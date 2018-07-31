Роман Абрамович пустил KAZ Minerals на Чукотку. Казахстанская компания покупает Баимский медный проект за $900 млн

14:12 02.08.2018 Как и предполагал "Ъ", KAZ Minerals получит контрольный пакет и возможность полного выкупа проекта разработки крупного Баимского медного месторождения на Чукотке, принадлежащего Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и партнерам. KAZ Minerals конкурировала за актив прежде всего с ГМК "Норильский никель" (господа Абрамович и Абрамов - миноритарии ГМК), но предложила лучшие условия: $900 млн деньгами и своими акциями. Сделка должна закрыться весной 2019 года после одобрения властями и регуляторами. Аналитики отмечают, что у "Норникеля" и так есть проекты развития на Таймыре, а для KAZ Minerals Баимка станет серьезным вызовом.



Казахстанская KAZ Minerals, крупнейшими акционерами которой являются президент компании Владимир Ким (33,4% на конец 2017 года) и глава ее совета директоров Олег Новачук (7,8%), выкупают 75% проекта разработки крупного Баимского медно-порфирового месторождения на Чукотке (участок Песчанка) у Романа Абрамовича, Александра Абрамова и партнеров за $675 млн ($436 млн деньгами, остальное акциями - около 5% от текущего акционерного капитала) и получают возможность выкупить оставшиеся 25% проекта за $225 млн деньгами или акциями (предусмотрено вознаграждение акциями, если проект получит от государства инфраструктуру и налоговые льготы до 31 марта 2029 года, в противном случае выплата будет идти наличными).



Ресурсы всей Баимской площади - 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота (64,3 млн унций), раскрывалось ранее. Лицензия до 2033 года на Песчанку с запасами 7,1 млн тонн меди принадлежит ГДК "Баимская", совладельцами которой являются Роман Абрамович (около 25%), Александр Абрамов и другие бизнесмены (детали не раскрываются). В сообщении KAZ Minerals говорится, что ресурсы Песчанки по JORC - 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота.



Инвестиции в проект оцениваются в сумму $5,5 млрд. Баимский ГОК должен выпускать 476 тыс. тонн медного концентрата (148 тыс. тонн меди) и 276,5 тыс. унций золота в год, запуск запланирован на 2024–2025 годы. При этом в первые десять лет выпуск должен составить 250 тыс. тонн меди в год и 400 тыс. унций золота.



Почему Баимской площадью заинтересовалась KAZ Minerals

Почему Баимской площадью заинтересовалась KAZ Minerals

О том, что KAZ Minerals близок к сделке по Баимской, "Ъ" сообщал 1 июня. Тогда источники "Ъ" говорили, что казахстанская компания предложила самые выгодные условия, а помимо ГМК "Норильский никель", которая давно рассматривала перспективы вхождения в проект, но не смогла договориться о сделке (в том числе из-за вновь вспыхнувшего акционерного конфликта "Интерроса" Владимира Потанина и "Русала" Олега Дерипаски), появились и некие новые "российские инвесторы". Владимир Потанин предлагал выкупить Баимку в рассрочку за $750 млн, в том числе задействуя "Интеррос" как промежуточное звено. До этого в 2012 году 75% Баимки за сумму около $1 млрд планировала выкупить BHP Billiton, но сделка не закрылась.



Олег Новачук заявил, что приобретение Баимской позволит компании продолжить стратегию роста, в то время как медный рынок, по прогнозам, вступает в период существенного дефицита предложения.



Президент инвесткомпании Invest AG Александра Абрамова, которая управляет Баимской, Сергей Братухин заявил "Ъ", что проведенные за последние годы работы, в том числе подготовка Pre-Feasibility Study по международным стандартам, позволили вывести Баимскую из "перспективного рудопроявления" в число крупнейших медных проектов мирового масштаба. "Проект неоднократно успешно проходил due diligence со стороны потенциальных стратегических и финансовых партнеров, что подтверждает его качество и потенциал",- отметил топ-менеджер. Он напомнил, что привлечение стратегического индустриального партнера "всегда было частью стратегии по развитию проекта", а KAZ Minerals была выбрана "в рамках конкурентного процесса, в котором также участвовали российские и зарубежные компании". В Millhouse Романа Абрамовича добавили "Ъ", что KAZ Minerals "способна довести проект до следующего этапа, и это будет хорошо для развития Чукотки".



Поскольку Баимская относится к участкам недр федерального значения (свыше 500 тыс. тонн меди и 50 тонн золота), а KAZ Minerals - иностранный инвестор, то закрытие сделки требует одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Стороны планируют получить его в первом квартале 2019 года и закрыть сделку по 75% в первой половине года. В "Норникеле" отказались от комментариев.



Андрей Лобазов из "Атона" говорит, что сумма около $1 млрд - "это не такие уж большие деньги для "Норникеля"", но рынок сейчас внимательно следит за уровнем чистого долга компании, влияющего на размер дивидендов, а кроме того, Баимская требует масштабных вложений, что также сказалось бы на выплатах акционерам в будущем. У ГМК есть много перспективных проектов в регионе присутствия, включая СП с "Русской платиной", так что Баимская была скорее опцией, но не обязательным проектом, считает аналитик.



Олег Петропавловский из БКС согласен, что с учетом крупного совместного проекта с "Русской платиной" и продолжающейся модернизации "Норникелю" было бы тяжело заниматься еще и Баимским проектом. Главное, чтобы с ним теперь справилась KAZ Minerals, которая еще не работала с такими масштабными проектами, говорит он, отмечая также сложные погодные и навигационные условия на Чукотке.



Анатолий Джумайло Источник - kommersant.ru

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