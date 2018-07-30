 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нулевая терпимость по-казахстански, - В.Эйхгорн
13:10 01.08.2018

Владимир Эйхгорн, caravan.kz, 1 августа 18

Привокзальные площади городов остаются эпицентром теневого бизнеса. Путаны недорого, квартиры посуточно, маршрутки, нелегально выезжающие на междугородние рейсы, помогайки, способные найти железнодорожный билет на любой поезд, – такое подпольное предпринимательство процветает почти у любого вокзала. Именно помогайки стали причиной дефицита билетов при пустых поездах.
Еще недавно 30-летний Данияр (так он попросил себя называть) был обычным безработным. Теперь у него собственный бизнес – он приторговывает железнодорожными билетами, а точнее, ищет тех, кто хотел купил билет, да не смог. Схема работы у таких "помогаек" незамысловатая: нужно заранее выкупить несколько мест в поезде, намеренно создавая дефицит, а в последний момент найти желающих уехать. Вместе с ними Данияр идет в частную билетную кассу, там сдает свои проездные документы и быстро оформляет освободившиеся места на новых пассажиров.
– Когда я возвращаю свой билет в кассу, система фиксирует возврат и снова "выкидывает" это место на продажу в общий доступ. Важно быстро ввести данные потенциального пассажира, с которым я на улице договорился, и тогда "поймать" свободный билет несложно, – делится премудростями своего ремесла Данияр.
Такой билет обходится покупателю раза в полтора дороже того, который можно было бы приобрести в кассе "Пассажирских перевозок". Можно было бы, да сложно – для этого помогайки в сотрудничестве с частными билетными кассами и выкупают места заранее. Образовавшуюся при повторной продаже маржу делят между собой. Доход налом и каждый день. Никакого криминала, обычная теневая экономика.
Риски, конечно, тоже есть. Если нового пассажира на выкупленное ранее место найти не удается, то билет приходится просто возвращать, а за это предусмотрены комиссионные. Но эти расходы не настолько велики, чтобы отказываться от выгодного бизнеса. А то, что в последний момент люди выкупить освободившиеся места не успевают и поезда в итоге ходят полупустыми, так это – не головная боль помогаек.
Тем временем раздосадованные дефицитом билетов пассажиры требуют навести порядок в этой сфере.
– Сейчас сезон отпусков, каникул, а билетов не купишь. В августе школьники и студенты начнут возвращаться к месту учебы, им тоже у посредников втридорога покупать? При этом в вагонах часто много свободных мест. Как это понять? – задается вопросами юрист, член комиссии по правам человека при Президенте РК Марат БАШИМОВ. – У населения формируется очередной повод для возмущения. Нам нужно социальное напряжение? Нет! Значит, надо жестко навести порядок.
Билетные помогайки на вокзалах работают рядом с попрошайками, проститутками и прочими представителями нелегального бизнеса. Парадокс, но весь этот беспредел происходит под носом у правоохранителей, уточняет Башимов.
– Много лет говорим о нулевой терпимости, о борьбе с теневым предпринимательством. А в реальности видим совсем другое. Сколько лет назад нам сказали: на вокзалах контролируем ситуацию. А по факту там бардак! Как можно с этим не бороться? Они же знают все эти схемы, всех этих "предпринимателей" в лицо! Отлично знают, кто и чем занимается. Почему не реагируют? Целыми днями там ходят, территория привокзальная камерами напичкана, все на виду, – констатирует юрист. – Раз не реагируют, у людей может возникнуть справедливый вопрос: а не крышуют ли они этот бизнес? Считаю, что в данном случае надо жестко спросить с линейной полиции, с транспортной прокуратуры, которые должны курировать порядок на привокзальных площадях, и у которых есть для этого полномочия. Они обязаны нести ответственность за свою работу.
Налоговой службе, так озабоченной сейчас самозанятыми, тоже неплохо было бы обратить внимание на вокзальных "предпринимателей", отмечает эксперт. Если все заинтересованные государственные службы перестанут закрывать глаза на незаконный бизнес помогаек, то и их нелегальная торговля будет остановлена, и проблема дефицита железнодорожных билетов будет, наконец, решена, считает Марат Башимов.
Может помочь этому и ужесточение наказания. Сейчас в Административном кодексе РК нет статьи для билетных помогаек. Их можно привлечь разве что за приставание, а это – штраф в 5 МРП, то есть примерно 12 тысяч тенге. За рецидив в течение года – 10 МРП или адмарест сроком до пяти суток. Такое наказание посредников не пугает.
– Учитывая, к какому негативному результату приводит деятельность таких посредников, в этой сфере должно быть ужесточено наказание. Если два штрафа человека ничему не научили, значит, надо предусмотреть для него уголовную ответственность, – говорит юрист.
А пока на вокзалах продолжает процветать нелегальный бизнес под пристальным взглядом людей в погонах. Такова нулевая терпимость по-казахстански.

Источник - караван
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