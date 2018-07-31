На горизонте война за Ормузский пролив?

00:33 02.08.2018 ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Корпус стражей Исламской революции готов перекрыть Ормуз хоть завтра



То, что Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), больше известного как иранская ядерная сделка, удивлять не должно. Дело не в том, что сама эта сделка, как утверждал президент США Трамп, "обветшала" и "прогнила". И не в том, что Тегеран неким тайным образом продолжал работать над ядерным оружием – получившие три года назад свободу действий в Иране инспекторы МАГАТЭ имели доступ на все ядерные объекты республики и считают, что Тегеран соблюдал все условия соглашения: заморозил большую часть своей ядерной программы и теперь находится гораздо дальше от создания ядерного оружия, чем до заключения сделки.



В Белом доме крест на Исламской Республике Иран поставили еще в самый день ее рождения, 14 февраля 1979 года, когда аятолла Хомейни после свержения проамериканского шахского режима сформировал правительство без всякой оглядки на Вашингтон. Уже через полгода Джимми Картер обложил санкциями иранскую нефть, заморозил иранские вклады в американских банках и их зарубежных филиалах. С тех пор веревочка и вьется. Пострашнее атомной бомбы для Соединенных Штатов то, что страна, несмотря на агрессивное противодействие Вашингтона, становится региональным лидером на Ближнем и Среднем Востоке. Именно поэтому подписанное в 2015 году Ираном, США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией и Евросоюзом соглашение по ядерной программе Ирана (Совместный всеобъемлющий план действий) перестало устраивать Белый дом.



Ракетная программа Ирана - объект пропагандистских нападок со стороны США.



А Европа, подписавшая мировую с Тегераном три года назад, опять пошла на поводу у Вашингтона. Как пишет "Швейцария Деловая", стоило Ирану попытаться вернуть из Германии свои деньги (300 миллионов евро наличными), как германское ведомство по надзору за финансовым сектором и Управление финансовой информации запустили проверку этой транзакции на соответствие закону о кредитах и противодействию отмыванию денег. Иранцев легко понять: требуется снять со счета в Европейско-иранском торговом банке и обналичить собственные деньги, чтобы срочно вернуть их на родину до восстановления американских санкций. Однако немцы спешить не стали, они "срочно проверят риски отмывания денег или финансирования терроризма". Причина проста: посол США в ФРГ Ричард Гренелл потребовал от Берлина вмешаться и приостановить выдачу наличных властям Ирана, а правительство Ангелы Меркель прогнулось в очередной раз. Хотя, "учитывая, что еврозона по-прежнему находится в кризисном состоянии, вывод денег из Германии для ее властей и сам по себе, и как прецедент для других стран является нежелательным", – пишет "Швейцария Деловая".



Однако эта европейская "кухонная война" никак не сравнима с "кампанией максимального давления – с закапыванием в канаву Совместного всеобъемлющего плана действий, возвращением всех санкций против Ирана и угрозами применения оружия против иранских торговых партнеров; эта кампания должна привести иранское правительство назад за стол переговоров для переписывания ядерной сделки", отмечают аналитики Stratfor. По их мнению, откровенное "использование [против Ирана] комбинации экономических беспорядков, пропагандистских усилий и возможных скрытных действий в сотрудничестве с Израилем и Саудовской Аравией создаст условия для полного изменения [иранского] режима".



В актив Вашингтона, кроме союзных ему на антииранском фронте Израиля и Саудовской Аравии, добавились весенние протесты иранского населения и июньские демонстрации торговцев, страдающих от санкций больше всего. Сразу после выхода США из ядерного соглашения и расширения американских санкций, иранская национальная валюта обесценилась в два раза. Еще большим ударом по экономике Ирана станет требование США ко всем американским и иностранным компаниям прекратить импорт иранской нефти, дающей по стоимости 64 процента экспорта страны. Все это напоминает Ирак 2003 года. Напоминает еще и потому, что жесткие декларации Трампа по адресу иранского правительства не оставляют тому пространства для политического маневра, а это обостряет реакцию Тегерана на внешнее давление. Иранский президент Хасан Рухани уже склоняется к угрозам перекрыть Ормузский пролив и прервать поставки нефти в другие страны. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выразил готовность сделать это хоть завтра. Значит ли это, что послезавтра на Ближнем Востоке может начаться новое вторжение США? Ведь через Ормуз проходит 30 процентов мировой торговли и 18 миллионов баррелей нефти в день, два миллиарда из них – в Соединенные Штаты.



Что остается делать Ирану во избежание внутреннего взрыва недовольства по ливанскому (или югославско-сирийскому) сценарию? Снова начать испытывать свои баллистические ракеты, чтобы пугать американские корабли в Персидском заливе, и взяться за полный цикл программы по обогащению урана, чтобы было что положить на стол переговоров с Америкой?



Впереди нас ждет заключительная часть иранской трагедии, считает политический обозреватель Тони Карталуччи, когда США введут в схватку свою пятую колонну в Иране – запрещенные в России террористические организации Al Qaeda, ISIS и пока менее известную Народную организацию муджахеддинов (Mojahedin-e Khalq, MEK), чтобы стереть Иран как государство с карты мира. Последствия такого рода событий хорошо известны по Югославии, Ираку и Ливии. Источник - Фонд Стратегической Культуры

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