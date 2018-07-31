Власти Ашхабада оставляют пожилых горожан снесенных домов без жилья

07:39 02.08.2018 Как сообщают корреспонденты Азатлыка со ссылкой на жителей домов под снос, власти Ашхабада предупредили пожилых жильцов о том, что им нового жилья выделено не будет.



Как сообщают корреспонденты Азатлыка со ссылкой на жителей домов под снос, расположенных в центральной части туркменской столицы, власти Ашхабада пообещали некоторым владельцам частных домов выделить новое жилье до конца года, но пожилых жильцов предупредили, что им нового жилья выделено не будет, порекомендовав переселяться к своим детям. Квартиры находятся в частной собственности.



Корреспонденты Радио Азатлык сообщили о том, что работы по сносу двух и трехэтажных домов между улицами Баба Джапбаров, Овезгелды Куллыев, Галкыныш и проспектом Сапармурата Туркменбаши ведутся уже несколько дней и к 30 июля большинство зданий уже были разрушены. Эти дома были построены в 1960-х годах.



"Как минимум 10 -11 пожилым жильцам было сказано, что они живут одни, занимая 50 квадратных метров. В Туркменистане на одного гражданина положено 9 квадратных метров. "Если твои дети откажутся за тобой смотреть, мы через суд добьемся того, чтобы они за тобой ухаживали". Вот такими оговорками они оставили пожилых владельцев без жилья", - рассказал журналист Аманмырат Бугаев и добавил, что в Туркменистане есть закон, обязывающий детей ухаживать за своими родителями.



В то же время, как отмечает обозреватель Аманмырат Бугаев, не выделяя новое жилье владельцам снесенных домов, власти нарушают закон Туркменистана о неприкосновенности частной собственности граждан. Источник - centralasian.org

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