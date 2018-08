ЦентрАзия | The New York Times: Геополитика XXI века претерпевает трансформацию

Вероятность одной из самых опасных конфронтаций между США и Китаем продолжает возрастать. Стороны развертывают боевые корабли, подымают в воздух бомбардировщики и непрестанно обмениваются угрозами. Все это вызвано растущим мастерством КНР в использовании, наверное, самого непримечательного природного ресурса - песка, пишет Винс Бейсер в статье для американского издания The New York Times.



Напряженность возникла в связи с созданием китайских искусственных островов в одном из самых стратегически важных районов Южно-Китайского моря, через который проходит большая часть морских маршрутов. В данном районе обитает около 10% мировых запасов рыбы. Более того, миллиарды баррелей нефти и триллионы кубических метров природного газа находятся под морским дном. Поэтому неудивительно, что практически каждое региональное государство - Китай, Тайвань, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины - претендует на десятки скал и рифов, входящих в архипелаг Спратли.



На протяжении десятилетий территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море, включая район Спратли, продолжали нарастать. В 1988 году Китай занял районы Спратли, на которые претендовал Вьетнам, в результате столкновений погибли несколько десятков солдат. С 2014 года Пекин задействовал свою индустриальную мощь для создания искусственных островов.



За последние несколько лет Китай создал армаду дноуглубительных кораблей. Начиная с 2000 года объемы ежегодных дноуглубительных работ возросли более чем в три раза, превысив один миллиард кубометров песка и грязи. К концу 2013 года был создан флот из дноуглубительных кораблей, которые должны были расширить подконтрольную КНР территорию в архипелаге Спратли. В течение последующих 18 месяцев этот флот создал около 3 тыс. акров новой земли.



Подобный способ создания искусственных островов становится все более распространенным явлением. Ряд стран, включая Сингапур, Нидерланды и Объединенные Арабские Эмираты, используют дноуглубительные суда для расширения своей береговой линии и для создания искусственных островов.



Только за 2015 год Китай создал участки искусственной суши, которые по площади были сопоставимы с двумя Манхэттенами. По словам голландской исследовательской группы, с 1985 года в мире было создано 5 тыс. 237 квадратных миль искусственных земель, т. е. еще один штат Коннектикут.



Процесс создания искусственных участков земли часто влечет за собой огромный экологический ущерб. Недавно Китай приостановил осуществление всех коммерческих проектов по созданию искусственных земель из-за вреда, причиняемого коралловым рифами и прибрежным экосистемам. У Китая есть достаточно опыта в данном вопросе. Как отметил один из американских морских биологов, создание китайских искусственных островов в архипелаге Спратли привело к самой стремительной "постоянной потере площади коралловых рифов в истории человечества".



Однако самая большая проблема заключается в том, что Китай создает искусственные острова для реализации своих военных амбиций. Как только песок на искусственных островах Спратли высох, сразу же начиналось строительство военных баз. Вооруженные силы КНР разместили на островах систему ПРО, создали взлетно-посадочные полосы для посадки военных самолетов и портовые сооружения, способные принять атомные подводные лодки.



Рост военного влияния КНР в Тихом океане обостряет отношения между Пекином и Вашингтоном, а также американскими союзниками в Тихоокеанском регионе. В ходе слушаний в Конгрессе бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сравнил деятельность КНР в архипелаге Спратли с деятельностью России в Крыму. Недавно бомбардировщики B-52 вновь пролетели над спорной территорией, а два военных корабля прошли вблизи архипелага Спратли.



В июне 2018 года министр обороны Джеймс Мэттис осудил политику КНР в Южно-Китайском море, охарактеризовав ее как политику "запугивания и принуждения". Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ответ, что "мы не можем потерять ни одного дюйма (нашей) территории".



Все свидетельствует о том, что в XXI веке геополитическая могущество находится в руках не только тех, кто контролирует ту или иную территорию, но и тех, кто может создавать искусственные земли.



