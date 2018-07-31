Медведчук против Порошенко. Предвыборные расклады в Украине, - Т.Ивженко

07:49 01.08.2018 Виктор Медведчук может повлиять на предвыборные расклады в Украине



Петр Порошенко получил "партию мира" в качестве основного противника



Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

31.07.18



Виктор Медведчук пойдет на выборы в составе партии "За жизнь".

Лидер движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук возвращается в публичную политику. Его участие в выборах в рядах партии "За жизнь" может повлиять на предвыборные расклады. В целом речь идет о том, что в Украине формируется новый политический центр – условная "партия мира". Этот фактор может повысить рейтинг "партии войны" в лице действующей власти.



Партию "За жизнь" пару лет назад создал депутат Вадим Рабинович, избранный в Верховную раду в рядах "Оппозиционного блока", но рассорившийся с этой политической силой. Регулярно выступая на телевидении, Рабинович стал узнаваемым лицом и нарастил популярность своей резкой критикой действий власти. Это было несложно, учитывая, что в Украине, по соцопросам, 70–80% жителей считают, что страна развивается "в неправильном направлении", не так, как было обещано после майдана.



Руководитель Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью "Главкому" сказал, что рост рейтинга Рабиновича и его партии был зафиксирован в начале 2017 года. "Тогда очень сильно критиковали КМИС (из-за недоверия к таким результатам соцопроса. – "НГ"). Мы даже провели специальный анализ… Потом другие социологи тоже обнаружили тенденцию к росту рейтинга Рабиновича".



Сейчас в Украине никто не ставит под сомнение, что партия "За жизнь" может преодолеть 5-процентный проходной барьер на выборах в Верховную раду (запланированы на октябрь 2019 года). Летом с.г., по данным КМИС, партия получила бы 10,5% голосов в том случае, если бы в выборах не появились новые политическое проекты.



Например, условные партии певца Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского. Если бы в списках значились новые партии, вызывающие симпатии избирателей, "За жизнь" получила бы почти такой же результат – 10,3%. Другие политические силы, по данным соцопроса, потеряли бы больше.



Но президентские выборы в Украине запланированы раньше парламентских (на конец марта 2019 года). Эксперты считают, что состав политических сил, которые будут баллотироваться в Верховную раду, зависит от того, каким будет список кандидатов на президентские выборы. Если близкие по идеологии партии объединятся ради участия в президентской гонке, то смогут усилить позиции и в парламентской. На сегодня, по словам украинских экспертов, одним из центров такого объединения является "Батькивщина" Юлии Тимошенко, к которой якобы дрейфует часть "Народного фронта" Арсения Яценюка и некоторые представители "Блока Петра Порошенко".



Партия Тимошенко и ее лидер удерживают лидерские позиции в предвыборных соцопросах. Если бы парламентские выборы проходили летом с.г., то среди тех избирателей, которые уже определились с выбором (и с учетом возможности появления новых политических сил), "Батькивщина" получила бы 19,5%. Далее, по данным КМИС, следовали бы партия "Гражданская позиция" экс-министра обороны Анатолия Гриценко (14,4%), "Оппозиционный блок" (10,5%), "За жизнь" Рабиновича (10,3%), Радикальная партия Олега Ляшко (9,7%), "Блок Петра Порошенко" (7,3%). Примерно в таком же порядке расположились в рейтинге имена потенциальных участников президентской гонки.



157-5-4_t.jpg

Лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович выступает

за мир в Донбассе. Фото с сайта www.zagittya.com.ua

Но ситуация может измениться. Источники "НГ" утверждают, что в политической среде ведутся переговоры об объединении. Кроме партии Тимошенко центрами притяжения могут стать президентская команда и "За жизнь". Последняя, по словам источников, может привлечь на свою сторону еще одну "партию мира" – "Оппозиционный блок". Причем ранее как раз "Оппозиционный блок" считался центром притяжения для партии "За жизнь". Ситуация изменилась после того, как Виктор Медведчук подтвердил свое намерение войти в партию Вадима Рабиновича.



Сама идея такого приглашения была обставлена в духе телевизионного шоу: Рабинович провел опрос телезрителей оппозиционного канала NewsOne, на котором еженедельно выступает. Составленный ими список лиц был приглашен в партию – руководить тем или иным направлением. По словам Рабиновича, именно зрители попросили руководство партии пригласить в ее ряды Медведчука – как специалиста по отношениям с Россией. В Украине политик известен как кум президента РФ, имеющий возможность напрямую и дружески разговаривать с Владимиром Путиным. Благодаря этому Медведчук был включен в переговорную группу по обмену удерживаемыми лицами, участвовал в возвращении на родину из российской тюрьмы Надежды Савченко, добился первого большого обмена пленными в декабре 2017 года. "Мир в Донбассе, восстановление отношений с Российской Федерацией и странами СНГ – вот ключевые задачи, которые стоят перед Украиной, перед всеми нами", – пояснил Медведчук причины, по которым принял предложение Рабиновича.



О мире на востоке Украины в контексте нормализации отношений с Россией ранее говорил только "Оппозиционный блок". Сопредседатель этой партии Юрий Бойко заявил в июне: "Мы считаем, что сегодня нужны прямые переговоры между Украиной, Российской Федерацией и непризнанными республиками, для того чтобы остановить войну и перейти к политическому процессу урегулирования конфликта… Ведь вся страна хочет мира". Бойко отметил, что в первую очередь нужно "обеспечение устойчивого перемирия в Донбассе, разведение тяжелых вооружений и введение в регион миротворческой миссии под эгидой ООН". Но и с теми политическими обязательствами, которые взяла на себя Украина в рамках Минских соглашений, нельзя тянуть: "Украина платит непомерную цену за каждый день войны. Поэтому принимать политические решения необходимо уже сегодня".



Президентская команда в ответ назвала эту часть оппозиции "пятой колонной". "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" придерживаются прежней линии: вначале нужно выполнить все пункты Минских соглашений, связанные с обеспечением безопасности, в том числе взять под контроль украинский участок границы с РФ (силами миротворцев ООН); затем будут выполнены все политические пункты. Причем с ДНР и ЛНР украинская власть не собирается проводить переговоры, признав руководство республик "оккупационными администрациями". Команда Порошенко настроена на ликвидацию ДНР/ЛНР. Оппозиция считает, что именно эта линия характеризует "партию войны".



Кстати, "Батькивщина" Тимошенко, концентрируя внимание в основном на решении внутренних проблем, в отношении Донбасса придерживается в целом той же линии, что и президентская команда. Один из лидеров "Батькивщины", депутат Иван Крулько, ранее заявил, что Минские соглашения не работают, поскольку "изначально были провальными – написанными не в нашем государстве и не для прекращения российской оккупации Донбасса". Но если уж выполнять эти соглашения, то, по словам Крулько, в той последовательности, в которой требует партия власти: "Сначала – режим прекращения огня, полное закрытие границы (с РФ. – "НГ"), защита границы. А потом уже политический процесс, включая местные выборы, которые нужно проводить в соответствии с законодательством Украины".



Как свидетельствуют итоги соцопроса КМИС, 67% украинцев считают приоритетной проблемой, которой в первую очередь должна заниматься власть, войну на востоке. Далее по значимости для граждан следуют такие вопросы, как уровень жизни (54%), экономическая ситуация (42%), безопасность Украины (23%). Ответ на этот запрос пытаются дать все политические силы. Но суть предложений постепенно вырисовывает два лагеря – "партию мира" и "партию войны", которые вполне могут стать главными конкурентами на выборах, потеснив позиции "Батькивщины".



Блогер Алексей Красноперов считает, что приход Виктора Медведчука в партию "За жизнь" привлечет избирателей юга и востока Украины: "Команда Рабиновича перетянет на себя темы обмена пленными и поисков мира в конфликте на востоке. Более всего это, конечно, заденет аморфный "Оппоблок"…" Источники "НГ" не исключают, что "За жизнь" и "Оппозиционный блок" объединят усилия и что именно Медведчук станет связующим звеном для этих сил. "В таком случае произойдет объединение и на другом фланге – в лагере нынешней власти. Это избиратели запада и центра страны", – отметил источник. Причем у президентской команды, по его словам, более сильные позиции в вопросах внутренней политики. Политолог Владимир Фесенко написал в соцсети, что экономическая программа, представленная партией "За жизнь", не выдерживает критики, поскольку является набором лозунгов, пожеланий и штампов. "Кто только не обещал забрать деньги из офшоров, пользоваться только отечественным газом, снизить коммунальные тарифы в три раза и т.д. А воз этих проблем и ныне там. Рабинович хочет переплюнуть всех: он обещает уже завтра сделать из Украины Швейцарию", – написал Фесенко.



Рабинович действительно упоминал в своих заявлениях Швейцарию, но акцентировал внимание на нейтральном статусе страны. Источник "НГ" считает, что именно этот вопрос (а не проблема непосредственно Донбасса) станет главной темой предвыборных дебатов. "Евроинтеграция и продвижение в НАТО – вот главные темы. Партия власти обозначила свою позицию, и эта позиция не устраивает Россию. Избирателю нужно будет определиться, нужно ли Украине членство в ЕС и НАТО", – сказал он. Источник - независимая газета

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533098940

Новости Казахстана

