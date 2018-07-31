 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Помпео поставил миллионы против миллиардов Китая, - В.Скосырев
07:04 02.08.2018

Вашингтон бросает вызов экономической экспансии КНР в Азии
Владимир Скосырев
1 авг. 18

Госсекретарь США Майкл Помпео отправляется в Малайзию, Сингапур и Индонезию. Свои дипломатические усилия он подкрепит предложением предоставить инвестиции на 113 млн долл. Индо-Тихоокеанскому региону. Они помогут США противостоять китайскому контролю над странами, участвующими в проекте "Один пояс – один путь". Средства, обещанные Америкой, несоизмеримы с кредитами, выделяемыми Пекином. Но Вашингтон утверждает, что его деньги не обрастают откатами и махинациями.

Глава внешнеполитического ведомства США в преддверии своей поездки выступил на бизнес-форуме по Индо-Тихоокеанскому региону Американской торговой палаты. По его словам, средства правительства США по новым капиталовложениям для региона будут распределены следующим образом: 25 млн долл. на продвижение цифровой связи, 50 млн – на энергетические проекты и 30 млн – на инфраструктуру. Куда пойдут оставшиеся 8 млн, сказано не было.

Как передал CNN, Помпео сделал упор на обязательствах США в регионе и на принципах свободы и открытости. Тем самым он подчеркнул контраст с инвестиционной политикой Китая и его проектом "Один пояс – один путь". "Мир знает, что с американскими компаниями что видишь, то и получаешь. Честные контракты, честные условия, нет нужды в закулисных махинациях. Порядочность в практике бизнеса – это столп нашего экономического видения в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказал госсекретарь.

В отличие от президента США Дональда Трампа Помпео прямо не назвал Китай главным конкурентом Америки. Но он постоянно называл американские компании лучшими партнерами для стран, которые ищут иностранные инвестиции. США, утверждал он, "никогда не будут добиваться господства над регионом и будут выступать против любой страны, которая этого добивается".

Во время вояжа Помпео планируется объявить о дополнительной военной помощи странам региона. Возможно, на это и будут использованы 8 млн долл.

В любом случае предложенные суммы мизерны по сравнению с тем, что предлагает КНР, говорит Эсвар Прасад, бывший глава отделения Китая в Международном валютном фонде. Согласно инициативе "Один пояс – один путь", выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году, в порты, железные дороги и другие проекты в Азии, Европе и Африке должны быть вложены сотни миллиардов долларов. Цена программы астрономическая. Но Пекин надеется, что она подхлестнет спрос на китайские товары за рубежом и усилит влияние КНР на международной арене.

Предложения Помпео скорее всего усилят недоверие к США в Пекине и ухудшат двусторонние отношения, которые накалены из-за разногласий по торговле, предсказывает Пан Чжунин, эксперт по международным отношениям, работающий в Пекине.

Но американскую сторону это не останавливает. "В Вашингтоне осознали, что развитие, оборона и дипломатия должны работать рука об руку", – говорит исполнительный директор Корпорации зарубежных частных инвестиций США Дэвид Бохайгян. Более того, Вашингтон заручился поддержкой своей стратегии сдерживания Китая со стороны Австралии и Японии. Соединенные Штаты, Япония и Австралия сформировали тройственное партнерство для того, чтобы мобилизовать инвестиционные проекты, которые ускоряют экономический рост, способствуют процветанию Индо-Тихооканского региона, заявили в Корпорации зарубежных частных инвестиций США, австралийском Министерстве иностранных дел и торговли и японском Банке международного сотрудничества.

Помпео, как ожидают, во время своего турне объявит, как тройственный пакт будет финансировать инфраструктурные проекты. Как передала газета South China Morning Post, три страны решили действовать независимо от таких авторитетных международных организаций, как Всемирный банк и Азиатский банк развития.

Но и Китай не собирается уступать в негласной схватке. Он объявил о подготовке первого в истории саммита между Китаем и лидерами островных государств Тихого океана. На него должен прибыть Си Цзиньпин.

В то же время укрепляет связи со странами Тихого и Индийского океанов Народно-освободительная армия Китая. Шри-Ланке она передала в дар фрегат. А Филиппинам будут подарены четыре патрульных катера. Причем в Шри-Ланке китайцы будут обучать местных моряков.

Источник - ng.ru
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