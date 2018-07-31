Планов - громадье! Узбекистан и ЕБРР расписали проектов на сумму более $1 млрд

08:20 02.08.2018 Президент Узбекистана Шавката Мирзиеев на встрече с главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти обсудили совместные проекты на сумму более $1 млрд, сообщила пресс-служба главы государтсва.



"На рассмотрении находятся перспективные проекты в сфере развития сельской инфраструктуры и жилищного строительства, модернизации объектов энергетической отрасли и коммунального хозяйства, поддержки бизнеса и других направлений на сумму свыше $1 млрд. Из них в ближайшие месяцы планируется одобрение проектов на сумму до $600 млн", - говорится в сообщении.



Глава государства выразил глубокое удовлетворение высокой динамикой развития взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и ЕБРР.



В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, его наполнения новыми программами и проектами, прежде всего в сферах поддержки и разработки стратегий реформ основных отраслей, предприватизационной подготовки предприятий, внедрения механизмов государственно-частного партнерства, комплексного развития регионов, а также привлечения частных инвестиций в экономику республики.



Президент ЕБРР подчеркнул важность и высказал свою решительную поддержку инициативам главы государства, направленным на углубление взаимовыгодного и плодотворного регионального сотрудничества, обеспечение мира, стабильности и процветания в Центральной Азии.



Сума Чакрабарти подтвердил готовность банка к дальнейшему расширению партнерства с Узбекистаном в целях поддержки проводимых масштабных преобразований в республике, а также укрепления регионального взаимодействия.



Банком выделены кредитные линии на сумму свыше $190 млн для финансирования проектов поддержки предпринимательства в республике.



Завершается работа над стратегией ЕБРР по сотрудничеству с Узбекистаном, принятие которой намечено в сентябре этого года.



Кроме того, с ноября прошлого года в Ташкенте возобновило свою деятельность представительство банка, предусматривается создание его филиалов в регионах страны. Источник - ca-news.org

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