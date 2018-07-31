Шкалит за + 50. В Туркменистане умирают от аномальной жары

08:34 02.08.2018 В Туркменистане сообщается о смертельных случаях среди населения из-за аномальной жары



В Туркменистане из-за продолжающейся аномальной жары участились смертельные случаи среди населения. Об этом сообщают корреспонденты радио "Азатлык" в Ашхабаде и независимые медиа издания.



По словам одного из корреспондентов в Ашхабаде, ему известны по меньшем мере десятки случаев со смертельным исходом из-за жары, в том числе среди собственных близких и знакомых. Многим жителям становится плохо в общественных местах и автобусных остановках.



"Почти каждый день на автобусных остановках и улицах умирают люди. Зачастую говорят, что им стало плохо с сердцем", - отмечает корреспондент.



"В Ашхабаде во время жары много смертных случаев. В Дашогузе тоже. Это результат массовой вырубки деревьев и наплевательского отношения к людям", - поделилась своим мнением жительница Ашхабада.



​Ранее, издание "Альтернативные новости Туркменистана" таксже сообщило, что аномальная жара стала причиной многочисленных смертей по всей стране.



"Особенно много умерших в эти дни было на севере страны - в Дашогузе и в этрапах велаята. Жару не выдерживали пожилые и больные люди. Источники сообщают, что в иные дни имамы местных мечетей даже устанавливали очередность для чтения джиназа-намаза (погребальной молитвы)", - сообщило издание в своей публикации 30 июля.



​В Туркменистане с жарким и засушливым климатом, лето сопровождается высокой температурой, превышающей 40 градусов. Но по мнению местных жителей, в этом году жара аномальная, утром в тени столбик термометра не опускается ниже 50 градусов.



Официальные лица и государственные СМИ Туркменистана о природных бедствиях традиционно не сообщают. О землетрясениях, наводнениях и селях, обрушившихся на страну на протяжении последних 20 лет официально не сообщалось. Источник - ca-news.org

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