 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан решил блокировать сайты с экстремистским контентом
13:06 01.08.2018

Узбекистан будет официально блокировать сайты с экстремистским контентом. Это предусмотрено Законом "О противодействии экстремизму", подписанным накануне президентом Шавкатом Мирзиеевым. Документ вступит в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования (31 июля), сообщают местные СМИ.

"Материалы, атрибутика и символика экстремистских организаций в установленном порядке подлежат уничтожению или удалению. При невозможности удаления таких материалов, атрибутики или символики, размещенных в СМИ либо сетях телекоммуникаций, в том числе в Интернет, доступ к ним ограничивается", – отмечается в законе.

Кроме того, документ позволяет применять меры ответственности к провайдерам, которые не обеспечат блокировку. При этом есть в документе пункт и об освобождении от ответственности для раскаявшихся экстремистов.

"В случае добровольного отказа от участия в экстремистской деятельности, сообщения об этом соответствующим государственным органам и активного способствования предотвращению наступления тяжких последствий и реализации целей экстремистов лицо освобождается от ответственности в соответствии с законодательством", – отмечается в законе.

Источник - ca-news.org
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