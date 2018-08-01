Интернет-зависимость: как распознать, что вы больны, - Focus

14:07 02.08.2018 1 августа 2018 г.

Анна Фонхофф | Focus



"Наряду с сигаретами, алкоголем и марихуаной все больше обращает на себя внимание недооцененное наркотическое средство: интернет. Ролевые онлайн-игры, соцсети и компьютерные игры доступны на постоянной основе, - пишет журналистка немецкого издания Focus Анна Фонхофф. - Для многих, прежде всего молодых пользователей, интернет превращается в наркотик".



Исследование о распространении интернет-зависимости, проведенное уполномоченными по борьбе с наркоманией в министерстве здравоохранения ФРГ, показало: в Германии зависимыми от интернета являются 560 тыс. человек. Более двух миллионов немецких пользователей находятся в группе риска, среди них преобладают молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. В Азии цифры еще более ужасающие: согласно различным исследованиям, в опасности находятся, прежде всего, молодые жители Южной Кореи и Китая, передает Фонхофф.



Многие исследователи по всему миру уже рассматривают интернет-зависимость как отдельную форму психического расстройства. "Эта зависимость может коснуться каждого - от подростка до домохозяйки", - уверена Беате Дэрсинг, психолог из Университета Марбурга, занимающаяся исследованием интернет-зависимости и способов ее лечения.



Ученые пока еще спорят о том, чем отличаются различные формы интернет-зависимости, в частности, зависимость от азартных онлайн-игр или просмотра онлайн-порно, от игровой или сексуальной зависимости, однако, по мнению Дэрсинг, говорить об интернет-зависимости можно при выполнении определенных критериев. Психолог советует обращать внимание на некоторые симптомы интернет-одержимости, особенно это следует делать родителям подростков в период полового созревания.



Так, среди прочего, тревожным симптомом являются постоянные мысли об интернете: даже когда страдающие зависимостью люди лежат в постели и должны спать, они планируют, что они будут делать в сети в следующий раз, передает журналистка.



Одним из признаков интернет-зависимости является также и появление абстинентного синдрома: даже при отсутствии интернета в течение нескольких часов одержимые интернетом люди становятся раздражительными и нервными, они испытывают тревогу и впадают в депрессию, говорится в статье.



Зависимые от интернета люди также пытаются забыть о своих проблемах, страхах и стрессе или бороться с ними с помощью интернета.



Виртуальные друзья и вторая жизнь в сети вытесняют реальные социальные контакты с семьей и друзьями. При этом интернет-зависимые пытаются скрыть свою одержимость, отмечает Фонхофф.



В особенно выраженных случаях признаками интернет-зависимости являются неполноценное питание и пренебрежение личной гигиеной: зависимые от интернета люди питаются очень однообразно, носят подгузники, чтобы не ходить в туалет, и перестают мыться.



Источник: Focus Источник - Инопресса

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533208020

Новости Казахстана

