ВМС Ирана блокируют Персидский залив, - В.Мухин

07:23 03.08.2018 Если на путях нефтяного транзита поставят несколько морских мин, может начаться война



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



3 авг. 18



Иран активизирует свою деятельность в зоне Персидского залива. В ближайшее время там должны начаться маневры Военно-морских сил (ВМС) Исламской Республики и береговых войск. В учениях, по данным телеканала CNN, примет участие до 100 кораблей и катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сотни бойцов, воздушные части и береговые ракетные батареи, а также иранские военные, не относящиеся к КСИР. По мнению журналистов CNN, одна из целей данных учений – продемонстрировать возможности Ирана по перекрытию Ормузского пролива.



По оценкам экспертов, военно-морская активность Ирана в Персидском заливе наблюдалась всегда. Но сейчас к учениям иранских ВМС и КСИР в зоне Ормузского пролива наблюдатели относятся с особым вниманием. В самом узком месте ширина этого пролива составляет всего 50 км, и концентрация там большого количества иранских военных кораблей и катеров, конечно же, вносит определенную напряженность в регионе. Тем более что Госдепартамент США в связи с выходом Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном добивается ограничения экспорта иранской нефти. Свое решение по этому поводу США планируют озвучить 4 августа. В Тегеране же не раз уже заявляли, что в случае введения международных ограничений на закупки нефти Иран может закрыть Ормузский пролив для нефтяного экспорта.



У иранского флота накоплены большие запасы минного оружия (хоть и устаревшего), а к постановке мин приспособлены почти все корабли. Причем осуществить постановку можно в очень сжатые сроки, а буквально первый или второй подрыв супертанкеров может парализовать все судоходство. К тому же минные заграждения серьезно затруднят действия корабельных группировок американского флота.



При этом CNN отмечает, что "как правило, подобные учения Корпуса стражей исламской революции проходят гораздо позднее в году". Кроме того, в Персидском заливе в данный момент находится лишь один американский боевой корабль – ракетный эсминец Sullivans класса Arleigh Burke.



"Мы осведомлены о том, что Иран наращивает морские операции в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе. Мы внимательно следим за этим и продолжим работать с нашими партнерами, чтобы гарантировать свободу навигации и свободное коммерческое судоходство в международных водах", – заявил CNN представитель Центрального командования Вооруженных сил США капитан Уильям Урбан. Каким образом США будут работать с партнерами, офицер не уточнил. Хотя и так ясно, что в военном плане американцы что-то готовят, чтобы в случае дальнейшего обострения ситуации нейтрализовать Иран в Персидском заливе. СМИ уже писали о том, что удар по Ирану может быть нанесен уже в августе, и помочь в этом Вашингтону могут Австралия и Великобритания.



При этом все обратили внимание и на угрожающую запись американского президента Дональда Трампа в адрес президента Ирана Хасана Рухани, сделанную на прошлой неделе в Twitter: "Берегитесь", – написал Трамп, используя исключительно заглавные буквы.



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Даже небольшие катера иранского флота способны поставить минные

заграждения. Фото с сайта www.military.ir

Позже, правда, он смягчил свою позицию и сообщил о готовности встретиться с представителями руководства Ирана "без предварительных условий". В ответ командующий КСИР Мохаммед Али Джаафари заявил, что в Тегеране не считают возможным организацию подобной встречи. "Мистер Трамп! Иран это не Северная Корея, чтобы принять ваше предложение о встрече", – цитировали иранские СМИ слова Джаафари. В то же время интернет-портал Iran.ru приводит мнение иранского аналитика Фарамарза Давара, который утверждает, что "согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, Ормузский пролив является международным проливом, и в мирное время право транзита по нему не может быть приостановлено". "Преднамеренное блокирование Ормузского пролива и недопущение пересечения его судами является серьезной мерой с потенциальными последствиями. Если говорить серьезно, то это может сигнализировать о начале боевых действий в Персидском заливе", - считает Давар.



"Технически, к примеру, постановкой даже двух-трех глубинных мин, не говоря уже о масштабных минных заграждениях, Ормузский пролив Иран смог бы перекрыть, – сказал "НГ" военный эксперт капитан 1 ранга Олег Шведков. – Однако это действовало бы непродолжительное время, поскольку наверняка международное сообщество, США и другие страны все эти заграждения сумеют уничтожить. Поэтому, возможно, у Тегерана есть другой план, связанный с прекращением нефтяного транзита с месторождений в районе Персидского залива. Они уже насолили американцам и другим своим недругам, используя для этого йеменских хуситов. Те обстреляли на прошлой неделе в районе Баб-эль-Мандебского пролива саудовские танкеры, что уже привело к приостановке нефтяного транзита по Красному морю". Шведков обратил внимание на то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже предостерег Иран от попыток и в дальнейшем блокировать Баб-эль-Мандебский пролив.



"Если Иран попробует заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я уверен, что он столкнется с международной коалицией, которая попробует это предотвратить. И израильские вооруженные силы войдут в эту коалицию", – заявил Нетаньяху. И это очень серьезное заявление. Кстати, вчера йеменские хуситы объявили двухнедельный мораторий на атаки судов, следующих через Баб-эль-Мандебский пролив. Согласно их заявлению, это жест доброй воли, призванный содействовать достижению мира в Йемене. При этом со стороны Ирана по поводу этого решения никаких заявлений не поступало.



"Я уверен, что большой войны на Ближнем Востоке против Ирана не будет. У Трампа сейчас не та позиция, чтобы начинать там военные действия, – сказал "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. – Да и союзников в данной ситуации у него мало – только Израиль и Саудовская Аравия. Решения нынешнего президента США многими политиками критикуются внутри страны. Ядерную сделку с Ираном по-прежнему поддерживает большинство постоянных членов Совбеза ООН, а также Германия. Значит, возможные санкции США, связанные с добычей и транзитом иранской нефти, будут неэффективны". По мнению эксперта, не нужна война и самому Ирану, который сейчас чувствует поддержку многих стран. "У Ирана сейчас много внутренних проблем, связанных с экономическими трудностями. Нынешняя власть там считается либеральной. И если США будут поддерживать и стимулировать там недовольство нынешним руководством страны, народные волнения, то к власти в Иране придут радикальные исламисты, для которых США – это самый заклятый враг. В администрации Трампа это, видимо, понимают, и ссориться с Тегераном, как говорится, до драки, они, видимо, не будут, да и не смогут", – уверен Сажин. Источник - независимая газета

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