 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 02.08.2018
13:37  У мигрантов из Кыргызстана отбирают законно купленные в России участки
11:38  Министр образования Казахстана пояснил отмену заочного обучения
11:35  Чем привлекает российских браконьеров казахстанская часть Каспия
11:28  Как живет новоизбранный хан Памирских кыргызов Ажы Буту
11:27  Снимают с рейсов. Студенток из Туркменистана не выпускают в Турцию
11:26  Салям, Аэлита! Казахстан и Россия создадут ракету для полета на Марс
08:42  Россия разыгрывает карту возвращения сирийских беженцев, - La Croix
08:37  Иранский разворот Трампа может быть полезен Европе, - Tagesspiegel
08:34  Шкалит за + 50. В Туркменистане умирают от аномальной жары
08:20  Планов - громадье! Узбекистан и ЕБРР расписали проектов на сумму более $1 млрд
07:43  Душегуб Кощанов. В Западном Казахстане экс-депутат отделался условным сроком за ДТП, повлекшее две смерти
07:39  Власти Ашхабада оставляют пожилых горожан снесенных домов без жилья
07:11  Армения отрывается от Москвы и ОДКБ, - "Къ"
07:04  Помпео поставил миллионы против миллиардов Китая, - В.Скосырев
00:33  На горизонте война за Ормузский пролив? - Е.Пустовойтова
00:05  Strategist: Трамп готов на все, чтобы остановить падение США
00:03  Следующие президентские выборы в Афгане состоятся 20/04/19
Среда, 01.08.2018
21:52  Михаил Ионов - покоритель Памира и Семиреченский губернатор (история)
21:51  Казахстан не получит приоритета в РФ: почему стране так важен экспорт угля?
20:52  Новым полпредом (губернатором) Иссык-Кульской области Киргизии назначен Акылбек Осмоналиев
20:45  Российских журналистов в ЦАР похитила, пытала и казнила джихадистская банда "Селека"
13:35  Венгерская Советская Республика: взлет и падение мировой революции, - И.Дубровин
13:24  В казахстанском Тарбагатае найден сакский царский курган - поднято 3000 драгоценных предметов!
13:17  В Туркмении новый глава Мин-ва торговли и ВЭС Амандурды Ишанов
13:10  Нулевая терпимость по-казахстански, - В.Эйхгорн
13:06  Узбекистан решил блокировать сайты с экстремистским контентом
12:58  Во вьетнамском Дананге открыли высотный мост, который поддерживают огромные ладони (видео)
12:39  ИГИЛ в Кыргызстане? Пора ли звать ОДКБ? - "ВБ"
12:38  The New York Times: Геополитика XXI века претерпевает трансформацию
12:34  Спекулянт против Абая - раскачка Казахстана началась, - А.Уваров
08:49  Удравший в РФ экс-глава Следственного управления УзбСНБ Бусыгин обвинен в вымогательстве $450 тысяч и объявлен в розыск
08:44  В урочище Бельдерсай построят за 100 млн евро первый в Узбе супер горнолыжный курорт
08:34  Чоноби Оли запретил строить в Тадже жилые дома ниже пяти этажей
08:30  Аркадаг разбушевался. И пообещал разогнать все руководство сельским хозяйством страны
08:13  Кыргызы и узбеки вновь массово дерутся в Москве. Есть убитые
08:02  Сирийцы делят российскую позицию. Каждая из сторон конфликта считает, что Москва с ней согласна, - "Къ"
07:52  США хотят разыграть с Ираном северокорейский сценарий, - И.Субботин
07:49  Медведчук против Порошенко. Предвыборные расклады в Украине, - Т.Ивженко
07:42  По имиджу Таджикистана нанесен сокрушительный удар, - В.Панфилова
00:19  Как Китаю удается дружить с тремя заклятыми врагами - Израилем, Ираном и Саудовской Аравией?
00:10  Африка или Монголия? Модель из Кыргызстана выступит за любую страну, покрывшую ее расходы
00:08  В Швеции воры украли короны Карла IX и его супруги Кристины
Вторник, 31.07.2018
21:30  Министерство физкультуры и спорта Узбекистана возглавил доктор экономических наук Д.Набиев
21:22  Среди погибших в ЦАР рос-журналистов Орхан Джемаль - сын известного исламского теоретика Гейдара Джемаля
20:14  В Центральной Африке расстреляны три российских журналиста
20:13  Ставрополье бурам по душе: белые фермеры из ЮАР переезжают в Россию
20:09  Их нравы. Президент Макрон отрицает, что был любовником своего марокканского телохранителя Беналла
20:07  Санкции только сближают Россию, Турцию и Иран, - С.Тарасов
19:39  У Мирзиеева новый госсоветник по науке - А.Абдувохидов и по религии - бывший вице-премьер Р.Касимов
19:04  Взят Аш-Шаджара - последний крупный укреппункт джихадистов на юге Сирии
18:15  Боевики взяли штурмом правительственное здание в афганском Джелалабаде
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
Как живет новоизбранный хан Памирских кыргызов Ажы БутуКак живет новоизбранный хан Памирских кыргызов Ажы Буту
11:28 02.08.2018

Семья самого богатого памирского кыргыза ажы Буту, которого провозгласили ханом

Новым ханом этнических кыргызов, проживающих на Большом и Малом Памире в Афганистане, стал ажы Буту [Абдулганы уулу Буту].

Ранее издание "Памир Пресс" сообщало, что ажы Буту был избран местными жителями, когда пришел руководитель района Вахан, проделав семидневный переход через высокогорье из районного центра Хандут. На собрании народ единогласно поддержал 44-летнего ажы Буту, которому была передана печать хана. Предыдущий лидер афганских кыргызов Эраалы хан скончался 13 июля после болезни.

Ажы Буту из рода Алапа, который принадлежит к племени Тейит. Его заместителем избран Абдилхак. У афганских кыргызов, как и раньше у кыргызов Тянь-Шаня, принято называть людей только по собственному имени. У ажы Буту пять сыновей и дочь.

В комментарии Turmush брат нового хана памирских кыргызов Фазилхак Абубакир уулу, приехавший на учебу в Нарынскую область Кыргызстана, рассказал, что инаугурация ("хан к?т?р?") прошла 24 июля. Новый хан ажы Буту является одним из крупных и богатых животноводов Малого Памира. Его единственной дочери Турганбубу 18 лет, после нее сыновья З?лмай, Матаз, Амин, Эмин и самый младший Рамазан. Супруге хана Г?ласел 44 года. "Семья хана памирских кыргызов считается самой уважаемой и авторитетной среди местного населения. Он должен встречать на высоком уровне каждого гостя, приехавшего на Памир, в том числе резать скот и накрывать дасторкон", - сказал он.

Фазилхак Абубакир уулу является сводным братом ажы Буту. Мать хана в свое время усыновила Фазилхака, так как после рождения ее дети один за одним умирали. "Мама хана решила усыновить меня, так как есть приметы ["ырым ?ч?н"], - сообщил он.

Фотографии, в том числе сделанные Tobias Marschall, в свое время были предоставлены ажы Буту. Он поделился фотографиями со своими родственниками. Редакции Turmush фотографии предоставили проживающие в настоящее время в Нарыне - Турганбай Абдулваид уулу, Фазилхак Абубакир уулу, Абдулваид Жээнбек уулу.

Ранее в комментарии Turmush находящийся в данное время в Нарыне этнический кыргыз Абдулваид Жээнбек уулу рассказывал, что хана выбирают местные жители, смотря на его богатство. Потому что гостей из других стран должен встретить сам хан. У него должны быть возможности, чтобы за день принять 100 гостей. "Оказывается, в Кыргызстане выборы идут по-другому. Мы выбираем хана. Кандидатуру выдвигают сами местные жители. В каждой местности люди собираются и выбирают богатых людей. В конце из них выбирают самого богатого человека. Кандидаты никогда себя не агитируют. Люди никогда не выбирают просто так. В первую очередь у хана должно быть много денег, потому что он в ответе за иностранных гостей. Проще говоря, он должен за день накормить 100 гостей за свой счет. Он не должен собирать скот, еду и деньги у народа. Наш новоизбранный хан человечный и богатый", - сказал он.

Ажы Буту помимо того, что встречает гостей, решает проблемы народа, обращается к президенту и министрам. Предыдущий хан Эраали правил народом 5-6 лет. Самым долго правящим ханом был Абдрашит. Он правил народом 30 лет. После него ханом стал его сын Душан ажы. Через 2 года народ выбрал ханом Эраали.

На Малом Памире есть 8 сельских округов, которые называются раисшора. О проблемах памирских кыргызов хан докладывает президенту и министрам Афганистана.

Источник - Turmush
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533198480
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  