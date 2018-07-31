Новым полпредом (губернатором) Иссык-Кульской области Киргизии назначен Акылбек Осмоналиев

20:52 01.08.2018 Мунара Боромбаева.



Новым полпредом Иссык-Кульской области назначен Акылбек Осмоналиев. Об этом КирТАГ сообщили в полномочном представительстве правительства КР в Иссык-Кульской области в среду.



Акылбек Осмоналиев назначен полномочным представителем правительства КР в Иссык-Кульской области.

Отмечается, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал соответствующее распоряжение. Сегодня нового главу региона представят коллективу.

А. Осмоналиев с декабря 2017 года занимал должность первого заместителя управляющего делами президента и правительства КР.

Напомним, предыдущий глава региона Узарбек Жылкыбаев назначен руководителем Ошской области. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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