В урочище Бельдерсай построят за 100 млн евро первый в Узбе супер горнолыжный курорт

08:44 01.08.2018 В Ташкентской области за 100 млн евро построят первый горнолыжный курорт



На северных склонах горы Майгашкан урочища Бельдерсай Бостанлыкского района Ташкентской области в декабре откроется первый в Узбекистане горнолыжный курорт, общая стоимость которого составит более 100 млн евро. Об этом, как сообщает "UzDaily.uz", объявил вице-премьер Азиз Абдухакимов, который 29 июля провел рабочую встречу на месте строительства.

У этого проекта уже существует сайт Amirsoy.com (домен зарегистрирован в мае 2017 года), на котором отсчитывается время до открытия ресурса. На момент написания этого сообщения до открытия остается 145 дней. На сайте можно узнать, что Amirsoy будет "первым в Узбекистане горным курортом мирового уровня".



Особое внимание там обещают уделять начинающим лыжникам и родителям с детьми, учить их первым шагам на лыжах под руководством опытных инструкторов. Летом и до поздней осени склоны курорта "Amirsoy" будут использоваться для пеших и конных прогулок, фото-туров, велотрекинга, зиплайна, летнего тюбинга, пейнтбола. Для детей предусмотрят веревочные городки, игровые площадки, конкурсы и кружки.



На курорте Amirsoy площадью около 900 гектаров будет построена сеть оснежаемых горнолыжных трасс разной степени сложности общей протяженностью около 21,3 км. Проект предполагает устройство семи канатных дорог, сноуборд-парка, спортивной школы, жилой застройки и другой курортной инфраструктуры.



Окончание первого этапа строительства запланировано на зиму 2018-2019 годов, по словам Абдухакимова, к декабрю будут построены две канатные дороги протяженностью более 3 км, 13 горнолыжных трасс протяженностью 12,3 км. Кроме того, там будут два искусственных озера, вертолетная площадка, система искусственного снегообразования и зимний тюбинг (аттракцион в виде катания по снегу на надувных санках).



В городке построят 21 здание типа "шале", два ресторана, инструкторскую школу, многофункциональный центр с пунктами проката горнолыжного инвентаря и другие инженерно-коммуникационные сооружения. Уже закуплена снегоуплотнительная техника (ратрак). На эти цели направлено около 30 млн евро, будет обеспечено создание более 300 рабочих мест.



Строительством занимается австрийская компания Doppelmayer, мировой лидер в производстве канатных дорог. Протяженность канатной дороги до верхней точки курорта составит 2292 метра. Запуск тестовых испытаний двух канатных дорог запланирован на октябрь этого года.



Руководит строительством PGI Management (Андорра), реализовавшая подобные проекты в странах Европы, Индии, Аргентине, Турции, Словении, Казахстане и других. Курорт будет находиться в свободной туристической зоне "Чарвак", которая создана в 2017 году указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и будет занимать площадь 98,4 тысячи гектаров.



В Ташкенте и Ташкентской области запланировано строительство культурно-развлекательных этно-, кино- и народно-дипломатического городов на площади не менее 100 га под общим названием "Три города", на эти цели правительство выделяет $160 млн. Азиз Абдухакимов курирует в этом проекте "Этногород". Строительство начнется 1 сентября 2018 года и, как предполагается, продлится до 1 сентября 2021 года. Источник - UzDaily.uz

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