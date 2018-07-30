|В Туркмении новый глава Мин-ва торговли и ВЭС Амандурды Ишанов
13:17 01.08.2018
Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве
Указом главы государства Довран Оразмырадов освобожден от должности министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана в связи с переходом на другую работу.
Новым главой министерства торговли и внешнеэкономических связей назначен Амандурды Ишанов, до этого занимавший пост председателя Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.
Указом главы государства председателем туркменской товарно-сырьевой биржи назначен Бегенч Чарыев, ранее работавший директором Туркменского национального института демократии и прав человека при президенте Туркменистана.