Африка или Монголия? Модель из Кыргызстана выступит за любую страну, покрывшую ее расходы

00:10 01.08.2018 Девушка возмутилась, что является единственной конкурсанткой конкурсов красоты, которая сама себе оплачивает дорогу, без поддержки государства.



Модель из Кыргызстана Сусанна Егорян после участия в очередном конкурсе красоты заявила, что теперь будет представлять любую страну, которая будет ее финансировать, передает Zakon.kz.



На своей странице в instagram девушка возмутилась, что, несмотря на все титулы и награды на международных конкурсах красоты, ей по прежнему приходится оплачивать себе дорогу самостоятельно. По словам Егорян, теперь она готова выступать за любую страну, готовую покрыть ее финансовые расходы.



"Спасибо тем людям, которые гордятся мной и видят во мне пример для подражания. Вот я хочу вам сказать: главное в жизни - это уважать себя в первую очередь, если ты не уважаешь себя и другие не будут. Мне очень противно и обидно читать комментарии именно в новостных порталах, так как там 98 % оскорблений в мой адрес. Я всегда буду гордиться, что родилась и живу в Кыргызстане, меня связывает почти все с этой страной и моим Бишкеком. Но я сделала для себя вывод: я еще не встречала ни одну девушку с конкурсов, которую не спонсировало государство. Мало того, у них вместе с ними прилетает группа поддержки. Я одна летаю за свой счет, а я еще после титулов и корон, которые достойно забираю, выслушиваю оскорбления! С этого момента я буду летать от той страны, которая меня будет финансировать. И мне без разницы теперь будь эта Африка или Монголия", - сделала вывод модель.



Ранее в Астане завершился конкурс "Мисс СНГ-2018", в котором от Кыргызстана принимала участие Сусанна Егорян. Главный титул завоевала Татьяна Акуленко из Украины. Девушка приехала на конкурс в Казахстан из Одессы. Звание первой вице-мисс получила Асем Есенгелдиева из Алматы, а второй вице-мисс названа конкурсантка из Армении Ромелла Тамарян. Сусанна Егорян стала "Мисс зрительских симпатий" и вошла в ТОП-10 моделей. Источник - Zakon.kz

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