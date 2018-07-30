Удравший в РФ экс-глава Следственного управления УзбСНБ Бусыгин обвинен в вымогательстве $450 тысяч и объявлен в розыск

08:49 01.08.2018 Экс-главу Следственного управления Службы госбезопасности Узбекистана обвиняют в вымогательстве $450 тысяч



Яшнабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента вынес постановление о заочном аресте бывшего главы Следственного управления Службы государственной безопасности Олега Бусыгина. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.



Как сообщили 30 июля в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана, 6 июня в отношении 48-летнего Олега Бусыгина было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Олег Бусыгин объявлен в розыск.



В настоящее время по данному уголовному делу Управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры проводится предварительное расследование, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.



Сообщается, что Олег Бусыгин занимал должность начальника Следственного управления с 2012 по 2017 годы. Согласно материалам дела, "в марте 2013 года Бусыгин путем вымогательства два раза получал деньги у акционера коммерческого банка "Туркистан" Рустама Хусниддинова в размере 450 тысяч долларов США".



По материалам следствия, Бусыгин в рамках уголовного дела в отношении иностранного гражданина, бизнесмена Говинда Харри Ламы "обвинил Хусниддинова в преступном сговоре с иностранным гражданином" и по 2 эпизодам потребовал от обоих 450 тысяч долларов. Бусыгин получил в итоге требуемую сумму.



Говинд Харри Лама до 2012 года был известен как иностранный инвестор, вложивший в экономику Узбекистана несколько миллионов долларов.



Олег Бусыгин ушел с должности начальника Следственного управления СНБ по собственному желанию в декабре 2017 года, сообщил один из ташкентских адвокатов. По его словам, Олег Бусыгин давно покинул Узбекистан и весной этого года вместе с семьей получил гражданство России. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - centralasian.org

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