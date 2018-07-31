Армения отрывается от Москвы и ОДКБ, - "Къ"

07:11 02.08.2018 Армения отрывается от коллективной

Москву раздражают действия новых властей в Ереване



Преследование нынешними властями Армении ее бывших руководителей внесло разлад в отношения Москвы с Ереваном и может рассорить стороны еще сильнее. По информации источников "Ъ" в госструктурах РФ, особое раздражение вызвало привлечение к суду генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова. В Кремле это сочли серьезным ударом по имиджу военного блока и не исключают, что ОДКБ может возглавить представитель другой страны. Более того, под вопросом оказались и согласованные ранее поставки оружия Армении на $100 млн.



Москву просят не беспокоиться



В среду в МИД Армении отреагировали на критику действий новых армянских властей со стороны Москвы. "Мы следим за международными реакциями относительно протекающих в Армении внутренних процессов, обусловленных становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющихся внутриполитическими приоритетами правительства,- заявил пресс-секретарь ведомства Тигран Балаян.- Эти процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении". Армянский дипломат подчеркнул: "Внешнеполитические приоритеты страны нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений и повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС".



Напомним, во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с непривычно жестким заявлением в адрес Еревана. По его словам, события последних дней "идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерений организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам". "Происходящее в Армении не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы организаций на пространстве СНГ",- заявил Сергей Лавров, добавив, что за последние дни представители РФ "несколько раз доводили свои озабоченности до армянского руководства".



Разногласия между Россией и Арменией

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Раздражение Москвы вызвали инициированные правительством Никола Пашиняна судебные преследования бывших высших должностных лиц страны в рамках разбирательств по делу о силовом разгоне акций протеста оппозиции в марте 2008 года. Напомним, в 2010 году за организацию беспорядков в тюрьму сел сам нынешний премьер Армении. Теперь он требует привлечь к ответственности тех, кто стоял по другую сторону баррикад и был причастен к разгону акции: экс-президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, в 2008 году командовавшего ереванским гарнизоном. Им предъявлены обвинения по статье "Узурпация государственной власти".



Как Армения готовится к досрочным выборам

Как Армения готовится к досрочным выборам

Роберта Кочаряна арестовали 27 июля. Руководитель его канцелярии Виктор Согомян в среду сообщил "Ъ", что экс-президента содержат в изоляторе в Ереване и пускают к нему только адвокатов. Собеседник "Ъ" убежден, что обвинения в адрес его шефа имеют политическую подоплеку. "События 1 марта 2008 года нуждаются в тщательном расследовании, чтобы общество было уверено, что знает все, что тогда произошло и почему погибли десять человек, из которых двое полицейских и восемь мирных граждан. Но то, что происходит сейчас, не имеет ничего общего с расследованием обстоятельств этих убийств",- заявил он.



По мнению Виктора Согомяна, преследование экс-президента связано с тем, что Роберт Кочарян "имел хорошие возможности участвовать в предстоящих электоральных процессах". "В период его президентства экономика росла, внешний долг уменьшался, народ это помнит",- убежден он. Внеочередные парламентские выборы в Армении планируется провести весной 2019 года.



Удар по ОДКБ



Впрочем, по словам собеседников "Ъ" в госструктурах РФ, особое раздражение в Москве вызвало судебное преследование генсека ОДКБ, ставящее под удар репутацию всего курируемого Россией военно-политического блока. В отличие от Роберта Кочаряна Юрия Хачатурова отпустили под залог. Но, как уже писал "Ъ" (см. "Ъ" от 28 июля), Ереван не предупредил партнеров по ОДКБ, что в отношении генсека, изначально вызванного в Ереван лишь для дачи свидетельских показаний, могут быть выдвинуты обвинения.



Источник, близкий к структурам ОДКБ, в разговоре с "Ъ" не исключил, что "попытка очернить Хачатурова и всю организацию инспирирована внерегиональными игроками".

Что теперь будет с постом генсека - на данный момент не ясно. Адвокат Юрия Хачатурова Мигран Погосян в среду рассказал агентству "РИА Новости", что направил ходатайство в Специальную следственную службу Армении с просьбой дать согласие на выезд своего подзащитного из страны, поскольку "он возглавляет международную организацию и у него есть ряд обязанностей". Но пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в среду сообщил "Ъ", что из Еревана в секретариат ОДКБ уже направлен запрос о начале процедуры замены Юрия Хачатурова на другого представителя страны. В штаб-квартире ОДКБ, в свою очередь, утверждают, что никаких бумаг из Еревана не получали. "У меня нет информации о том, что армянская сторона обращалась с каким-то официальным документом относительно действующего генерального секретаря",- сказал "РИА Новости" заместитель генсека блока Валерий Семериков. При этом он пояснил, что по правилам ОДКБ пост генсека сохранится за Арменией до 2020 года.



Глава МИД Армении о взаимоотношениях с Россией

Глава МИД Армении о взаимоотношениях с Россией

В любом случае вопрос о возможной кадровой замене решится не ранее 8 ноября, когда соберется высший орган ОДКБ - Совет коллективной безопасности (в него входят главы государств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана). Но источники "Ъ" в госструктурах РФ уже сейчас дают понять: в сложившейся ситуации при утверждении нового кандидата от Армении автоматизма не будет. "Армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации, странно, что они сами этого не понимают",- заявил "Ъ" собеседник, близкий к администрации президента РФ. Если новый армянский кандидат на пост генсека не будет одобрен, в порядке алфавитной ротации право выдвинуть следующую кандидатуру получит Белоруссия.



Поставки оружия дают сбой



Разлад в отношениях Москвы и Еревана может негативно сказаться и на согласованных ранее поставках российского оружия Армении. По словам топ-менеджеров двух предприятий оборонной промышленности РФ, реализация второго пакета контрактов, под который Армения должна была получить кредит в размере $100 млн, сейчас находится "под большим вопросом": "Пока не особо понятно, что у них вообще происходит".



Какой базовый договор с Москвой хотят пересмотреть в Ереване

Какой базовый договор с Москвой хотят пересмотреть в Ереване

Поставки оружия и военной техники в рамках первого пакета контрактов (под их реализацию Москва выделила в 2016 году Еревану кредит в $200 млн) завершены, утверждает один из собеседников "Ъ": Минобороны Армении получило установки реактивной системы залпового огня "Смерч" и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы "Игла-С", наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А (с транспортно-заряжающими машинами), управляемые ракеты 9М113М (для противотанковых ракетных комплексов "Конкурс-М"), гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", а также средства связи. Второй контракт, по данным "Ъ", подразумевал продолжение поставок стрелкового оружия, средств инженерной связи и транспорта для перевозки личного состава. Предыдущее руководство Минобороны Армении хотело также приобрести второй дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер-Э" (восемь его пусковых установок были поставлены армянским военным по отдельному соглашению в 2016 году), а также истребители Су-30СМ. Сейчас эти планы подвешены.



Глава ереванского Института Кавказа Александр Искандарян в беседе с "Ъ", однако, призывает не проецировать события в Армении на внешнеполитические приоритеты страны. "Происходящее сейчас в Армении - это логика армянского внутриполитического процесса. Ее нужно рассматривать в контексте взаимоотношений вновь пришедших элит и элит старых,- говорит эксперт.- Эти события не несут внешнеполитической составляющей. Но их последствия не всегда бывают хорошо просчитаны".



Александра Джорджевич, Кирилл Кривошеев, Иван Сафронов, Владимир Соловьев, Елена Черненко

2 авг. 18 Источник - kommersant.ru

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