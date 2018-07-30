Венгерская Советская Республика: взлет и падение мировой революции

13:35 01.08.2018 1 августа 1919 г. в Венгрии была свергнута провозглашенная в марте советская республика



Венгерская Социалистическая Республика (на карте обозначена красным)



История создания, борьбы и падения Венгерской Советской Республики неразрывно связана с судьбой Октябрьской Социалистической революции и великими надеждами, греющими сердца большевиков, о мировой революции. На события в Венгрии оказывал непосредственное влияние Владимир Ленин, который держал постоянную связь с лидером венгерских коммунистов Белой Куном. Большевики с восторгом следила за победами товарищей в Чехословакии и с болью и сожалением приняли поражение Венгрии от румынских войск 1 августа. Падение республики стало ударом по чаяниям о мировой революции.



Условия для создания Венгерской Социалистической Республики формировались стремительно - сразу же после поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне. Особенностью провозглашения диктатуры пролетариата в Венгрии можно считать мирный переход власти к коммунистам. Однако прежде необходимо рассмотреть предпосылки революции.



Крах империи



Поражение Австро-Венгрии в Первой мировой войне сформировало революционную ситуацию на всем пространстве империи. Парламент Венгрии разорвал унию с Австрией и провозгласил независимость еще 17 октября 1918 года, после публикации днем ранее манифеста императора Карла о преобразовании империи в федерацию. Отсутствие демаркации границы и территориальные споры сформировали сложный военно-политический ландшафт на пространстве бывшей империи. Одним из факторов падения Венгерской Социалистической Республики стал конфликт с Чехословакией и Румынией.



25 октября "красный граф" Михай Каройи сформировал оппозиционное Национальное правительство Венгрии, а через пять дней выступил в парламенте с пламенной речью, в которой призвал к закреплению завоеваний на фронте. Ранее легализованные социал-демократы отреагировали на речь призывом к вооруженному восстанию.



"Революция астр"



Ранним утром 31 октября 1918 года к королевскому дворцу стали стягиваться огромные массы вооруженных людей с астрами на одежде. "Революция астр" не встретила сопротивления со стороны действовавшего правительства. В результате эрцгерцог Иосиф Август бежал, а назначенный 27 октября ставленник венгерского двора, премьер-министр Янош Хадик сложил с себя полномочия. Каройи стал премьером. На новый кабинет министров была возложена задача сохранения территориальной целостности страны, что было практически невозможно в условиях поражения Австро-Венгрии. В новое правительство также вошли два представителя правой социал-демократии - Э. Тарами и Ж. Кунфи. Вместе с тем в Венгрии были созданы Советы рабочих депутатов, которые с обострением кризиса набирали авторитет.



Центробежные тенденции, раздирающие империю, отразились и на Венгрии - в конце октября независимость провозгласили Загребское народное вече и Словацкий национальный совет. Кроме того, на Трансильванию неравнодушно смотрела Румыния.



3 ноября между Австро-Венгрией и Антантой было подписано перемирие. Однако это не остановило наступление Антанты на Балканах. 13 ноября в Белграде перемирие было подписано между правительством Каройи и Антантой на условиях отмены всеобщей воинской повинности и сокращения венгерских войск до восьми дивизий. Документ просуществовал три дня - Каройи разорвал соглашение с Антантой 16 ноября, надеясь на более выгодные условия, распустил парламент и подписал декрет об установлении Народной Республики. Каройи стал президентом, что считается окончанием "революции астр".



Однако в стране стояла проблема снабжения и отделения территорий, что вызывало острое недовольство народных масс. Коалиционное правительство не смогло заключить справедливое мирное соглашение с Антантой, разрешить аграрный вопрос. Кроме того, продовольственный кризис усиливал голод. Росла экономическая разруха. Все эти факторы приводили к протестам против правительства Каройи.



Создание Венгерской коммунистической партии (ВКП)



Коммунистическая партия выходит на арену политических событий Венгрии 24 ноября 1918 года. Ее создание, программа и методы борьбы непосредственно связаны с РСДРП (б).



История ВКП неразрывно связана с именем выдающегося революционера, уроженца венгерской Трансильвании Белы Куна. Как большевик лидер венгерских коммунистов оформился в русском плену, куда попал в 1916 году, так как служил в австро-венгерских войсках.



После февральской революции в России Бела Кун вступил в ряды РСДРП (б) и занял ответственный пост в томском губернском комитете партии, а также в редакции журнала "Сибирский рабочий" и газете "Знамя революции". Ядро будущей Венгерской коммунистической партии было сформировано 24 марта 1918 года, когда Бела Кун вместе со своими соратниками организовал венгерскую группу при РСДРП (б).



В отличие от чехов, венгры с энтузиазмом вступали в ряды Красной Армии, чему немало способствовал Бела Кун и его соратник Тибор Самуэли, выпуская венгерскую газету "Социальная Революция". До возвращения в Венгрию интернационалисты, включая Белу Куна, сражались на фронтах Гражданской войны. Лидер венгерских коммунистов участвовал в боях против чехословацкого корпуса, Колчака, подавлял левоэсеровский мятеж.



Бела Кун вернулся в Будапешт на следующий день после окончания "Революции астр", 17 ноября 1918 года, а 24 ноября была создана Венгерская коммунистическая партия. В основном печатном органе партии "Красная газета" Кун беспощадно критиковал Каройи и разносил социал-демократов, несмотря на желание диалога со стороны последних.



На первых порах партия представляла собой лишь несколько сотен представителей радикальной интеллигенции. Перед Куном стояла задача привлечь на свою сторону рабочих. И он блестяще справился с ней - через два месяца, в феврале, партия насчитывала от 30 до 40 тыс. членов.



Провозглашение Венгерской Социалистической Республики



Зимой 1918/1919 годов кризис в Венгрии нарастал, и Каройи не мог с ним справиться. 22 февраля 1919 года ВКП организовала демонстрацию у здания редакции официальной газеты социал-демократов "Народное слово". Протесты переросли в вооруженное столкновение с охранниками. В результате почти все руководители коммунистов, включая Белу Куна, были арестованы. Однако лидер коммунистов продолжил организационную работу и в тюрьме, подготавливая союз с социал-демократами.



Антанта не могла не воспользоваться кризисом в Венгрии. 19 марта представитель держав-победительниц подполковник Вике направил правительству Венгрии ноту с требованием отчистить от войск восточную границу Венгрии, уступив ее Румынии. Правительство Каройи не решилось признать ультиматум и сложило с себя полномочия.



Катастрофическая ситуация вынудила социал-демократов обратиться за помощью к коммунистам. Представители власти явились к членам ВКП с просьбой о помощи непосредственно в тюрьму. И уже 21 марта была создана Венгерская Социалистическая Республика во главе с революционным правительством, которое возглавил лидер социал-демократов Шандор Гарбаи.



Основными пунктами соглашения между коммунистами и социал-демократами было создание единой Социалистической партии, немедленное разоружение буржуазии, создание Красной Армии, идейный и военный союз с советской Россией и диктатура пролетариата.



РСФСР и ВСР



Номинально Бела Кун стал комиссаром иностранных дел, но реальная власть принадлежала именно ему. В своем сообщении Ленину Кун писал:



"Мое личное влияние в Революционном правительстве настолько велико, что диктатура пролетариата будет решительно установлена".



В России о событиях в Будапеште узнали во время работы VIII съезда РКП (б). Съезд телеграфировал в Венгрию: "Восьмой съезд РКП (б) с восторгом приветствует Советскую республику Венгрии… Рабочий класс России придет на помощь вам всем, чем только сможет".



Ленин возлагал на венгерский опыт большие надежды. Переход к диктатуре пролетариата произошел мирным путем. Вождь русских коммунистов осмысливает это событие в докладе на пленуме Моссовета 3 апреля:



"Задачи Советской власти будут легче, она сможет работать без того насилия, без того кровавого пути, который нам навязали господа Керенские и империалисты… Другие страны приходят другим путем, более человеческим, приходят к тому же - к Советской власти. Вот почему пример Венгрии будет иметь решающее значение".



Однако кроме внутренних врагов, у венгерских коммунистов существовали несравненно более мощные внешние силы, и путь венгерской революции был не менее жестоким. Тем не менее ВСР фактом своего существования оказала существенную помощь России. Так, французский генерал Франше д"Эспере, командовавший интервенцией под Одессой, писал в мемуарах, что революция в Венгрии помешала ему осуществить планы против России.



22 марта нарком РСФСР по иностранным делам Георгий Чичерин в радиограмме Беле Куну, описывая тяжелое положение России на западном фронте, отметил, что союзник Москвы в центральной Европе является огромной помощью российской революции. Москва и Будапешт связывались по радио. Бела Кун периодически консультировался с Лениным, Луначарским и Чичериным. За 133 дня существования республики было передано более 100 радиограмм.



Первые шаги



Первым делом коммунисты вывели из состава правительства всех социалистов. Это произошло через несколько дней после формирования Революционного правящего совета, в котором у социал-демократов 21 марта было большинство.



Новое правительство немедленно отменило все аристократические титулы и привилегии, отделило церковь от государства, гарантировало свободу слова и собраний, ввело бесплатное образование, национализировало промышленные и коммерческие предприятия, а также жилой сектор, банки, транспорт, медицинские, культурные учреждения и земельные участки площадью более 40 га.



25 марта из частей Народной армии правительства Каройи и Красной гвардии была сформирована Красная Армия, численность которой в апреле составила 56 тыс. человек. Бывшие военнопленные из России участвовали в составе интернационального полка Красной Армии Венгрии. Русский батальон насчитывал около 1 тыс. штыков. На помощь социалистической республике пришли также украинцы и русины из Закарпатья.



Поражение на восточном фронте



Вопрос территориальной целостности Венгрии и продолжающиеся попытки Будапешта отстоять границу в прежних пределах не давали покоя странам Антанты. 4 апреля южноафриканский генерал Смэтс прибыл в Будапешт и предложил правительству Белы Куна выполнить условия, предложенные ранее Каройи, т. е. отвести войска и уступить часть территории Румынии. В обмен Антанта обещала снять блокаду Венгрии и занять дружественную позицию в территориальных спорах с Румынией, Чехословакией и Югославией. В ходе переговоров Кун потребовал, чтобы румынская армия вернулась на линию реки Муреш. Стороны зашли в тупик.



16 апреля румынская армия, обеспеченная вооружением и офицерским составом из Франции, начинает наступление на восточном фронте по всей демаркационной линии на укрепленные позиции Венгрии. После ожесточенных боев 20 апреля румынская армия достигла линии, установленной Антантой. Однако румыны продолжили наступление, и к 1 мая установили контроль над восточным берегом реки Тисы. Потерпев поражение на восточном фронте, Бела Кун предложил перемирие, которое было принято.



Создание Словацкой Советской Республики



Перемирие позволило коммунистической Венгрии укрепить свои войска. В Красную Армию пришли офицеры, воевавшие в годы Первой мировой на стороне Австро-Венгрии. Венгрия стала готовиться к наступлению уже на северном фронте, против Чехословакии, которая была ослаблена боевыми действиями с Румынией. Успешный маневр мог позволить окружить северные части румын и решить ситуацию на восточном фронте.



20 мая под руководством полковника Аурела Штромфельда Красная Армия начала боевые действие против Чехословакии. Наступление развивалось хорошо, что создало угрозу для румынской армии. Северная группировка румынских войск отступила к Тисе.



После успешной кампании против Чехословакии 6 июня венгры вышли к Карпатам. 16 июня была создана Словацкая Советская Республика. Успешные действия венгерской Красной Армии создали положительную политическую ситуацию для Будапешта. Силы Антанты не заставили себя долго ждать.



Обман и предательство



8 июня премьер-министр Франции Жорж Клемансо потребовал от Венгрии немедленно отвести войска на линию, установленную Антантой. Взамен был обещан отход Румынии от берегов Тисы. Это предложение привело к ожесточенным спорам внутри объединенной Социалистической партии - социал-демократы выступили за немедленное принятие условий соглашения.



Ультиматум был принят 24 июня решением Всевенгерского съезда Советов, который проходил с 14 по 24 июня в Будапеште. За развитием ситуации с напряжением смотрели из Москвы. 18 июня Ленин радиографировал венгерским товарищам, что нужно использовать "всякую возможность хотя бы для временного перемирия или мира… чтобы дать отдых народу. Но ни на минуту не верьте Антанте, она вас надувает и только выигрывает время, чтобы лучше душить вас и нас".



В конце концов Ленин оказался прав. Однако ошибочное решение было принято. 30 июня Красная Армия Венгрии начала отвод войск за условленную линию. Решение вызвало негодование среди военнослужащих, солдаты отказывались покидать позиции. Кроме того, отвод войск привел к падению Словацкой Советской Республики. При этом Румыния отказалась отступать от берегов Тисы к линии демаркации, нарушив соглашение. В целом отступление усугубило кризис в Венгрии.



Дальнейшие события развивались стремительно, и судьба республики решилась за несколько дней. 20 июля Революционный венгерский совет утвердил план наступления на позиции румын, который начался 30 июля. Однако из-за предательства штабного офицера Румыния начала контрнаступление и полностью разбила Красную Армию. 1 августа произошло падение Венгерской Социалистической Республики.



Последствия



1 августа в Будапеште было создано "профсоюзное" правительство правого социалиста Дьюлы Пейдля, которое за шестидневное свое существование смогло уничтожить все завоевания, достигнутые коммунистами. В России с глубокой скорбью было воспринято поражение революции.



5 августа газета "Правда" писала: "За спиной своих товарищей венгерские соглашатели сговорились с союзниками и совершили переворот… Образовано чисто социалистическое правительство, которое восстановило частную собственность… Именующие себя социалистами восстановили капиталистический строй".



6 августа группа контрреволюционеров-монархистов разогнала правительство социал-демократов и провозгласила правителем эрцгерцога Иосифа Габсбургского. В стране начался белый террор. Многие коммунисты и бывшие офицеры Австро-Венгрии, пришедшие в Красную Армию, были расстреляны и репрессированы.



Падение советской Венгрии не могло сломить веру русских коммунистов в мировую революцию. В августе пресса была полна надеждами на скорый прорыв и восстановление коммунистической Венгрии.



На Украине газета "Большевик" писала: "Пройдет несколько исторических минут, и советские республики снова увидят Венгрию в своей семье, не отрезанную, как была она эти три месяца, а в самом тесном с нами единении. Коммунистическая революция непобедима".



В России осмысливать новую реальность без "безальтернативной" мировой революции пришлось в 20-е годы. Однако это совсем другая история.



Илья Дубровин Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533119700

Новости Казахстана

