Узбекистан решил блокировать сайты с экстремистским контентом

13:06 01.08.2018 Узбекистан будет официально блокировать сайты с экстремистским контентом. Это предусмотрено Законом "О противодействии экстремизму", подписанным накануне президентом Шавкатом Мирзиеевым. Документ вступит в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования (31 июля), сообщают местные СМИ.



"Материалы, атрибутика и символика экстремистских организаций в установленном порядке подлежат уничтожению или удалению. При невозможности удаления таких материалов, атрибутики или символики, размещенных в СМИ либо сетях телекоммуникаций, в том числе в Интернет, доступ к ним ограничивается", – отмечается в законе.



Кроме того, документ позволяет применять меры ответственности к провайдерам, которые не обеспечат блокировку. При этом есть в документе пункт и об освобождении от ответственности для раскаявшихся экстремистов.



"В случае добровольного отказа от участия в экстремистской деятельности, сообщения об этом соответствующим государственным органам и активного способствования предотвращению наступления тяжких последствий и реализации целей экстремистов лицо освобождается от ответственности в соответствии с законодательством", – отмечается в законе. Источник - ca-news.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533117960

Новости Казахстана

