Как очистить карму по-тайваньски, - Чэнь Цюнь Фан и М.Осташева

01:32 03.08.2018 Как очистить карму по-тайваньски



Жители острова верят в теорию малых дел

Чэнь Цюнь Фан Мария Осташева

Об авторе: Чэнь Цюнь Фан – журналист, Мария Сергеевна Осташева – журналист.



2 авг. 18



Если спросить тайваньку Сяо Ло, трудно ли делать добро, она без колебаний ответит: и трудно, и легко. Вот уже более десяти лет она – главный вдохновитель и координатор созданной ею группы единомышленников под ироничным названием "Очищение кармы", которая помогает школьникам из бедных семей отдаленных горных районов Тайваня. Да, Тайвань – благополучный остров с неплохой социальной системой, признает она, но и здесь есть бедные люди.



Между тем большинство обывателей рассуждают так: сам-то я пока не богат, вот заработаю деньжат – и займусь благотворительностью. Понять их можно, а переубедить – сложно. И все же, продолжает Сяо Ло, собрать денег на благое дело проще простого: достаточно расставить в кафе, ресторанах, частных учебных заведениях банки для мелочи со сдачи, призвать на помощь социальные сети и сарафанное радио, и через пару-другую месяцев средств наберется достаточно, чтобы купить несколько наборов школьных учебников, тетрадей, рюкзаков. Некоторым детям нужны башмаки, чтобы ходить в школу, а кому-то не хватает даже на скромные школьные обеды.



Конечно, все это – капля в море, но ведь и море состоит из капель. Малые дела ведут к большим, и все бесконечные дороги начинаются с первого шага. К тому же все относительно. Сто долларов – это много или мало? Кто-то просадит их за ночь в баре, а кому-то их хватит, чтобы полгода посещать школу.



И конечно, помогать детям психологически проще, чем взрослым, и уж тем более – изгоям общества. Но и этому тернистому пути уже положено начало.



В 2014 году Чжу Гуань-чжэнь, У Янь-дэ и Чжан Шу-хуай присоединились к студенческому "Движению подсолнухов" и его сидячим демонстрациям, направленным против экономической политики правительства. Неожиданно для себя молодые люди обратили внимание на то, как их соратники отгоняют от столов с едой и напитками бездомных и нищих. Принесенной волонтерами провизии с лихвой хватило бы на всех – и протестующих, и бездомных. Но сила предубеждений оказалась слишком велика: раз нищий, значит – лодырь или пьяница, и делиться с ним – много чести.



Чжу и его друзья решили разобраться, почему жители такого благополучного, казалось бы, острова вдруг оказываются на улице и как им можно помочь. Их инициатива привела к созданию в 2015 году общественной организации "Добро на вкус", главная цель которой – доказать и показать обществу, что оказывать содействие попавшим в беду можно и нужно, а главное – легко!



Отчего люди оказываются на улицах? Чем и как они живут? Основатели "Добра на вкус" попытались найти ответы на эти вопросы и обнаружили, что 80% тайваньских бездомных вовсе не бездельники. Они зарабатывают себе на пропитание, раздавая рекламные листовки и продавая разную мелочь на оживленных перекрестках. Конечно, доходы их слишком малы, чтобы снять на них хоть какое-то жилье.



"Все бездомные мечтают покинуть улицы и обрести крышу над головой", – говорит У Янь-дэ, опровергая сложившееся мнение, что на улицах живут лишь те, кто не желает работать. По его словам, общественность путает причину со следствием: люди не могут работать от того, что у них нет жилья, а общество их отвергает и игнорирует. Чтобы помочь им выбраться из нищеты, необходимо избавить общество от предрассудков.



Тайваньский культ еды знаменит на весь мир: вместо: "Как дела?" жители острова при встрече спрашивают друг друга: "Ты поел?" (Раз поел, стало быть, все хорошо). Один из проектов на острове получил название "Каменный суп", аналог российской каши из топора. Участники проекта собирают у населения продукты с истекающим сроком годности и приглашают волонтеров для приготовления из них домашней еды и угощения бездомных. Оказалось, что такие трапезы волшебным образом разрушают казавшиеся непреодолимыми преграды между людьми, и выясняется, что общего у них гораздо больше, чем можно было представить.



Пообщавшись с бездомными, некоторые из волонтеров впадали в настоящее уныние от осознания собственной беспомощности. Но постепенно это чувство трансформировалось в жажду действий. Ведь даже крошечные шаги ведут к большим общественным изменениям.



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Накормить бездомных в Тайбэе оказалось довольно

простым делом для волонтеров. Фото Линь Минь Сюань

"Рынок жизни" – еще один проект "Добра на вкус". Он направлен на помощь тем, кто торгует всякой мелочевкой на перекрестках больших улиц. Волонтеры обратили внимание, что пешеходы старательно избегают продавцов жевательных резинок, бумажных салфеток и цветов для освежения воздуха в салонах автомобилей. Лишь изредка сердобольный прохожий купит себе что-нибудь ненужное, чтобы тут же выбросить. Такая покупка, говорит У, подобна подаянию, так как совершается из жалости.



Энтузиасты пытаются изменить такое отношение к работе бездомных, снабжая их недорогими, но более интересными, нежели жвачка, товарами. К примеру, на Тайване по праздникам принято дарить друг другу деньги в красных конвертах – теперь эти конверты, оформленные популярными на острове художниками, можно приобрести у уличных продавцов. У них же появились упаковки сушеных фруктов и листового чая. Совершив покупку, вы не только поможете бездомному, но и поддержите тайваньского производителя – небольшую фруктовую или чайную ферму.



На Тайване постоянно изобретают новые способы облегчения жизни и повышения общественного статуса бездомных. Одна из последних инициатив – так называемые "встречи боссов", на которых бездомные позиционируются как предприниматели, владельцы малого бизнеса и кормильцы своих семей. "Встречи боссов" – это возможность пообщаться с товарищами, поделиться своим опытом и узнать для себя что-то новое о том, как лучше рекламировать товар и привлекать покупателей. Взаимная моральная поддержка – важная составляющая этой инициативы.



"Добро на вкус" работает и над привлечением внимания общественности к проблеме нищих и бездомных, используя для этого все доступные платформы – от интернет-сообществ и социальных сетей до издательств, готовых поддержать начинание.



В прошлом году организация выпустила книгу "Пособие уличного выживания", целевая аудитория которой, конечно, не бродяги, а благополучный средний класс. Ребята из "Добра на вкус" верят в теорию малых дел и успех своих инициатив. Верит в них и основательница "Очищения кармы" Сяо Ло. Творить добро всегда радостно, убеждена она.



Тайбэй Источник - ng.ru

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