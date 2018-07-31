|Новым полпредом (губернатором) Иссык-Кульской области Киргизии назначен Акылбек Осмоналиев
20:52 01.08.2018
Мунара Боромбаева.
Новым полпредом Иссык-Кульской области назначен Акылбек Осмоналиев. Об этом КирТАГ сообщили в полномочном представительстве правительства КР в Иссык-Кульской области в среду.
Акылбек Осмоналиев назначен полномочным представителем правительства КР в Иссык-Кульской области.
Отмечается, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал соответствующее распоряжение. Сегодня нового главу региона представят коллективу.
А. Осмоналиев с декабря 2017 года занимал должность первого заместителя управляющего делами президента и правительства КР.
Напомним, предыдущий глава региона Узарбек Жылкыбаев назначен руководителем Ошской области.