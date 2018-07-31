 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У мигрантов из Кыргызстана отбирают законно купленные в России участки
13:37 02.08.2018

Около 400 киргизских мигрантов в России обратились к президенту Кыргызстана с просьбой о помощи. Они приобрели участки под застройку в Тульской области, но руководство области трансформировало их обратно в земли сельскохозяйственного назначения.

Купивший здесь землю московский таксист Автандил говорит, что проверили все по базе, строиться было разрешено. Заселиться в дом он планировал уже осенью.

Несколько киргизских семей в Клищино уже построили дома и отпраздновали новоселье. Нургалы Кабылбеков переехал в поселок в мае. Российское гражданство он получил семь лет назад и готов в суде отстаивать свое право на владение земельным участком.

6 июля депутаты Заокского района Тульской области отменили поправки в генплан 2016 года. В результате несколько сотен участков в деревне Клищино вновь стали землями сельскохозяйственного назначения. Почти все эти участки купили мигранты из Кыргызстана, половина из которых – граждане России.

По информации местных властей, генплан отменили, поскольку в нескольких соседних поселках не были проведены публичные слушания. Но местные жители говорят, что поводом для такого решения стал национальный вопрос.

Законодательство России позволяет гражданам других государств приобретать земельные участки. Участки в Клищино мигрантам продавало агентство "Сотый километр". Когда начался скандал, компания вернула деньги клиентам, только начавшим выплаты. Проблема с оставшимися 350 покупателями решается.

Ответа от властей двух государств пока не последовало. Мигранты, тем временем, все еще верят, что им все же не придется покинуть дома, которые они недавно обрели.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533206220
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