 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 02.08.2018
13:37  У мигрантов из Кыргызстана отбирают законно купленные в России участки
11:38  Министр образования Казахстана пояснил отмену заочного обучения
11:35  Чем привлекает российских браконьеров казахстанская часть Каспия
11:28  Как живет новоизбранный хан Памирских кыргызов Ажы Буту
11:27  Снимают с рейсов. Студенток из Туркменистана не выпускают в Турцию
11:26  Салям, Аэлита! Казахстан и Россия создадут ракету для полета на Марс
08:42  Россия разыгрывает карту возвращения сирийских беженцев, - La Croix
08:37  Иранский разворот Трампа может быть полезен Европе, - Tagesspiegel
08:34  Шкалит за + 50. В Туркменистане умирают от аномальной жары
08:20  Планов - громадье! Узбекистан и ЕБРР расписали проектов на сумму более $1 млрд
07:43  Душегуб Кощанов. В Западном Казахстане экс-депутат отделался условным сроком за ДТП, повлекшее две смерти
07:39  Власти Ашхабада оставляют пожилых горожан снесенных домов без жилья
07:11  Армения отрывается от Москвы и ОДКБ, - "Къ"
07:04  Помпео поставил миллионы против миллиардов Китая, - В.Скосырев
00:33  На горизонте война за Ормузский пролив? - Е.Пустовойтова
00:05  Strategist: Трамп готов на все, чтобы остановить падение США
00:03  Следующие президентские выборы в Афгане состоятся 20/04/19
Среда, 01.08.2018
21:52  Михаил Ионов - покоритель Памира и Семиреченский губернатор (история)
21:51  Казахстан не получит приоритета в РФ: почему стране так важен экспорт угля?
20:52  Новым полпредом (губернатором) Иссык-Кульской области Киргизии назначен Акылбек Осмоналиев
20:45  Российских журналистов в ЦАР похитила, пытала и казнила джихадистская банда "Селека"
13:35  Венгерская Советская Республика: взлет и падение мировой революции, - И.Дубровин
13:24  В казахстанском Тарбагатае найден сакский царский курган - поднято 3000 драгоценных предметов!
13:17  В Туркмении новый глава Мин-ва торговли и ВЭС Амандурды Ишанов
13:10  Нулевая терпимость по-казахстански, - В.Эйхгорн
13:06  Узбекистан решил блокировать сайты с экстремистским контентом
12:58  Во вьетнамском Дананге открыли высотный мост, который поддерживают огромные ладони (видео)
12:39  ИГИЛ в Кыргызстане? Пора ли звать ОДКБ? - "ВБ"
12:38  The New York Times: Геополитика XXI века претерпевает трансформацию
12:34  Спекулянт против Абая - раскачка Казахстана началась, - А.Уваров
08:49  Удравший в РФ экс-глава Следственного управления УзбСНБ Бусыгин обвинен в вымогательстве $450 тысяч и объявлен в розыск
08:44  В урочище Бельдерсай построят за 100 млн евро первый в Узбе супер горнолыжный курорт
08:34  Чоноби Оли запретил строить в Тадже жилые дома ниже пяти этажей
08:30  Аркадаг разбушевался. И пообещал разогнать все руководство сельским хозяйством страны
08:13  Кыргызы и узбеки вновь массово дерутся в Москве. Есть убитые
08:02  Сирийцы делят российскую позицию. Каждая из сторон конфликта считает, что Москва с ней согласна, - "Къ"
07:52  США хотят разыграть с Ираном северокорейский сценарий, - И.Субботин
07:49  Медведчук против Порошенко. Предвыборные расклады в Украине, - Т.Ивженко
07:42  По имиджу Таджикистана нанесен сокрушительный удар, - В.Панфилова
00:19  Как Китаю удается дружить с тремя заклятыми врагами - Израилем, Ираном и Саудовской Аравией?
00:10  Африка или Монголия? Модель из Кыргызстана выступит за любую страну, покрывшую ее расходы
00:08  В Швеции воры украли короны Карла IX и его супруги Кристины
Вторник, 31.07.2018
21:30  Министерство физкультуры и спорта Узбекистана возглавил доктор экономических наук Д.Набиев
21:22  Среди погибших в ЦАР рос-журналистов Орхан Джемаль - сын известного исламского теоретика Гейдара Джемаля
20:14  В Центральной Африке расстреляны три российских журналиста
20:13  Ставрополье бурам по душе: белые фермеры из ЮАР переезжают в Россию
20:09  Их нравы. Президент Макрон отрицает, что был любовником своего марокканского телохранителя Беналла
20:07  Санкции только сближают Россию, Турцию и Иран, - С.Тарасов
19:39  У Мирзиеева новый госсоветник по науке - А.Абдувохидов и по религии - бывший вице-премьер Р.Касимов
19:04  Взят Аш-Шаджара - последний крупный укреппункт джихадистов на юге Сирии
18:15  Боевики взяли штурмом правительственное здание в афганском Джелалабаде
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Чем привлекает российских браконьеров казахстанская часть Каспия
11:35 02.08.2018

Казахстанские пограничники вновь задержали российских браконьеров

Новость о том, что пограничники Казахстана задержали на Каспии очередных нарушителей из России, довольна типична. О подобных происшествиях в теплый сезон сообщают как минимум пару раз в месяц.

Судя по их снаряжению - небольшая лодка с двумя моторами и припасы - это скорее всего браконьеры. Два лодочных мотора нужны, чтобы ускользать от катеров пограничников, а припасы - чтобы подольше оставаться в море. Впрочем, если пограничники открывают огонь, скорость особо не помогает. Ловили они вероятнее всего осетровых - самые дорогие виды рыбы. Дело в том, что осетровых не просто мало, их отлов официальный запрещен. А значит, цены на черном рынке все выше. Это выгодный бизнес.

Но вот вопрос: почему в казахстанской акватории?

Браконьеры плывут в казахстанскую акваторию по одной простой причине - это связано с миграцией осетров. Летом они живут в северной части Каспия, очень мелкой, которая хорошо прогревается, там много растительности и мелкой рыбы, которой осетры и питаются. А зимой они уходят ото льда и холода на юг, в глубокую часть моря и кормятся там. Соответственно, в теплый период все браконьеры стараются делать рейды ближе к казахстанским берегам. И тут их встречают пограничники. Особенно много проблем весной, когда осетры идут на нерест на Урал, и браконьеры охотятся за икрой. Конечно хватает и казахстанских браконьеров, но их ловить казахстанским пограничникам немного легче - они пристают к казахстанским берегам.

Вообще, с учетом того, какие нерадостные вести принесла геологоразведка на Каспии, вопрос восстановления биоресурсов моря стоит особенно остро. Проблем много: сокращению рыбных ресурсов поспособствовало строительство плотин на Волге, которые резко снизили как сток воды, так и сток органики в море. Потом в море из канала Волга-Дон попала медуза мнемиопсис, которая без естественных врагов бурно размножилась и стала активно поедать планктон, икру и мальков. Третьим ударом стало браконьерство, которое с развалом СССР приняло дикие формы. Все вместе привело к тому, что осетров стало гораздо меньше.

Есть надежда, что свою роль сыграют фермы, где искусственно разводят осетров, как для того, чтобы выпускать их в море и восстанавливать природную популяцию, так и для продажи. Но процесс это сложный, производство довольно высокотехнологичное, требует обученного персонала, хорошей инфраструктуры, времени и вложений. Значимые результаты будут нескоро.

Марат Шибутов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533198900
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  