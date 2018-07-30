 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 31.07.2018
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Понедельник, 30.07.2018
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В Швеции воры украли короны Карла IX и его супруги Кристины
00:08 01.08.2018

В Швеции воры вынесли из собора города Стренгнес королевские похоронные регалии ХVII века - корону и державу Карла IX, а также корону его супруги королевы Кристины.

Ограбление совершили несколько преступников. Очевидцы видели, как они прыгали с берега в моторную лодку, на которой и скрылись от стражей порядка, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

"Мы проводим поиск на земле, воде и в воздухе", - рассказал журналистам представитель местной полиции Томас Агневик.

Куда именно направились преступники, пока неизвестно, полиция обследует все направления.

Источник - Вести.ru
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