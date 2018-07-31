Казахстан не получит приоритета в РФ: почему стране так важен экспорт угля?

21:51 01.08.2018 Угольная промышленность Казахстана является основой энергетического комплекса и основой отопления для личных домохозяйств для более чем половины страны, где газификация пока низкая



В конце июля на закрытой части заседания Евразийского межправительственного совета Россия и Казахстан решили не подписывать готовившееся более года межправительственное соглашение, по которому уголь из Казахстана должен был получить приоритет при перевозке по железным дорогам России и перевалке в российских портах. Предполагалось, что в приоритетном порядке будет производиться транзит 14 млн тонн казахского угля в год. Против соглашения выступили Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и российские угольщики, которые указывали, что казахстанский уголь и так перевозится на тех же условиях, что и российский. Отразится ли отказ от подписания соглашения на отношениях Казахстана и России, рассуждает постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.



Угля в Казахстане очень много - запасов хватит на сотни лет, добывается он карьерным способом и поэтому очень дешевый, особенно экибастузский. С 2003 года добыча угля в стране выросла с 85 миллионов тонн в год до 120,5 миллиона тонн в 2012 году, затем добыча снизилась до 105 миллионов тонн. В 2018 году вполне может быть добыто не менее 110 миллионов тонн. Примерное распределение между внутренним потреблением и экспортом такое: 75% на внутреннее потребление, 25% на экспорт. То есть примерный объем экспорта - 25?27,5 миллиона тонн. Большая часть экспортного угля уходит в страны ЕАЭС, в частности в Россию, где сибирские ТЭЦ ориентированы на казахстанский уголь еще с советских времен. Еще около 5?7 миллионов тонн уходит в дальнее зарубежье. Вот для них и нужны порты России.



Есть еще один аспект. Уголь является одним из главных грузов государственной железнодорожной компании "Казахстан Темир Жолы" - он обеспечивает рентабельность грузовых перевозок по всей стране. Чем больше везут угля, тем лучше компании и выше ее прибыль.



Надо понимать, что угольный рынок Казахстана очень жестко консолидирован - есть всего несколько крупных месторождений, которые контролируются четырьмя компаниями: ТОО "Богатырь Комир" (совладельцы РУСАЛ и государственное АО "Самрук-Энерго"), АО "Каражыра", "Евроазиатская энергетическая корпорация", которой принадлежат АО "Шубарколь комир" и "Разрез Восточный", плюс угольное подразделение "Арселор Миттал". По сути, рынок угля управляется всего четырьмя компаниями. Им очень легко представить государству и на внешний рынок общую позицию.



Неудивительно, что они активно лоббировали свои интересы через казахстанское правительство по приоритету в российских портах. Тут есть еще такой расчет - внутреннее потребление угля в Казахстане может снизиться из-за газификации, поэтому надо заранее озаботиться доступом на внешние рынки.



Взамен на доступ к российской инфраструктуре Казахстан может предоставить и предоставляет доступ к своей инфраструктуре. К примеру, "Транснефти" - к нефтепроводу "Атасу - Алашанькоу" по низким тарифам в Китай. Но тут есть разница в загрузке - если портовая и припортовая инфраструктура России перегружена, и там есть проблемы с доступом, то у Казахстана инфраструктура в виде железных дорог, портов, грузовых терминалов недогружена. Стране нужны новые грузы. Но российские грузоотправители пока ей не сильно заинтересовались.



Как итог, повлияет ли отказ от межправительственного соглашения на казахстанско-российские отношения?



На мой взгляд, нет, по следующим причинам:



1. Казахстанцы и так уже пользуются инфраструктурой России и даже купили порт на Балтике, так что особых проблем у них нет.



2. Желание получить приоритетный доступ к портам - это, так скажем, немного завышенные требования, которые выдвинуты по принципу "А вдруг получится?". Да, не получилось, но это нормальный риск.



3. 14 миллионов тонн угля на экспорт в дальнее зарубежье - это пока слишком много для казахстанской угольной отрасли и в два раза больше, чем могут экспортировать сейчас. Для того чтобы получить такое количество угля на экспорт, надо иметь добычу в 120 миллионов тонн и выше. Но остается вопрос: нужно ли где-то столько казахстанского угля?

4. Резервы казахстанского рынка, несмотря на газификацию, далеко не исчерпаны - прошлогодний осенний кризис на рынке угля показал, что качественного шубаркольского или каражыринского угля самим казахстанцам для отопления домов не хватает. Не говоря уже об экспорте. А потребности населения и экономики растут.



Так что не стоит переживать по этому поводу, это стандартная конкурентная борьба за рынки и за увеличение прибыли.



Марат Шибутов Источник - REGNUM

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