Как живет новоизбранный хан Памирских кыргызов Ажы Буту

11:28 02.08.2018 Семья самого богатого памирского кыргыза ажы Буту, которого провозгласили ханом



Новым ханом этнических кыргызов, проживающих на Большом и Малом Памире в Афганистане, стал ажы Буту [Абдулганы уулу Буту].



Ранее издание "Памир Пресс" сообщало, что ажы Буту был избран местными жителями, когда пришел руководитель района Вахан, проделав семидневный переход через высокогорье из районного центра Хандут. На собрании народ единогласно поддержал 44-летнего ажы Буту, которому была передана печать хана. Предыдущий лидер афганских кыргызов Эраалы хан скончался 13 июля после болезни.



Ажы Буту из рода Алапа, который принадлежит к племени Тейит. Его заместителем избран Абдилхак. У афганских кыргызов, как и раньше у кыргызов Тянь-Шаня, принято называть людей только по собственному имени. У ажы Буту пять сыновей и дочь.



В комментарии Turmush брат нового хана памирских кыргызов Фазилхак Абубакир уулу, приехавший на учебу в Нарынскую область Кыргызстана, рассказал, что инаугурация ("хан к?т?р?") прошла 24 июля. Новый хан ажы Буту является одним из крупных и богатых животноводов Малого Памира. Его единственной дочери Турганбубу 18 лет, после нее сыновья З?лмай, Матаз, Амин, Эмин и самый младший Рамазан. Супруге хана Г?ласел 44 года. "Семья хана памирских кыргызов считается самой уважаемой и авторитетной среди местного населения. Он должен встречать на высоком уровне каждого гостя, приехавшего на Памир, в том числе резать скот и накрывать дасторкон", - сказал он.



Фазилхак Абубакир уулу является сводным братом ажы Буту. Мать хана в свое время усыновила Фазилхака, так как после рождения ее дети один за одним умирали. "Мама хана решила усыновить меня, так как есть приметы ["ырым ?ч?н"], - сообщил он.



Фотографии, в том числе сделанные Tobias Marschall, в свое время были предоставлены ажы Буту. Он поделился фотографиями со своими родственниками. Редакции Turmush фотографии предоставили проживающие в настоящее время в Нарыне - Турганбай Абдулваид уулу, Фазилхак Абубакир уулу, Абдулваид Жээнбек уулу.



Ранее в комментарии Turmush находящийся в данное время в Нарыне этнический кыргыз Абдулваид Жээнбек уулу рассказывал, что хана выбирают местные жители, смотря на его богатство. Потому что гостей из других стран должен встретить сам хан. У него должны быть возможности, чтобы за день принять 100 гостей. "Оказывается, в Кыргызстане выборы идут по-другому. Мы выбираем хана. Кандидатуру выдвигают сами местные жители. В каждой местности люди собираются и выбирают богатых людей. В конце из них выбирают самого богатого человека. Кандидаты никогда себя не агитируют. Люди никогда не выбирают просто так. В первую очередь у хана должно быть много денег, потому что он в ответе за иностранных гостей. Проще говоря, он должен за день накормить 100 гостей за свой счет. Он не должен собирать скот, еду и деньги у народа. Наш новоизбранный хан человечный и богатый", - сказал он.



Ажы Буту помимо того, что встречает гостей, решает проблемы народа, обращается к президенту и министрам. Предыдущий хан Эраали правил народом 5-6 лет. Самым долго правящим ханом был Абдрашит. Он правил народом 30 лет. После него ханом стал его сын Душан ажы. Через 2 года народ выбрал ханом Эраали.



На Малом Памире есть 8 сельских округов, которые называются раисшора. О проблемах памирских кыргызов хан докладывает президенту и министрам Афганистана. Источник - Turmush

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