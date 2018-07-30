|Кыргызы и узбеки вновь массово дерутся в Москве. Есть убитые
08:13 01.08.2018
Драка кыргызстанцев с узбекистанцами в Москве: тело погибшего доставят в КР
31 июля 2018 - Оксана Гут
Тело погибшего в Москве кыргызстанца доставят на родину сегодня, 31 июля. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в России.
По предварительной информации судебных экспертов, причиной его смерти стало падение с высоты в ходе драки.
В посольстве отмечают, что на строительном объекте напротив дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вертолетчикова, д. 1, произошла групповая драка между гражданами Кыргызстана и Узбекистана.
В настоящее время Кузьминское межрайонное следственное отделение СУ СК России по Москве проводит проверку по факту смерти гражданина Кыргызстана А. у.А.
Задержаны и допрашиваются все участники групповой драки, 4 кыргызстанца и более 10 граждан Узбекистана.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.