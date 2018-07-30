Аркадаг разбушевался. И пообещал разогнать все руководство сельским хозяйством страны

08:30 01.08.2018 Президент Туркменистана раскритиковал ситуацию в сельском хозяйстве



30 июля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел видеоселекторное совещание с главами регионов и столицы и раскритиковал ситуацию в агропромышленном комплексе (АПК).



В частности, глава государства остался крайне недоволен состоянием сельскохозяйственной техники. По словам президента, хлопкосеющие и зерноводческие хозяйства "в полном объеме обеспечиваются производительной техникой, запчастями и другими средствами, однако уровень готовности тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей и другой техники остается низким".



Руководители всех пяти областей страны объявили о подготовке к предстоящей посевной озимой пшеницы, однако о количестве собранного урожая пшеницы в этом году упомянуто не было.



5 июля президент Бердымухамедов объявил, что "в Туркменистане почти завершена уборка пшеницы, а собранный урожай свидетельствует о том, что страна обеспечила свою продовольственную безопасность". С того момента об официальном завершении сбора урожая объявлено не было.



Как отметило агентство "Фергана", в газете "Нейтральный Туркменистан" от 28 июля была опубликована статья, в которой говорится, что "в этом году на туркменской земле было собрано более одного миллиона тонн", притом что запланировано было собрать 1,6 млн тонн. Источник - centralasian.org

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