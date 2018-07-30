Кыргызы и узбеки вновь массово дерутся в Москве. Есть убитые

08:13 01.08.2018 Драка кыргызстанцев с узбекистанцами в Москве: тело погибшего доставят в КР

31 июля 2018 - Оксана Гут



Тело погибшего в Москве кыргызстанца доставят на родину сегодня, 31 июля. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в России.



По предварительной информации судебных экспертов, причиной его смерти стало падение с высоты в ходе драки.



В посольстве отмечают, что на строительном объекте напротив дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вертолетчикова, д. 1, произошла групповая драка между гражданами Кыргызстана и Узбекистана.



В настоящее время Кузьминское межрайонное следственное отделение СУ СК России по Москве проводит проверку по факту смерти гражданина Кыргызстана А. у.А.



Задержаны и допрашиваются все участники групповой драки, 4 кыргызстанца и более 10 граждан Узбекистана.



Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Источник - Вечерний Бишкек

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