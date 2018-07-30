Во вьетнамском Дананге открыли высотный мост, который поддерживают огромные ладони (видео)

12:58 01.08.2018 Во вьетнамском городе Дананг, что расположен на побережье Южно-Китайского моря, открылся новый уникальный мост.



Мосты Дананга это своего рода местные достопримечательности. До июня 2018 года всего их в городе было девять, самые знаменитые из которых - вращающийся мост-конструктор через реку Хан (Han River Bridge), мост Tran Thi Ly в виде гигантского 731-метрового паруса, мост Туан Фуок (Thuan Phuoc) - копия моста "Золотые Ворота" в Сан-Франциско и мост Дракона или Dragon Bridge, через всю длину которого пролегает фигура огнедышащего дракона, создавая впечатление, что он парит.



Однако новый, десятый по счету, мост под названием "Золотой", открывшийся около месяца назад, стал еще одной главной достопримечательностью Дананга, благодаря уникальной архитектуре. Желтый мост длиной 150 метров покоится на высоте 1400 м над уровнем моря на двух гигантских ладонях, которые "выступают" из скалы. Дизайнеры из архитектурного и ландшафтного бюро TA Landscape Architectur добились такого эффекта, что стальные поддерживающие мост руки выглядят так, будто вырезаны из камня.



К мосту на территории развлекательного парка на плоской вершине горы Ба На можно подняться в вагончике канатной дороги. С него открывается фантастический вид на окружающие курорт леса, горы и на город Дананг.





Источник - NEWSru.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533117480

Новости Казахстана

