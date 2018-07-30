Министерство физкультуры и спорта Узбекистана возглавил доктор экономических наук Д.Набиев

21:30 31.07.2018 Новым министром спорта Узбекистана назначен бывший первый замминистра высшего и среднего специального образования Дилмурод Набиев. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на собственные источники. Набиев возглавил министерство спорта после отставки с поста Шоакрома Исроилова.

С 2015 года Набиев работал начальником департамента кабинета министров Узбекистана, в 2017 году был назначен первым заместителем министра высшего и среднего специального образования. Является доктором экономических наук, профессором.



Ректор Государственного института физической культуры Шоакром Исроилов возглавил Госкомитет по физической культуре и спорту в феврале 2018 года. При нем указом президента Узбекистана на базе Госкомитета было создано Министерство физической культуры и спорта, а сам Исроилов стал первым министром нового ведомства. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Kun.uz

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