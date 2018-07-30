Сирийцы делят российскую позицию. Каждая из сторон конфликта считает, что Москва с ней согласна, - "Къ"

08:02 01.08.2018 Десятая Международная встреча по Сирии в астанинском формате завершилась во вторник в Сочи. Стороны конфликта при помощи посредников смогли договориться о конкретных шагах по решению проблемы заключенных и пропавших без вести. Между тем больше всего разногласий по-прежнему вызывает конституционная реформа Сирии и судьба Идлиба - последней из четырех зон деэскалации, которая еще не вернулась под контроль Дамаска. Так совпало, что именно во вторник завершилась операция против террористов в другой, юго-западной зоне деэскалации. И развитие событий в регионе дает участникам сочинской встречи надежду на то, что ситуацию в Идлибе удастся разрешить без военной операции.



Одним из самых важных событий в Сочи стала передача участникам переговоров предварительного списка кандидатов в конституционную комиссию, подготовленного спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Символично, что решение о формировании этого списка было объявлено полгода назад также в Сочи. Теперь нужно, чтобы все стороны конфликта и гаранты астанинского процесса (РФ, Турция, Иран) одобрили выбор господина де Мистуры. После этого может начаться работа над конституцией Сирии. Но на этом пути имеется серьезное препятствие. Сирийское правительство отказывается от самой идеи разработки новой конституции страны и готово лишь подумать о поправках к ней, тогда как оппозиционеры считают необходимым полностью пересмотреть этот документ.



Со своей стороны, Россия, понимая, что все предыдущие попытки политического урегулирования в Сирии увязли в спорах о формулировках, никогда не комментировала вопрос о том, как должна выглядеть конституционная реформа. На пресс-конференции в Сочи спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев упомянул о поправках к действующей конституции. Возможно, в будущем России удастся убедить оппозицию в том, что некоторые поправки равнозначны изменению основного закона. По крайней мере, полтора года работы "астанинского формата" продемонстрировали, что Москве нередко удается находить компромиссы между сторонами конфликта.



Еще одним результатом встречи в Сочи стал запуск пилотного проекта по обмену пленными между оппозицией и правительством Сирии. Александр Лаврентьев пояснил, что речь идет о 10–15 людях, при этом Дамаск подал список из более чем 10 тыс. человек, арестованных оппозицией. В это число включены не только задержанные или насильственно удерживаемые лица, но и пропавшие без вести, а также числящиеся погибшими. "Оппозиция боится пока предоставлять такие списки, предпочитая ограничиваться небольшим количеством лиц",- пояснил спецпредставитель президента. Он также добавил, что Москва надеется на содействие "международных организаций и турецких партнеров" в продвижении в этом вопросе.



Как отряды вооруженной оппозиции и сирийская армия заключили соглашение о примирении

Как отряды вооруженной оппозиции и сирийская армия заключили соглашение о примирении

При это некоторые представители оппозиции в разговорах не под запись высказывали разочарование тем, что речь идет о небольшом числе задержанных, и выражали надежду на то, что удастся добиться полного освобождения по крайней мере представителей "гражданского общества". "С самого начала переговоров в астанинском формате мы ставили вопрос о заключенных и пропавших без вести. Во всех наших предложениях звучало требование допустить в тюрьмы представителей стран-гарантов Астаны, а также ООН и Красного Креста и Полумесяца, чтобы остановить пытки заключенных",- сказал "Ъ" член политкомитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Ясер аль-Фархан.



В то же время сирийская оппозиция демонстрировала в Сочи, что готова работать с Россией.

Как отметил официальный спикер оппозиции Сирии Айман аль-Асими, он впервые заметил изменение российской позиции. Он пояснил "Ъ", что речь идет о ситуации на севере страны - в Идлибе. По мнению господина аль-Асими, оппозиция увидела, что Россия нацелена на урегулирование ситуации в этом районе Сирии. До этого оппозиционеры заявляли, что не допустят наступления на подконтрольные им районы проправительственных сил.



Почему сирийская оппозиция надеется, что Россия поддержит их, а не Иран

Почему сирийская оппозиция надеется, что Россия поддержит их, а не Иран

Турция, являющаяся основным гарантом зоны деэскалации в Идлибе, надеется, что этот район можно будет оставить под контролем отрядов сирийской оппозиции. В то же время глава делегации правительства Сирии Башар аль-Джафари заявил, отвечая на вопрос "Ъ", что никаких компромиссов по Идлибу быть не может. Он также обрушился с обвинениями на Турцию, которая, по его мнению, нарушает свои обязательства в рамках "астанинского формата" и суверенитет Сирии. Господин аль-Джафари подчеркнул, что ситуация в Идлибе может быть решена военным путем, если оппозиция в этой провинции не пойдет на примирение.



Александр Лаврентьев, со своей стороны, подчеркнул, что позиция Москвы неизменна - она по-прежнему придерживается принципа верховенства суверенитета Сирии. Но как поделился с "Ъ" источник, близкий к российской делегации, ее членам не очень понравились резкие публичные высказывания господина аль-Джафари в адрес Турции.



В то же время, как отметил господин Лаврентьев, речи о военной операции в Идлибе пока не идет. "Мы все-таки надеемся на то, что и умеренной оппозиции, и нашим турецким партнерам, которые несут на себе обязательства по стабилизации этого района, удастся справиться",- сказал он по итогам встречи в Сочи. В Москве надеются, что с оппозицией и Турцией удастся договориться - так же, как удалось это сделать в юго-западной зоне деэскалации.



Марианна Беленькая, Сочи

1 авг. 18 Источник - kommersant.ru

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