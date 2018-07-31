Душегуб Кощанов. В Западном Казахстане экс-депутат отделался условным сроком за ДТП, повлекшее две смерти

07:43 02.08.2018 В среду, 1 августа, судья Уральского городского суда Аскар Измайлов приговорил бывшего депутата Западно-Казахстанского областного маслихата Кайдара Кощанова к пяти годам лишения свободы условно.



По данным пресс-службы ДВД Западно-Казахстанской области, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 29 марта на улице Жангир-хана при выезде из Уральска в сторону республиканской трассы Самара - Шымкент. Внедорожник Тoyota Land Cruiser 200, не уступив дорогу, врезался в автомашину "Лада-Приора", а затем столкнулся с автомобилем "Ауди". От полученных травм 22-летний водитель и 63-летняя пассажирка "Лады" скончались в реанимации, а водитель "Ауди" получил ушибы.



За рулем внедорожника во время аварии находился на тот момент депутат Кощанов. В ДТП погибли 22-летний Вячеслав Лопухин и его 63-летняя бабушка Надежда Кондрашкина.



Судья в приговоре упомянул, что семьи погибших просили суд не назначать подсудимому наказание, связанное с лишением свободы. Кощанову также придется возместить гражданский иск потерпевшей стороны. Сумма будет определена после вступления приговора в силу.



Кощанов, также являясь гендиректором строительной компании "Болашак-Т", вместе с главой ТОО "СВ+" Сабитом Утебалиевым фигурировал в уголовном деле в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, приговоренного в середине марта к 10 годам тюрьмы за коррупцию. Источник - centralasian.org

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