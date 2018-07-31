Интимная тайна рушит карьеру Макрона, - П.Акопов

20:43 02.08.2018 Во Франции разгорается скандал вокруг президента Эммануэля Макрона и одного из его сотрудников. Хотя нынешний кризис стал самым серьезным для Макрона за время его президентства, еще более важно то, что он приоткрывает тайну, являющуюся ахиллесовой пятой французского президента. И это прямо касается его сексуальной ориентации.



Уже две недели во Франции бушуют страсти вокруг дела Беналлы. Все началось с публикации в газете Le Monde видео, на котором видно, как некий гражданский в полицейском шлеме во время митинга 1 мая избивает демонстрантов в Париже. Неизвестный оказался советником по безопасности президента (а на 1 мая он был заместителем директора администрации президента Франции) Александром Беналлой – 26-летним французом марокканского происхождения, отвечающим за обеспечение безопасности главы государства.



Макрон уже через два дня взял на себя ответственность за происшедшее – однако, как выяснилось, до этого, по сути, он покрывал своего сотрудника. Ведь об избиениях стало известно на следующий же день после митинга, а Беналлу лишь на две недели отстранили от работы и потом перевели на пост советника главы государства. При этом его функции не изменились, он по-прежнему отвечал за безопасность главы государства. Но не только – по сути, Беналла был приятелем и фаворитом президента. И получал явно не соответствующие его формальному положению зарплату, мигалку, квартиру и звание подполковника гражданского резерва жандармерии.



Сейчас Беналлу уже уволили из Елисейского дворца, но расследованием его дела занимаются параллельно прокуратура и специальная комиссия парламента. Оппозиция называет дело Беналлы "государственным", потому что президент Франции знал об избиении участников митинга, но ограничился временным отстранением Беналлы от должности и не передал информацию в прокуратуру. Во вторник на голосование в парламенте поставили даже резолюцию о вотуме доверия правительству – но так как партия Макрона имеет большинство в Национальном собрании, кабинет министров устоял.



Однако дело Беналлы так просто не замять, оно еще потреплет нервы Макрону. Дело не в том, что упал его рейтинг, а французская пресса уже говорит о разочаровании в Макроне:



"Сегодня уже не остается сомнений: сам стиль президента республики, его манера управлять и манера общаться – то, что часто воспринималось как высокомерие или пренебрежение, все чаще не нравится. Он хотел укрепить вертикаль власти, чтобы укрепить президентскую власть. Но вертикаль эта может стать его ахиллесовой пятой. Он намеревался придать большую значимость президентской функции. Но он может сам себе навредить, утрируя черты, путая процесс исполнения власти с авторитаризмом в стиле власти цезаря".



Так пишет Le Figaro.



Но настоящая ахиллесова пята Макрона известна всей французской элите, и она вовсе не та, которую называет газета.



Само появление Макрона на политическим небосклоне было настолько стремительным и искусственным, что его биография и является его главной проблемой. Точнее, одна деталь – предполагаемый гомосексуализм Макрона. Разговоры о нем идут и в связи с делом Беналлы (того называют любовником президента), заставляя Макрона публично опровергать это:



"У Александра Беналлы никогда не было доступа к кодам для запуска ядерных ракет. Александр Беналла никогда не жил в квартире в 300 квадратных метров в районе моста Альма. Он никогда не получал 10 000 евро и не был моим любовником".



Макрон уже не первый раз отрицает наличие у него "бойфренда" – в период предвыборной кампании пресса написала о его связях с главой Radio France Матье Галле, и тогда Макрон заявил, что "если во время обсуждения сплетен на кухне или в частном письме вам сообщают, что я веду двойную жизнь и встречаюсь с Матье Галле или с кем-то еще, то это моя голограмма, но никак не я".



Однако проблема в том, что Макрону не верят. Говорят, что за отрицание очевидного его презирают даже в "голубых кругах" Парижа. Проблема не в том, голубой Макрон или нет – Францию уже давно приучили к политикам "нетрадиционной ориентации". Открытым геем был, например, мэр Парижа. Проблема в том, что Макрон не был бы избран президентом республики, если бы он был открытым гомосексуалистом – большинство французов пока еще привержены если не семейным ценностям, то хотя бы естественному разделению полов. Поэтому Макрон шел на выборы как примерный семьянин. Более того, история его брака стала немаловажной частью его популярности среди женского электората.



Брижит Тронье старше мужа на четверть века – и это умиляло многих. Рассказ о романе, который возник у еще школьника Эммануэля с учительницей литературы, а спустя годы привел к их браку – все это действовало на многих. Пара поженилась лишь в 2007-м, к тому времени у Брижит было уже трое детей и внуки от первого брака. И если выяснится, что семейная жизнь была лишь частью реальной жизни Макрона, это станет страшным ударом по его репутации.



Потому что выяснится, что он врал своим избирателям – сначала по поводу Матье Галле, потом из-за Александра Беналла. Ложь первого лица – конец его карьеры. И тогда Макрону не переизбраться в 2022 году, если он вообще сумеет остаться президентом. Вопрос только в том, последует ли реальное, с доказательствами разоблачение – или кукловодам выгоднее просто использовать тайну Макрона для манипулирования и управления им. В любом случае, Макрон сидит на бомбе с часовым механизмом, таймер которого находится не у него в руках.



Шанс на спасение у него, впрочем, есть – разоблачение может последовать уже после его ухода из Елисейского дворца, когда "взрыв бомбы" уже не будет иметь таких разрушительных не только для него, но и для республики последствий. Почему так вполне может случиться? Потому что различные кланы французского истеблишмента понимают, что разоблачение Макрона станет сильнейшим ударом по всей элите – и приблизит победу Марин Ле Пен. В этом главная гарантия сохранения "тайны Макрона".



Текст: Петр Акопов Источник - vz.ru

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