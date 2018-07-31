По имиджу Таджикистана нанесен сокрушительный удар, - В.Панфилова

07:42 01.08.2018 В Душанбе обвинили Иран в причастности к теракту



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

31.07.18



В Таджикистане произошел теракт. Погибли иностранные туристы, путешествующие по республике на велосипедах. Власти страны квалифицировали инцидент как "нападение". Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Убийство". МВД Таджикистана обвинило Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) в причастности к гибели людей. Между тем накануне ответственность за теракт взяло на себя запрещенное в РФ "Исламское государство" (ИГ).



Представитель посольства США в Душанбе Джефф Риденор заявил, что нападение на туристов в Дангаре является спланированной атакой. Аналогичного мнения и глава представительства ЕС в Таджикистане посол Хидайет Бишчевич. Он отметил, что нападение на иностранных туристов произошло в то время, когда Таджикистан находится в поисках иностранных инвесторов, особенно в сфере туризма. 2018 год объявлен в республике Годом туризма. "Таджикистан обозначил сферу туризма одним из способов привлечения инвестиций. Однако такие акции могут быть использованы против будущего развития страны", – заявил Бишчевич.



Эксперт по Таджикистану Андрей Захватов считает, что поскольку наезд автомобиля на туристов был зафиксирован видеокамерой для отчета, трагедию в Дангаре можно однозначно квалифицировать как заранее спланированный теракт. Такой же, как июльский теракт в Ницце 2016 года, унесший жизни 86 и покалечивший 308 человек. "И во Франции, и в Таджикистане террористами была применена та же "технология" – маневрирование автомобилем с применением оружия, чтобы убить как можно больше людей", – считает эксперт. Он подчеркнул: цель любого теракта – устрашение.



Инцидент произошел на автотрассе Душанбе–Куляб 29 июля. Автомобиль наехал на группу из семи туристов, которые путешествовали на велосипедах. На видеокадрах в Интернете видно, что машина, сбившая туристов, развернулась и повторно наехала на них. Затем, по словам министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода, сбитых велосипедистов добили ножами: "От полученных травм и ранений погибли двое граждан США – Аустин Джей и Анне Мунотс, гражданин Нидерландов Рене Вокке Виллем и гражданин Швейцарии Хамель Маркус, двое других иностранных граждан – Ким Айрис (Постма) и Дименд Мари Клер – получили ранения и были доставлены в больницу. Гражданин Франции Казабат Гуиллаюм Джеан не пострадал".



Накануне "Исламское государство" взяло на себя ответственность за произошедшее в Дангаре. Тем не менее таджикские силовики отрабатывают версию причастности к инциденту ПИВТ. По сообщению МВД, нападение на туристов осуществила группа из девяти человек. В ходе спецоперации по задержанию четверо из них были ликвидированы, остальных удалось взять, и они дают показания. В ходе допроса задержанный Хусейн Абдусамадов признался, что является руководителем группировки. В обнародованной части заявлений Абдусамадов путается в датах и географических названиях, что лишает версию о причастности ПИВТ убедительности. Однако силовики на противоречия в его показаниях в отличие от экспертов почему-то внимания не обратили и с энтузиазмом ухватились за признания "члена ПИВТ".



Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев сказал "НГ", что, по первой версии МВД Таджикистана, нападение на туристов в Дангаре было организовано ИГ. По обновленной совместной версии МВД и Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ), преступление совершено людьми, связанными с ПИВТ и учившимися в Иране. "Подобная чехарда может означать, что с политграмотностью в МВД и ГКНБ дело обстоит совсем плохо. В стремлении подавить любые оппозиционные проявления руководство Таджикистана даже не удосуживается принять во внимание тот факт, что Иран является одним из ведущих акторов борьбы с ИГ. Впрочем, иранофобия и заметная в последнее время шиитофобия, как и устойчивая на протяжении этих же лет саудофилия – это уже утвердившиеся тренды политики официального Душанбе. Манипулирование недостаточной осведомленностью населения Таджикистана в религиозных и международных вопросах легко позволяет формировать образ врага. Которого, в свою очередь, легко обвинить во всех социально-экономических проблемах Таджикистана", – сказал "НГ" Князев. По его словам, после запрета и репрессий ПИВТ можно считать маргинальной группой, "реальную же опасность представляет активное участие саудитов в религиозной жизни страны, которых в своих целях поощряет руководство Таджикистана".



Лидер ПИВТ Мухиддин Кабири заявил "НГ", что обвинение в причастности его партии к трагическому инциденту полностью противоречит политической культуре, морали, логике. "О чем говорить, если ответственность за произошедшее берет на себя ИГ, а МВД Таджикистана, словно не слыша этого, продолжает обвинять нас? Ни один из нападавших на туристов не имеет отношения к ПИВТ ни сейчас, ни в прошлом", – заявил Кабири. По его словам, это не первая и, очевидно, не последняя бездоказательная атака ПИВТ властями Таджикистана, равно как и их обвинения в адрес Ирана, "финансирующего терроризм".



Между тем инцидент с гибелью туристов увел на второй план ситуацию вокруг четырехлетнего Иброхима Хамзы Тиллозода, внука Кабири, у которого диагностировано онкологическое заболевание. Ему срочно нужна медицинская помощь за рубежом. Власти Таджикистана препятствуют выезду матери и ее ребенка из-за того, что его отец Рухулло Тиллозода и дед Мухиддин Кабири покинули Таджикистан в 2015 году во избежание политических преследований со стороны таджикских властей. В конце того же 2015 года власти Таджикистана отобрали документы у матери Хамзы и других членов семьи, лишив их возможности покинуть страну. Human Rights Watch и Норвежский Хельсинкский комитет получили подтверждение, что онкологическая клиника в Турции готова оказать необходимую помощь в лечении внука Кабири. Более 130 тыс. человек со всего мира подписались под петицией, в которой требуют разрешить выезд матери и ребенка. "То, что таджикские власти, похоже, держат тяжелобольного ребенка в качестве заложника, чтобы оказать давление на его отца и деда, достойно осуждения, – считает исследователь по Центральной Азии Human Rights Watch Стив Свердлоу. – Этот случай не должен быть предметом политики, речь идет о жизни ребенка". Источник - независимая газета

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