Спекулянт против Абая - раскачка Казахстана началась, - А.Уваров

12:34 01.08.2018 АНДРЕЙ УВАРОВ



Спекулянт против Абая - раскачка Казахстана началась



Казахстан с его готовыми трещинами готовят к расколу



Стабильный в течение длительного времени Казахстан приближается к политическому стрессу. Этот стресс готовят посредством формирования общественной ненависти к семье Елбасы, путем нападок на ЕАЭС, с помощью проукраинской агитации, через уход из пространства русскокультурной цивилизации, через навязывание латиницы и отработку информационных вбросов, направленных на "сокрушение основ".



Все это было спроектировано когда-то изобретателем "цветных революций" Джином Шарпом и отработано британскими и американскими "волонтерами демократии" с представителями казахстанских НПО.



Объектом очередной атаки стал Абай Кунанбаев – культовая фигура казахской истории и литературы, титан мысли, долгое время непререкаемый общественный авторитет.



Для его топтания нашли "спустившегося с ветки саксаула" (цитата из социальных сетей) бизнес-коуча Нурлана Байдильду, которого рекомендуют как "эксперта в тендерах с 13-летним опытом, профи в бизнес-процессах с сотней успешных кейсов, серийного предпринимателя". В народе таких называют проще – спекулянт. Этот спекулянт с 13-летним стажем решил не только встать на одну ступень с Абаем, что отличает нынешних нуворишей, но и столкнуть народного героя, "отменить" его значение для народа.



Для стартапа боец тендерного фронта Байдильда записал видеоролик со своей амбициозной болтовней.









Суть претензий: "Я не признаю Абая Кунанбаева великим и его места в истории казахского народа, которые он сейчас занимает", – говорит персонаж, которого знают от силы 0,001 % населения Казахстана. Байдильда удивлен, как это Абай стал великим. "Что он сделал? В тяжелые времена повел за собой людей или спас их? Или был батыром и героически воевал, завоевывал земли? Управлял народом и поднял их благосостояние?" "Он даже не управлял аулом!" – возмущен тот, кто, судя по внешнему виду, далеко не батыр, явно не управлял народом и даже аулом, не известен как филантроп, не спасал людей, а если их куда-то водил, то только на тендеры и коучинги, за что Байдильде платили звонкими тенге…



Для упрощения этот коуч перенес Абая в современность, предположив, что тот сегодня не смог бы зарабатывать столько, сколько Байдильда. В подтверждение наш герой выборочно цитирует книгу Абая "Абайды? ?ара с?здері" и на доступном ему уровне объяснят тем, кто сегодня не читает книг в принципе, что Абай признает свою жизнь никчемной, что он ничего не добился, "не доводил дело до конца, за которое брался. Он просто гулял. Он любил женщин. Пел там, стихи писал... И при этом его поднимают на такой уровень". То ли дело Байдильда, который уже 13 лет спекулирует, переехал в Астану и одевается в фирменных бутиках!



Ну а кем бы был ты, Байдильда, во времена Абая? Умел бы ты читать и писать, как Абай, излагать мысли, переводить Пушкина и Гете, встречаться с выдающимися людьми своего времени или просто собирал бы кизяк, мусолил во рту курт и бегал за тушканчиками?



Кстати, к сведению: в марте 2018 года президент Узбекистана Ш. Мерзиеев поручил продвигать у себя в стране наследие Абая.



Создатель видеоролика признает, что его подвергнут нападкам, но заявляет с пафосом недоросля: "Все равно я уверен, что надо раскрыть эту тему и пусть все казахи отвернутся от меня, весь ютуб и инстаграм будут ставить диcлайки, я не передумаю". Одно слово – коуч…



Почему Байдильда решил крушить Абая именно сейчас становится понятно в завершающей части его убого-революционного спича. Посыл таков: "Народ, который считает таких людей, как Абай, великим примером для подражания, не может быть сильным". Мол, раскрутили Абая коммунисты, дабы "нация потеряла связь с поистине выдающимися личностями". Прямо лекция Фарион перед студентами техникума свиноводства в Жидачиве!



Байдильда объясняет своим согражданам, что Советская власть обманула их и подсунули им Абая, "чтобы народ не искал своих великих предков"! Ну как в Киеве уже докопались до украинских корней шумерского Гильгамеша.



Байдильда предлагает некий пантеон образцов для нации: ханов Керея, Жанибека, Касымхана, Абылайхана и уверяет, "если мы станем похожими на них, мы станем сильными и все будет хорошо". Кстати, все эти ханы предостаточно "раскручены" в Казахстане за 25 лет, но пока без обещанных Байдильдой результатов и уровня популярности Абая. Может, дело в них, а не в Абае?



Степного коуча раздражает фигура, ставшая для казахов "идеалом для подражания". "Его характер, образ жизни, модель поведения неосознанно копируются людьми. И сам народ становится похожим на него". Более того, согласно Байдильде, Абай виноват, что "мы, казахи, не любим работать, любим размышлять о чем-то сложном, просто сидеть и смотреть куда-то далеко и ничего не делать".



Вывод прост: если казахи от Абая откажутся, результатом будет "казахское экономическое чудо", "Силиконовая долина" переедет под Джезказган, степь заполнят новые города, исчезнут взяточники, а казахи перестанут умирать от туберкулеза и прочих болезней позапрошлого века. Логика и аргументация на уровне тендера на покупку щеток для мытья унитазов…



Однако если бы треп недалекого бизнес-инструктора был только обычной попыткой навести на себя увеличительное стекло! Предпринятый им вброс был сознательным, точечным и целевым. Избранный для нападения объект – не просто авторитет и самый узнаваемый казахский персонаж, это сакральная фигура русско-казахского вектора цивилизации. Ведь именно 25-й пункт "Назидания Абая" ("Учись русской грамоте") заставляет корчиться местных нацпатов. И болтливый спекулянт появился не зря. Это начало практической реализации технологий Джина Шарпа в Казахстане. Это начало раскачки и начало раскола. Раскола русских, корейцев, уйгур и казахов, раскола северян и южан, раскола представителей кланов и жузов.



Не зря в прошлом году был официально открыт памятник основателю Туркестанского легиона СС Мустафе Шокаю, не зря недавно молодой учитель Шерхан Байзенов публично одобрил поразившее всю республику убийство олимпийца Дениса Тена, назвав его "тем китайцем". Не зря Байдильда видит героев для подражания среди баев и ханов, забыв, что совсем недавно ушел к праотцам Жуматов Габбас Жуматович, последний казахстанец – защитник Брестской крепости: разве амебе нужен этот пример сильного человека, связанного с "совком"?



Казахам вдувают в уши "необходимость перемен", и вот с пьедестала сталкивают Абая, а местный аналитик Джанибек Сулеев уверяет, что Байдильда сформулировал для казахов новый месседж, используя Абая как иллюстрацию. Сулеев пишет: "Хочет этого кто-нибудь или не хочет, мысль, идея уже сформулированы, уже заронены в массы казахских (и не только) креаклов, прецедент создан. По сути, то главное, что по-настоящему волнует казахстанское общество, было озвучено – необходимость смены парадигмы. Прежний Абай нам дорог, его место на скрижалях вечно, но новые поколения ищут других "учителей". Сулеев хочет уверить, что это ученики ищут учителей, а не наоборот, хотя учителя известны, они сидят (пока) за заборами западных посольств.



Повторюсь: Казахстан с его готовыми трещинами готовят к расколу. Пока стоит надеяться лишь на здоровый консерватизм казахов, радикально отреагировавших на вброс.



Казахстанский боксер-профессионал Ибрагим Ескендир требует от автора ролика извиниться перед народом, а основатель лиги единоборств "?аза?стан барысы" Арман Шураев назвал Байдильду в ФБ "манкуртом, редким болваном и неучем", пообещав "набить при встрече жирную морду".



Писатель, автор книги "Ситуативный казахский. Мир казахов" Канат Тасибеков, пишет: "По-моему, Нурлан Байдильда хочет снискать "славу Герострата"". У казахов есть аналог этого фразеологизма: "Аты? шы?паса – жер ?рте", что переводится как "Если имя твое неизвестно – устрой пожар". Канат Тасибеков убежден: "У любого высказывания есть не только смысловой контекст, но и временной, исторический. Поэтому сейчас не самое удачное время для того, чтобы вести подобные заумные и одновременно "дурацкие" разговоры… в других, более благоприятных, условиях они хотя бы будут менее разрушительными, чем сейчас".



И он прав – последствия начавшейся раскачки Казахстана могут быть кошмарными. Источник - Фонд Стратегической Культуры

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