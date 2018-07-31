|У мигрантов из Кыргызстана отбирают законно купленные в России участки
13:37 02.08.2018
Около 400 киргизских мигрантов в России обратились к президенту Кыргызстана с просьбой о помощи. Они приобрели участки под застройку в Тульской области, но руководство области трансформировало их обратно в земли сельскохозяйственного назначения.
Купивший здесь землю московский таксист Автандил говорит, что проверили все по базе, строиться было разрешено. Заселиться в дом он планировал уже осенью.
Несколько киргизских семей в Клищино уже построили дома и отпраздновали новоселье. Нургалы Кабылбеков переехал в поселок в мае. Российское гражданство он получил семь лет назад и готов в суде отстаивать свое право на владение земельным участком.
6 июля депутаты Заокского района Тульской области отменили поправки в генплан 2016 года. В результате несколько сотен участков в деревне Клищино вновь стали землями сельскохозяйственного назначения. Почти все эти участки купили мигранты из Кыргызстана, половина из которых – граждане России.
По информации местных властей, генплан отменили, поскольку в нескольких соседних поселках не были проведены публичные слушания. Но местные жители говорят, что поводом для такого решения стал национальный вопрос.
Законодательство России позволяет гражданам других государств приобретать земельные участки. Участки в Клищино мигрантам продавало агентство "Сотый километр". Когда начался скандал, компания вернула деньги клиентам, только начавшим выплаты. Проблема с оставшимися 350 покупателями решается.
Ответа от властей двух государств пока не последовало. Мигранты, тем временем, все еще верят, что им все же не придется покинуть дома, которые они недавно обрели.