связывают санкции с тем, что США ждут уступок от Анкары по целому ряду вопросов.

Меры, принятые в США против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля, спровоцируют контрудар. Об этом написал в Twitter Чавушоглу.

"Попытка США ввести санкции против двух наших министров не останется без ответа, – сообщил глава турецкой дипломатии. – Мы не сможем решать общие проблемы, если администрация США не осознает, что такими методами невозможно добиться исполнения незаконных требований".

К осуждению американских санкций даже присоединился ситуативный партнер Турции – Иран. "Незаконные санкции США в отношении двух турецких министров – от страны-союзницы – показывает не только политику давления и вымогательства американской администрации вместо госуправления, но и то, что ее пристрастие к санкциям не знает границ", – заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Сейчас Анкара думает над ответом. Не исключено, что он будет принят только после министерских переговоров в Сингапуре. За последние 15 дней Чавушоглу и Помпео провели четыре телефонных разговора. Как уточняет агентство Anadolu, обсуждались Сирия, темы экстрадиции проповедника Фетуллаха Гюлена, вопрос передачи Турции самолетов пятого поколения F-35, а также суда над американским пастором Эндрю Брансоном, арест которого и повлек американские санкции.

Неделей ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что давление США связано преимущественно с российско-турецкими отношениями. "Солидарность между нашими странами вызывает у некоторых стран ревность", – сказал турецкий лидер во время приветствия президента России Владимира Путина на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Ограничительные меры против членов турецкого кабмина были введены в рамках принятого Конгрессом США в 2016 году "глобального акта Магнитского". Его целью становятся лица, причастные, по мнению Вашингтона, к коррупции и нарушению прав человека. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, ограничения были введены по личному указанию президента США Дональда Трампа. Другим чувствительным для Турции вопросом остается неготовность США передать ей F-35. Передаче, по словам американских официальных лиц, препятствует желание Анкары приобрести российские системы С-400.

"Адекватные шаги со стороны Турции будут, – выразил уверенность в разговоре с "НГ" турецкий политолог, профессор Университета в Кахраманмараше Тогрул Исмаил. – Турецкие власти говорят, что в таком тоне нельзя разговаривать с Анкарой. В целом нанесен очень серьезный удар по двусторонним отношениям, Америка делает все возможное, чтобы Турция от нее отошла. И я не думаю, что это связано с религиозным деятелем (пастором Брансоном. – "НГ"). Здесь могут быть более серьезные моменты". Эксперт считает, что санкции против Турции преследуют ту же цель, что и суд над арестованным в США турецким бизнесменом иранского происхождения Резой Заррабом. "Думаю, что Соединенные Штаты склоняют Турцию к уступкам – скорее всего по Ближнему Востоку, – предполагает Исмаил. – Например, по сирийской тематике. И российско-турецкое сближение тоже очень сильно беспокоит американскую сторону".

В Турции говорят, что необходимо ввести зеркальные меры против США. "Есть мнение, что ответ будет таким же – санкции против министров или экономические меры, – заявил "НГ" эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы. – Говорят и о понижении уровня военного сотрудничества". Однако эксперт считает такой сценарий маловероятным. Он напоминает, что во время визита, который совершил в Турцию 1 августа главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти, сторонами было заявление о том, что уровень военного сотрудничества не должен ослабляться. "Думаю, что стороны попытаются решить этот вопрос каким-то диалогом, но вопросы обсуждаются в комплексной форме, – говорит эксперт, напоминая о теме F-35. – И со стороны Турции, и со стороны США есть инструменты давления". Однако сказать точно, чем ответит Турция, можно будет только после переговоров Помпео и Чавушоглу, полагает Гафарлы.

Проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Тимур Ахметов указал в разговоре с "НГ" на частоту американо-турецких военных и дипломатических контактов за последнее время. "Можно сказать, что введение этих санкций не было неожиданностью для Турции, – отметил эксперт. – С другой стороны, эти санкции касаются таких министров, которые, по моим сведениям, никаких интересов, никаких сбережений на Западе не имеют (попавшие под санкции должны лишиться своих активов на Западе, а также потерять возможность вести дела с американскими гражданами. – "НГ"). Действительно, эти санкции носили достаточно символический характер. Надо учитывать, что в США наступают ноябрьские выборы (промежуточные выборы в Конгресс. – "НГ"). Поэтому для американского руководства важны больше внутриполитические факторы, нежели Турция".

Эксперт допускает, что власти Турции могут делать громкие заявления – например, такие, которые касаются возможного закрытия натовской базы Инджирлик на территории Турции. "Но ничего серьезного не последует, – полагает Ахметов. – На высоком уровне в Турции опасаются, что страна окажется между Россией и США. Если Турция пойдет на дестабилизацию отношений с США, то ей придется идти на полное сотрудничество с РФ, а против этого выступает большая часть политических кругов".

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533270420
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