Чем привлекает российских браконьеров казахстанская часть Каспия

11:35 02.08.2018 Казахстанские пограничники вновь задержали российских браконьеров



Новость о том, что пограничники Казахстана задержали на Каспии очередных нарушителей из России, довольна типична. О подобных происшествиях в теплый сезон сообщают как минимум пару раз в месяц.



Судя по их снаряжению - небольшая лодка с двумя моторами и припасы - это скорее всего браконьеры. Два лодочных мотора нужны, чтобы ускользать от катеров пограничников, а припасы - чтобы подольше оставаться в море. Впрочем, если пограничники открывают огонь, скорость особо не помогает. Ловили они вероятнее всего осетровых - самые дорогие виды рыбы. Дело в том, что осетровых не просто мало, их отлов официальный запрещен. А значит, цены на черном рынке все выше. Это выгодный бизнес.



Но вот вопрос: почему в казахстанской акватории?



Браконьеры плывут в казахстанскую акваторию по одной простой причине - это связано с миграцией осетров. Летом они живут в северной части Каспия, очень мелкой, которая хорошо прогревается, там много растительности и мелкой рыбы, которой осетры и питаются. А зимой они уходят ото льда и холода на юг, в глубокую часть моря и кормятся там. Соответственно, в теплый период все браконьеры стараются делать рейды ближе к казахстанским берегам. И тут их встречают пограничники. Особенно много проблем весной, когда осетры идут на нерест на Урал, и браконьеры охотятся за икрой. Конечно хватает и казахстанских браконьеров, но их ловить казахстанским пограничникам немного легче - они пристают к казахстанским берегам.



Вообще, с учетом того, какие нерадостные вести принесла геологоразведка на Каспии, вопрос восстановления биоресурсов моря стоит особенно остро. Проблем много: сокращению рыбных ресурсов поспособствовало строительство плотин на Волге, которые резко снизили как сток воды, так и сток органики в море. Потом в море из канала Волга-Дон попала медуза мнемиопсис, которая без естественных врагов бурно размножилась и стала активно поедать планктон, икру и мальков. Третьим ударом стало браконьерство, которое с развалом СССР приняло дикие формы. Все вместе привело к тому, что осетров стало гораздо меньше.



Есть надежда, что свою роль сыграют фермы, где искусственно разводят осетров, как для того, чтобы выпускать их в море и восстанавливать природную популяцию, так и для продажи. Но процесс это сложный, производство довольно высокотехнологичное, требует обученного персонала, хорошей инфраструктуры, времени и вложений. Значимые результаты будут нескоро.



Марат Шибутов Источник - REGNUM

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