В казахстанском Тарбагатае найден сакский царский курган - поднято 3000 драгоценных предметов!

13:24 01.08.2018 В Казахстане во время раскопок был найден царский курган рода саков с золотыми драгоценностями



Поразительный клад с золотыми драгоценностями которым более 2, 800 лет был найден археологами во время раскопок в Казахстане. Было обнаружено около 3 тысяч драгоценных предметов внутри кургана "Елеке Сазы" в Таргабатайском районе, пишет британская газета Daily Mail.



Считается, что эта "бесценная" сокровищница принадлежит королевскому роду или элитной знати рода саков, что когда-то царствовали в Центральной Азии.



Среди находок оказались серьги в форме колоколов, золотые пластины с заклепками и ожерелье с драгоценными камнями. Золотые бусины, украшающие одежду, были изготовлены с использованием сложных методов микропайки, что указывало на исключительно высокий уровень ювелирных навыков мастеров того времени, отмечается в статье.



Археологи ожидают найти и останки владельцев этих сверкающих сокровищ, но они еще не приступили к выкапыванию их могил.



"Большое количество ценных находок в этом кургане позволяет нам утверждать, что здесь захоронены мужчина и женщина - правители или люди, принадлежавшие к элите сакского общества", - говорит ответственная за раскопки профессор Зейнолла Самашева.



"Эта находка дает нам совершенно иное представление об истории нашего народа", - отмечает глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.



"У древних людей были исключительные навыки в охоте, добыче полезных ископаемых, продаже и изготовлении ювелирных изделий. Мы являемся наследниками великих людей и великих технологий", - рассказывает также Даниал.



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На местности "Елеке Сазы" расположено около 200 курганов, где эти сокровища и были найдены, но многие из курганов были опустошены еще в древние времена. Эта местность с богатыми пастбищами считается "раем царей саков".



Первые ювелирные изделия здесь были извлечены два года назад, хотя во времена правления Петра 1 часть сокровища была перемещена. Несмотря на это, эксперты считают, что они найдут еще больше золотого наследия рода саков.



"Здесь много курганов и перспективы довольно высоки", - заключил ведущий казахский археолог Ербен Оралбай.



Саки считаются восточными ветвями скифских народов. Они являлись кочевым племенем и разговаривали на языке схожим с иранским. Источник - ca-news.org

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