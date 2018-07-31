Российских журналистов в ЦАР похитила, пытала и казнила джихадистская банда "Селека"

20:45 01.08.2018 Российские журналисты, которые были убиты в Центральноафриканской республике, перед гибелью были похищены повстанцами. Об этом сообщает Palmarescentrafrique.com со ссылкой на источник.



По данным портала, журналисты были похищены, подвергнуты пыткам и убиты повстанцами мусульманской группировки "Селека".



Как отмечается, эта группировка контролирует окрестности города Декоа, который находится между городами Сибю и Кага-Бандоро.



Ранее СМИ сообщили, что причастными к убийству троих российских журналистов на территории ЦАР могут быть боевики из исламистской группировки "Селека".



31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Источник - gazeta.ru

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