США хотят разыграть с Ираном северокорейский сценарий, - И.Субботин

07:52 01.08.2018 Трамп заявил о готовности провести переговоры с Рухани

Игорь Субботин

31.07.18



Президент Ирана Хасан Рухани считает, что судьба ядерной сделки находится в руках Европы.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с иранским коллегой Хасаном Рухани без предварительных условий. "Я верю во встречу", – заявил несколько раз американский лидер, выступая в Белом доме. Впрочем, его подчиненные демонстрируют осторожность по поводу возможного саммита. Сами власти Ирана обращают внимание США на односторонний разрыв ядерной сделки, который, по их мнению, делает невозможными переговоры.



"Я определенно бы провел встречу с Ираном, – заявил Трамп, выступая на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. – Если они (иранцы. – "НГ") захотят встретиться. Я не знаю, готовы ли они. У них сейчас тяжелые времена".



Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, выдвигает ли американская сторона предварительные условия для саммита лидеров США и Ирана, глава Белого дома ответил: "Никаких предварительных условий. Нет. Если они хотят встретиться, я встречусь. В любое время, когда они пожелают".



Президент США добавил, что его желание провести переговоры с Рухани проистекает не от силы или слабости. "Если мы сможем выработать что-то, то это приобретет значение, а не будет переводом бумаги, как другая сделка", – пояснил глава Соединенных Штатов, имея в виду подписанный в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).



"Премьер-министр (имеется в виду Джузеппе Конте. – "НГ") сказал это лучше, чем кто-либо: разговаривая с другими людьми, особенно когда речь заходит о вероятности войны, смерти и голода и многого другого, вы встречаетесь, – пояснил Трамп. – Нет ничего плохого во встрече. Мы увиделись, как вы знаете, с председателем Кимом (Ким Чен Ыном, лидером Северной Кореи. – "НГ"). И не было пуска (северокорейской. – "НГ") ракеты за девять месяцев. Мы вернули наших заключенных. Так много всего произошло!" Впрочем, как считает американский лидер, иранское руководство не должно получить доступ к оружию массового уничтожения. "Премьер-министр (Италии. – "НГ") и я также согласились с тем, что жестокому режиму в Иране нельзя позволить обладать ядерным оружием, – заявил президент США. – Никогда. Мы призываем все страны оказать давление на Иран, чтобы положить конец всему комплексу его злонамеренных действий".



Впрочем, госсекретарь США Майкл Помпео уверяет, что предварительные условия для гипотетической встречи между двумя президентам все-таки есть, и они хорошо известны. "Мы говорили уже об этом ранее, президент хочет встретиться с людьми, чтобы решить проблемы, – напомнил, выступая в эфире CNBC, глава американской дипломатии. – Если иранцы покажут готовность фундаментально изменить то, как они относятся к собственному народу, откажутся от своего позорного поведения, если они смогут согласиться с тем, что стоит заключить (новое. – "НГ") ядерное соглашение, которое фактически предотвратит распространение (оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке. – "НГ"), то тогда, по словам президента, он готов сесть и поговорить с ними". Глава Госдепа выразил надежду, что однажды власти Ирана поймут, чего от них ожидают, и изменят свою внешнюю и внутреннюю политику.



Иранское руководство, в свою очередь, настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты вернулись к формату СВПД. "Уважение прав Ирана, преодоление враждебности, возвращение к исполнению ядерной сделки – это шаги, которые могут быть приняты для того, чтобы проложить извилистую дорогу для переговоров между США и Ираном", – написал в Twitter советник президента Ирана Хамид Абуталеби. То, что Иран не теряет надежды спасти ядерную сделку, лишний раз продемонстрировала встреча Рухани с британском послом в Тегеране Робертом Макейром. Правда, ответственность за судьбу соглашения теперь, по мнению Тегерана, несут европейские страны, подписавшие СВПД. "Исламская Республика Иран всегда готова развивать отношения с европейскими странами, но теперь, после незаконного выхода США из СВПД, мяч находится на стороне Европы", – заявил Рухани по итогам встречи с Макейром.



"Сейчас неподходящая ситуация для переговоров с США, поскольку это равносильно публичному унижению", – заявил вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Али Мотахари. По его словам, "если бы президент США Дональд Трамп не вышел из ядерной сделки и не вернул санкции против Ирана, то проблем по вопросу о переговорах с США не было бы". Мотахари добавил: "Было бы лучше установить отношения с Америкой во времена администрации Барака Обамы и вести переговоры тогда. Однако эта возможность упущена". Глава Стратегического совета по международным делам Ирана Камал Харрази, в свою очередь, заметил: "Опираясь на наш плохой опыт в переговорах с Америкой, и на основании нарушения должностными лицами США своих обязательств, вполне естественно, что мы не видим никакой ценности в предложении Трампа". Харрази предположил, что главе Белого дома нужен формальный итог – встреча ради встречи.



Правда, возможно, США уже не делают ставку на переговорный процесс. В минувшие выходные в программе известного аналитика Фарида Закарии на телеканале CNN активно обсуждалось, нацелен ли сейчас Белый дом на смену режима в Тегеране. Как заявил гость передачи, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Руэл Марк Герехт, вероятно, у Вашингтона уже сформирована новая линия в отношении Исламской Республики. "Думаю, у нас есть новая политика, очевидно, уходящая от СВПД и принципиально формирующая стратегию смены режима, – сделал предположение эксперт. – Администрация этого не говорит. Президент и госсекретарь Помпео заявили, что хотят провести переговоры с Исламской Республикой. Но, безусловно, многое из того, что они делают, имеет смысл только в том случае, если вы применяете какой-то подход, нацеленный на смену режима". Впрочем, гости передачи поставили под вопрос, насколько эффективна подобная стратегия.



"Мне кажется, это попытка Трампа пойти в отношениях с Исламской Республикой Иран тем же путем, что и с Северной Кореей, – заявил "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. – Думаю, что в настоящее время перспектив у такой встречи вообще нет. Просто Иран – это не КНДР, и проблемы ядерной программы Северной Кореи и Ирана отличаются, потому что КНДР – это уже ядерное государство. Иран – это страна, которая сокращала свою ядерную деятельность и ядерную инфраструктуру в соответствии с СВПД. Как считает руководство Ирана, встречаться незачем, поскольку США, по мнению Тегерана, должны вновь войти в ядерную сделку и выполнять требования этой сделки. А администрация Трампа надеется, что антииранская риторика и угрозы могут заставить руководство Ирана пойти на переговоры для заключения нового соглашения, в котором будет не только ядерная составляющая, но и ракетная, а также проблема прав человека в Иране, активизация деятельности Ирана за последние годы на Ближнем и Среднем Востоке". Источник - ng.ru

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