Министр образования Казахстана пояснил отмену заочного обучения

11:38 02.08.2018 Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев ответил на вопросы об отмене заочного обучения в Казахстане.



Вопросы министру появились на портале "Открытый диалог".



"В СМИ появилась новость, что заочную форму обучения отменят в Казахстане. Скажите, пожалуйста, это достоверная информация? И если достоверная, то, сколько необходимо будет учиться очно на второе высшее образование и после среднего специального образования? Сейчас заочное обучение стоит гораздо дешевле очного. Какая же будет оплата после отмены заочного обучения?", - написал Асылжан Баймагамбетов.



В своем ответе Ерлан Сагадиев подтвердил, что заочное обучение в стране будет приостановлено с 1 января 2019 года. А студенты, которые уже обучаются по заочной форме, должны будут доучиваться. Он отметил, что по новому законодательству, исключается срок освоения образовательных программ высшего образования.



"Соответственно, вузы будут разрабатывать гибкие и интегрированные образовательные программы с учетом результатов обучения, предусматривающие завершить программы бакалавриата в ускоренном режиме", - говорится в ответе.



Что касается оплаты за обучение, то, по словам главы МОН РК, отменяется и регулирование стоимости обучения в вузах на платной основе. "Данная норма направлена на расширение доступа граждан к получению высшего образования. В связи этим, размер оплаты за обучение по образовательным программам и форма договора оказания образовательных услуг утверждаются высшим учебным заведениям самостоятельно", - добавил министр. Источник - КАЗИНФОРМ

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